Bị chỉ trích mua sắm đồ phung phí cho con, Đàm Vĩnh Hưng ngậm ngùi: tuổi thơ cơ cực, thèm thuồng nhìn người ta ăn ngon, mặc đẹp

Thời gian vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả bất ngờ khi quyết định công khai con trai ruột ở tuổi 51. Anh chia sẻ con trai trong bữa tiệc với giọng nói xúc động: "Đây là tình yêu to lớn nhất của tôi suốt 3 năm qua - bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Đàm Vĩnh Hưng".

Là nam ca sĩ được đông đảo người biết đến với biệt danh "Ông hoàng nhạc Việt". Đàm Vĩnh Hưng là chủ nhân của những bản hit một thời như: “Bình minh sẽ mang em đi”, “Nửa vầng trăng”, “Con đường xưa em đi”,...

Có con khá muộn nên Đàm Vĩnh Hưng luôn mong muốn dành những điều tốt nhất cho Polo. Chính vì vậy, nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân thường xuyên săn lùng đồ hiệu khắp nơi cho cậu bé. Mỗi khi lưu diễn, nam ca sĩ không tiếc tiền khủng để chi vào việc mua cho con những món đồ chơi, áo quần hàng hiệu. Mới đây, chia sẻ trên Báo Thanh Niên về cuộc sống hiện tại với quý tử, Đàm Vĩnh Hưng ngậm ngùi giải thích lí do vì sao mình hành động như vậy.

Đàm Vĩnh Hưng liên tục 'săn' đồ hàng hiệu cho quý tử. Ảnh: Internet

Cụ thể, thời gian trước đó, nam ca sĩ nhận về ý kiến trái chiều. Anh tiết lộ bạn bè thường nhắc nhở anh về thói quen mua sắm, khuyên anh không nên mua đồ chơi cho con nhiều quá, “nó sẽ không biết quý những gì nó có.” Thói quen chi tiền mua quần áo cho con quá nhiều dễ trở nên phung phí vì quần áo mau chật do con lớn nhanh.

Đàm Vĩnh Hưng ban đầu không đồng tình, sau đó, anh đã thay đổi quan điểm để tập cho con lối sống giản dị. Anh bộc bạch: “Tôi thấy mình đang tập hư cho con, tương lai nó sẽ khổ chứ không ai khổ hết. Có rất nhiều nhãn hiệu rẻ nhưng rất dễ thương. Hơn nữa, con tôi đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Thế là tôi quyết định cho con sống giản dị”.

Đàm Vĩnh Hưng có suy nghĩ tiết chế lại. Ảnh: Internet

Nói thêm vì lí do luôn mong muốn yêu thương, dành tình cảm và những thứ mình có được cho Polo, giọng ca Xin lỗi tình yêu cũng thổ lộ. Anh cho hay, có lẽ vì tuổi thơ từng tủi thân, mong muốn có đồ chơi như bao người nhưng không được. Anh từng thèm thuồng “nhìn miệng người ta ăn” và không muốn lặp lại điều đó với con.

Đàm Vĩnh Hưng cũng tâm sự rằng từ nhỏ anh sống trong nghèo khó và thiếu tình thương của cha nên không muốn con trai lâm hoàn cảnh tương tự. Nam ca sĩ xúc động nhắc lại quá khứ buồn: “Tôi chỉ ở được với ba mình vài năm thôi. Đến năm 10 tuổi, ba tôi đã xa má tôi vì họ ly dị. Nhiều khi thấy cha mẹ người ta đón con, tôi thấy hạnh phúc lắm. Chính vì không có sự yêu thương, lo lắng của người cha. Cho nên tôi không muốn lặp lại điều đó với con. Tôi đặt tất cả sự lo lắng, chăm sóc dành cho con mình”.

Anh tự mình chăm sóc con, có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần con vui. Ảnh: Internet

Được biết, cha mẹ Mr Đàm sớm ly hôn từ khi anh còn nhỏ, bản thân anh sống trong nghèo khó và thiếu tình thương của cha. Từng tiết lộ trên Báo Thể Thao và Văn Hóa, từ nhỏ anh đã luôn chật vật với cuộc sống mưu sinh.

Để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng tự học đàn, thanh nhạc và phong cách biểu diễn trên sân khấu. Sau 8 lần thi, anh mới đạt được Giải tư Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó anh còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá, tuy nhiên cột mốc vàng son đưa tên anh vào danh sách những ca sĩ hàng đầu Việt Nam thời bấy giờ là “Tình ơi xin ngủ yên” và “Bình minh sẽ mang em đi”.

Trải qua nhiều sóng gió trong làng Showbiz, thật không mấy dễ dàng để có được vị trí “Ông hoàng nhạc Việt”. Đàm Vĩnh Hưng là cái tên gây chú ý trong âm nhạc lẫn cuộc sống đời thường, đặc biệt từ sau khi công bố con trai trong dịp sinh nhật của mình.