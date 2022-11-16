Vợ Hiếu Hiền sốc phản vệ, ông xã lo lắng vì vợ nhập viện ngay trong đêm

Hậu trường 16/11/2022 09:08

Mới đây, bà xã diễn viên Hiếu Hiền khiến nhiều người hốt hoảng vì phải nhập viện ngay trong đêm với tình trạng sốc phản vệ.

Theo thông tin từ Saostar, trên trang cá nhân, Hiếu Hiền chưa hết lo lắng, anh thông báo việc bà xã bị sốc phản vệ phải nhập viện vô cùng nguy hiểm. Nam diễn viên kể: "Mười hai năm mất mẹ và suốt thời gian qua chưa có lần nào làm anh sợ như tối hôm qua. Sốc phản vệ quá nguy hiểm và nếu không đưa em vào bệnh viện kịp thời thì chắc anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa.

Vợ Hiếu Hiền sốc phản vệ, ông xã lo lắng vì vợ nhập viện ngay trong đêm - Ảnh 1
Bà xã Hiếu Hiền. Ảnh: Internet

Anh đã sợ đến bủn rủn chân tay, tim đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực nhưng chưa bao giờ anh thấy anh lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến như vậy, phải mạnh mẽ để trấn an ba má em, trấn an và dỗ các con hãy an tâm vì đã có ba bên mẹ. Thật sự bình tĩnh để không bị sai trong mọi việc. Cả đêm nằm bên em, nhìn em thở yếu và nhợt nhạt làm tâm can anh xót xa vì thương em quá. Con tạ ơn trời đất đã ban sức sống cho vợ của con. Con đội ơn trời đã giúp con giữ lại được người vợ mà con yêu thương lắm! Cảm ơn ông bà tổ tiên và ba mẹ đã che chở cho gia đình nhỏ của con nhiều lắm ạ. Nhanh khỏe để về với cha con anh nha bé Thùy của anh".

Vợ Hiếu Hiền sốc phản vệ, ông xã lo lắng vì vợ nhập viện ngay trong đêm - Ảnh 2
Hiếu Hiền và các con. Ảnh: Internet

Dòng chia sẻ của Hiếu Hiền nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Mong bà xã anh sớm phục hồi.

Hiếu Hiền sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật với ba là nghệ sĩ Đức Lang, mẹ là nghệ sĩ Kim Ngọc. Sau khi học hết cấp ba, diễn viên Bỗng dưng muốn khóc cũng muốn trở thành một nghệ sĩ. Vì vậy, anh đi theo mẹ tấu hài ở một số tụ điểm ở TP.HCM và các tỉnh.

Vợ Hiếu Hiền sốc phản vệ, ông xã lo lắng vì vợ nhập viện ngay trong đêm - Ảnh 3
Bà xã Hiếu Hiền hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Internet

Sau này, chính đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là người hỗ trợ Hiếu Hiền vào con đường diễn xuất khi tạo điều kiện để anh đảm nhận một vai quần chúng có thoại trong dự án Những cô gái chân dài. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận vai diễn khác trong Tuyết nhiệt đới, đóng cùng Anh Thư, Lương Mạnh Hải…

Sau khi kết hôn, Hiếu Hiền và bà xã Thuỳ Liên có cuộc sống đời tư rất bình yên, kín tiếng. Anh và bà xã cùng chăm sóc tổ ấm với các con ‘đủ nếp đủ tẻ’.

Sốc phản vệ được biết đến là một phản ứng dị ứng, có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên, gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau. Dị nguyên là yếu tố lạ khi tiếp xúc có khả năng gây phản ứng dị ứng cho cơ thể, bao gồm thức ăn, thuốc và các yếu tố khác. Sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản vệ do đột ngột giãn toàn bộ hệ thống mạch và co thắt phế quản có thể gây tử vong trong vòng một vài phút.

 

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