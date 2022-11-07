20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam

Hậu trường 07/11/2022 15:22

Quách Thành Danh lên kế hoạch xây dựng căn biệt thự hoành tráng và dự định sẽ sớm đón vợ trở về Việt Nam sau thời gian ngắn sinh sống tại Mỹ.

Sau thời gian sinh sống tại Mỹ, ca sĩ Quách Thành Danh mới đây tiết lộ về việc sắp trở lại Việt Nam. Đặc biệt hơn, anh cùng vợ đã có sự tính toán và chuẩn bị kĩ lưỡng cho sự trở về này.

Chia sẻ thông tin trên Báo VietNamNet, nam ca sĩ cho hay “Vợ tôi không thích nghi được với cuộc sống ở Mỹ. Nhịp sống ở đây chậm, quanh quẩn chỉ vài người không có nhiều sự giao tiếp như ở Việt Nam. Do đó, tôi quyết định đưa cả gia đình về nước. Dẫu sao ở quê hương vẫn tốt hơn”, nam ca sĩ chia sẻ.

20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam - Ảnh 1

 

20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam - Ảnh 2
Biệt thự xây dựng được anh lên kế hoạch trên bản vẽ. Ảnh: Internet

Giọng ca Tôi là tôi cho biết khi xác định trở về nước, anh và gia đình đã có sự chuẩn bị đầy đủ cả về tâm lý lẫn kinh tế. Nam ca sĩ sẽ cho các con tiếp tục theo học tại các trường quốc tế để các bé không bị bỡ ngỡ vì thay đổi môi trường.

20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam - Ảnh 3
Căn nhà hiện đang được khởi công xây dựng. Ảnh:Internet

Chia sẻ về biệt thự hiện đang đặt nhà thầu xây dựng, Quách Thành Danh tiết lộ biệt thự tại mảnh đất rộng 1.200 m2 anh mua cách đây vài năm tại Thủ Đức. Tổng diện tích cho không gian sống mới của nam ca sĩ khoảng 300 m2 theo phong cách hiện đại, có hồ bơi, sân vườn và các tiện ích xung quanh.

Công trình cũng gồm một lầu, gồm phòng khách, phòng ăn, 5 phòng ngủ, phòng thờ, sân thượng,… tổng kinh phí đất và xây dựng là gần 30 tỷ đồng dự kiến sẽ bàn giao trước Tết Nguyên đán 2023 và sẽ đón vợ con từ Mỹ trở về.

20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam - Ảnh 4
 

 

 20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam - Ảnh 5

Nhà ở của ca sĩ Quách Thành Danh ở Việt Nam và Mỹ. Ảnh: Internet

Nam ca sĩ cũng chia sẻ việc sở hữu bất động sản bao gồm nhà và biệt thự ở cả Mỹ và Việt Nam với con số hàng chục tỷ đồng, rộng đến hơn 1000m2 gia đình anh cũng đã sử dụng nhiều năm qua.

Quách Thành Danh từng là người khá kín tiếng trong showbiz về chuyện tình cảm. Phải mất thời gian dài giấu kín, vài năm trở lại đây nam nghệ sĩ sinh năm 1977 mới thoải mái công khai việc đã lấy vợ và có 5 người con "đủ nếp đủ tẻ".

20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam - Ảnh 6
 

 

20 năm sau khủng hoảng ở ẩn, Quách Thành Danh xây hẳn biệt thự 30 tỷ tặng vợ, sẵn sàng trở về Việt Nam - Ảnh 7
Nam ca sĩ hiện có 5 người con 'đủ nếp đủ tẻ'. Ảnh: Internet

Bảo Ngọc - vợ của Quách Thành Danh kém ông xã 8 tuổi và từng là một hot girl được nhiều người chú ý. Trong một lần đóng chung music video với nam ca sĩ được nhiều người yêu thích, Bảo Ngọc đã chủ động tán tỉnh và khiến Quách Thành Danh trúng "tiếng sét" ái tình.

Gia đình Quách Thành Danh sang Mỹ từ năm 2019. Ban đầu, vợ chồng anh dự kiến sống ở Texas đến khi con út tròn 18 tuổi. Nhưng sau ba năm, họ cảm nhận không thấy thoải mái với cuộc sống ở đây, nên thay đổi định hướng. "Sống ở Mỹ buồn và vất vả khi một mình bà xã chăm sóc 4-5 đứa trẻ. Hơn nữa, công việc nghệ thuật và kinh doanh của tôi đều gắn liền với Việt Nam. Chúng tôi tạm thời hồi hương, khi các con vào cấp hai sẽ tính tiếp", anh nói.

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