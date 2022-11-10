Không chỉ biếu vàng kí, H’Hen Niê còn tặng mẹ đồ hiệu hàng chục triệu đồng: nàng hậu hiếu thảo nhất là đây

Có thể thấy, những năm tháng sự nghiệp của mình, H’Hen Niê luôn lo nghĩ cho cha mẹ, cô dành rất nhiều sự đầu tư cũng như mua những món quà giá trị lớn để tặng cho họ chẳng hạn như việc chi tiền tỷ để sửa lại nhà cho bố mẹ hay tặng bố mẹ mảnh đất rộng bằng nửa quả đồi để báo hiếu cho họ.

Nhắc đến H’Hen Niê, ngoài những lần lộng lẫy tham dự sự kiện, H'Hen Niê luôn ghi dấu ấn với lối sống giản dị. Cô thường được khán giả Việt gọi bằng biệt danh "hoa hậu thân thiện" của giới giải trí . Đặc biệt, những lần chia sẻ về gia đình, ai ai cũng cảm nhận được tấm lòng yêu thương và sự hiếu thảo, kính trọng gia đình của người đẹp sinh năm 1992.

Không lâu trước đó, nàng hậu sinh năm 1992 chia sẻ hình ảnh đi mua vàng về làm quà tặng cho gia đình, theo tiết lộ, số vàng có giá "khổng lồ" được cô đựng trong túi nilon giản dị. Có lần, người đẹp cũng chi hơn 100 triệu đồng mua vàng mừng tuổi bố mẹ, được biết vào dịp quan trọng cô thường xuyên tặng vàng vừa là món quà thể hiện tình cảm vừa là trang sức có thể cất giữ làm tài sản cho bố mẹ.

H'Hen Niê tặng vàng cho mẹ mỗi khi có dịp. Ảnh: Internet

Mới đây nhất, mẹ cô lên khám bệnh và có dịp ghé thăm cô ở TP.HCM. H’Hen Niê rất bất ngờ và lấy làm vui sướng. Cô hé lộ: “Mẹ Hen hôm nay cũng biết gây bất ngờ cả nhà ạ. Hôm nay đi xe khách vào TP.HCM với một chị để theo khám bệnh, bình thường rủ vào không chịu, cố tình mua sẵn vé máy bay thương gia luôn mà không vào là không vào. Còn bây giờ vào, còn bảo trưa nay đón xe đi về luôn”.

H'Hen Niê dẫn mẹ đi mua sắm. Ảnh: Internet

Theo đó, H’Hen Niê từng chu đáo chuẩn bị cả vé máy bay hạng thương gia, mong mẹ vào chơi, nhưng do công việc ở nhà bận rộn, mẹ cô không thường xuyên vào thăm con. Ngay sau khi gặp mẹ, nàng hậu cũng dẫn bà đến trung tâm mua sắm, dắt mẹ đi mua những món đồ dùng ở các thương hiệu uy tín.

Đáng nói, ngay khi gặp mẹ lần này, cô đã tặng mẹ thêm cả chiếc mũ Gucci với giá 18 triệu đồng mà cô từng yêu thích trước đó. Người đẹp tiết lộ, H’Hen thấy mẹ đội nhìn xinh và rất hợp nên quyết định đổi, để mẹ đội nón này về Đắk Lắk luôn. Nón này giá 18 triệu”. Sau đó, cô cũng đội chiếc mũ len bình dân giá chỉ 30 nghìn đồng của mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Có vẻ như khi dành cho mẹ những món quà giá trị lớn, lại rất phù hợp, người đẹp tỏ rõ sự hạnh phúc và tâm đắc.

Biết bố mẹ vất vả, cô cũng dành cho họ những giờ phút thoải mái và thư giãn nhất. Người đẹp chở bố mẹ đi xem phim và ăn uống. Đặc biệt, việc nàng hậu ăn mặc giản dị khi đi với cha mẹ ở nơi đông người cũng chứng minh sự thân thiện và gần gũi, không khiến người thân có cảm giác quá xa, nhất là ở cương vị Hoa hậu quốc dân đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Universe.

Hình ảnh H'Hen Niê sau khi trao đổi chiếc nón yêu thích với mẹ vì thấy mẹ hợp. Nón len cô đội có giá 30k. Ảnh: Internet

H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2017, sau đó, cô được cử đi chinh chiến ở đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh và đạt Top 5 Miss Universe 2018. Cô được công chúng yêu mến bởi tính cách gần gũi, lối sống giản dị và chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Người đẹp luôn tích cực làm việc và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Mới đây nhất, trong một sự kiện liên quan đến Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), bà Paula Shugart - chủ tịch quyền lực của tổ chức này nhắc đến Hoa hậu H'Hen Niê và chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của cô. Bà còn gây bất ngờ khi nói về H'Hen Niê: "Tôi nghĩ cô ấy là Á hậu 3 Miss Universe 2018" khiến người hâm mộ rất tự hào và mừng rỡ.