Trước khi tố cáo chồng ngoại tình, Elly Trần từng tiết lộ bản thân trầm cảm

Hậu trường 08/11/2022 11:11

Quá đau đớn việc nghi ngờ và phát hiện chồng ngoại tình, Elly Trần từng chia sẻ những dòng trạng thái cố gắng để không gục ngã, không trầm cảm.

Quá đau đớn việc nghi ngờ và phát hiện chồng ngoại tình, Elly Trần từng gặp trầm cảm, cô chia sẻ những dòng trạng thái cố gắng để không gục ngã.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao về thông tin nữ diễn viên Elly Trần chia sẻ dòng trạng thái cá nhân việc chồng hợp pháp của cô ngoại tình và có cách đối xử ‘vô nhân tính’ với các con của mình.

Trước khi tố cáo chồng ngoại tình, Elly Trần từng tiết lộ bản thân trầm cảm - Ảnh 1
Elly Trần tố cáo chồng ngoại tình. Ảnh: Internet

Cụ thể cô cho hay: "Chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ lại cùng nhân tình của anh ta nếu không anh ta sẽ không đóng tiền học cho hai đứa", Elly Trần bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân.

Người đẹp còn lên tiếng "cầu cứu" người hâm mộ: "Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm, ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ".

Trước khi tố cáo chồng ngoại tình, Elly Trần từng tiết lộ bản thân trầm cảm - Ảnh 2
Hotgirl liên tục mất ngủ và lo sợ bản thân trầm cảm. Ảnh: Internet

Trước đó, vào thời điểm tháng 1/2020, mạng xã hội cũng liên tục chia sẻ tin đồn Elly Trần và chồng ngoại quốc có dấu hiệu rạn nứt. Vào thời điểm trên, rất nhiều dòng trạng thái dằn vặt tâm lý của nữ diễn viên 8x xuất hiện trên trang cá nhân. Nhiều người nhận ra, hotgirl liên tục mất ngủ và lo sợ bản thân trầm cảm.

Cụ thể, cô từng đăng tải các dòng trạng thái ẩn ý:

“Vợ đẹp, con xinh, đàn ông sẽ không đi ngoại tình là một lý thuyết đẹp đẽ!”

“Ngày thứ 3 thức trắng, quá mệt mỏi để tỏ ra tôi vẫn ổn”.

Ngoài ra cô còn đăng tải một đoạn video khóc nức nở và viết: “Tôi không muốn phải trầm cảm lúc này, còn nhiều việc phải làm và nhiều thứ phải lo. Không được trầm cảm, mọi thứ sẽ ổn thôi”. Elly Trần liên tục mất ngủ, thậm chí khóc đầm đìa và lo sợ bản thân không chịu đựng nổi cùng những dấu hiệu của trầm cảm.

Trước khi tố cáo chồng ngoại tình, Elly Trần từng tiết lộ bản thân trầm cảm - Ảnh 3
Elly Trần và 2 con. Ảnh: Internet

Vào thời điểm hiện tại, chính thức đăng đàn trên trang cá nhân việc chồng ngoại tình, nữ diễn viên không khỏi bức xúc. Có lẽ, sự việc trên đã khiến giới hạn chịu đựng của một người mẹ bản lĩnh đã không chịu đựng nổi.

Trước khi tố cáo chồng ngoại tình, Elly Trần từng tiết lộ bản thân trầm cảm - Ảnh 4
Dòng trạng thái của Elly Trần. Ảnh: Internet

“Sông thì dài quá và người ta cần một thứ tình cảm để biết mình đang còn sống nên mới dẫn đến bao sai lầm đắng như mật vậy”,... Một dòng trạng thái chia sẻ hoài niệm quá khứ khác của nữ người mẫu.

Elly Trần được nhiều người nhớ đến cô bé với năng khiếu nghệ thuật được bộc lộ từ bé. Người đẹp từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Bóng ma học đường, Khát vọng thượng lưu, Tiểu thư vào bếp,...Tuy nhiên, ở lĩnh vực phim ảnh tên tuổi của Elly Trần chưa được tỏa sáng.

Trước đó, vào năm 2020, trong một chương trình truyền hình, bất ngờ tiết lộ cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Cựu người mẫu kể lại: “Tôi từng bị các bạn nữ đánh tại vì một bạn nam trong lớp lỡ thích trúng mình.” Điều đó khiến nhiều người càng thêm đồng cảm cho những nỗi đau mà hotgirl phải chịu đựng.

Năm 2014, Elly Trần khiến cho người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố mang thai và sinh con gái đầu lòng. Năm 2015, Elly Trần tiếp tục hạ sinh thêm một bé trai kháu khỉnh khác. Bản thân 2 con của cô được rất nhiều người yêu mến, quan tâm vì sự đáng yêu và thông minh với sự dạy dỗ của mẹ.

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