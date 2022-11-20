Cát Phượng đăng đàn thử váy cưới lộng lẫy, bất ngờ báo tin vui sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn

Cụ thể, cô viết: "Lần này tới công đường chứ không phải tới công chuyện nha. Cát sẽ là cô dâu trong veo nhất nha, sẽ gửi thiệp đến anh em".

Theo thông tin từ Saostar, trên story Facebook Cát Phượng bất ngờ thông báo tin vui khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Theo đó, nữ diễn viên Hạnh Phúc Của Mẹ còn liên tục thả dáng trong bộ cánh, lộ rõ niềm hạnh phúc, viên mãn. Dù chưa trang điểm chỉn chu, cô cũng vẫn ghi điểm trong lòng fan bởi thần sắc rạng rỡ. Ngoài ra, bà mẹ 1 con còn hứa hẹn sẽ là cô dâu trong veo nhất.

Trong bộ váy cưới trắng, Cát Phượng trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thực. Mái tóc ngắn ngang vai, mượt mà điểm tô bằng khăn choàng cô dâu nhận được nhiều lời khen. Dù bước vào tuổi 52, Cát Phượng vẫn đẹp lộng lẫy và tỏa sáng trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Nữ diễn viên còn nhấn mạnh sẽ gửi thiệp cưới đến mọi người.

Khoảnh khắc trên khiến dân tình thích thú. Trước đó, cô nhiều lần bị soi sử dụng nhẫn ở ngón áp út. Tuy nhiên, netizen đoán già, đoán non cho rằng Cát Phượng đang hóa thân vào dự án nghệ thuật mà thôi.

Cát Phượng lộ ảnh đeo nhẫn trước đó. Ảnh: Internet

Khán giả để lại nhiều bình luận như:

- Xinh quá cô Cát ơi, tìm chú rể đứng bên cạnh nữa thì đẹp xuất sắc.

- Hóng quá Cát Phượng, mặc váy cưới nhìn hợp lắm luôn nè. Cho xem chú rể với nào cô Cát.

- Cát Phượng xinh quá, như công chúa trong chiếc đầm trắng. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.

Nhiều khán giả bình luận chia sẻ niềm vui với Cát Phượng. Ảnh: Internet

Cát Phượng là một trong những diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, cô sinh năm 1970, hoạt động ở mảng sân khấu kịch lẫn điện ảnh, truyền hình.

Về đời tư, Cát Phượng từng trải qua hôn nhân dang dở với Thái Hòa, có một con trai chung. Sau đó, cô bén duyên với diễn viên đàn em Kiều Minh Tuấn, mối tình kéo dài hơn thập kỷ, song cũng đã chấm dứt vào đầu năm 2021.

Theo nữ diễn viên, bạn trai kém tuổi là người chủ động chia tay vì không hòa hợp. Bên cạnh đó, Cát Phượng khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp dù đã kết thúc mối quan hệ.

Về chuyện đường ai nấy đi, Cát Phượng cũng nhận phần lỗi của mình: "Có lẽ là lỗi của tôi. Thời điểm sau này tôi hơi hời hợt với Kiều Minh Tuấn. Tôi cũng nghĩ là mình không chăm sóc bản thân, lúc đó tôi xuề xòa nên có lẽ Tuấn nhìn rồi chán hay gì đó. Rồi thêm chuyện tranh cãi, gây gổ, rồi Tuấn muốn dừng lại luôn".

Về phía Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên giữ im lặng tuyệt đối kể từ khi tình cũ xác nhận việc chia tay.