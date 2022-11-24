Chồng cũ Diệp Lâm Anh bất ngờ chặn xe không cho vợ đón con, nữ diễn viên sợ hãi đưa con vào xe trốn

Hậu trường 24/11/2022 18:18

Chồng Diệp Lâm Anh bất ngờ chặn xe của nữ diễn viên không cho cô đón con, đồng thời, đòi báo công an bắt vợ.

Theo thông tin từ Báo Xe và Thể Thao, khoảng 17h00 chiều nay 24/11, Diệp Lâm Anh bất ngờ livestream đăng đàn cầu cứu mọi người vì bị chồng cũ chặn xe quấy rối. Chia sẻ trên mạng xã hội, Diệp Lâm Anh vô cùng sợ hãi vì chồng cũ bất ngờ đến đón con và giật con trên tay của cô. Diệp Lâm Anh phải đưa con vào xe trốn nhưng chồng cũ của cô - thiếu gia Đức Phạm vẫn chặn trước đầu xe không cho xe của vợ cũ rời đi.

Diệp Lâm Anh cho biết, chồng cũ đã báo công an và yêu cầu công an đến giải quyết. Thậm chí, thiếu gia Đức Phạm còn leo lên đầu xe ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ để ngăn chặn vợ con rời đi. Diệp Lâm Anh chia sẻ cô không sợ phải đối chất với chồng cũ, cô chỉ lo các con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và từ đó nảy sinh ám ảnh về hình tượng của người cha.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh bất ngờ chặn xe không cho vợ đón con, nữ diễn viên sợ hãi đưa con vào xe trốn - Ảnh 1

 

Chồng cũ Diệp Lâm Anh bất ngờ chặn xe không cho vợ đón con, nữ diễn viên sợ hãi đưa con vào xe trốn - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh cho biết, chồng cũ đã báo công an và yêu cầu công an đến giải quyết. Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh không chịu nổi áp lực mà bật khóc, cô cho biết dạo gần đây công việc kinh doanh bất ổn, phải gồng gánh quá nhiều thứ trên vai. Cô sắp gục ngã không thể chịu đựng được trước những khó khăn cứ liên tục bủa vây:

"Gần một tháng nay mình quá mệt mỏi rồi, tòa cứ liên tục hoãn xử nên mình không muốn đưa con về nữa. Suốt từ lúc dọn ra riêng có hỏi thăm, lo lắng bất cứ điều gì cho con không? Không hề đóng một đồng tiền chu cấp, tiền nhà, không nộp bất kỳ khoản học phí nào cho con, các mẹ con phải một mình thuê nhà bên ngoài sống, vậy mà cái gì cũng đòi người ta phải đáp ứng phục tùng? Thật không chịu nổi!"

Diệp Lâm Anh nghẹn ngào chia sẻ thêm, cô đã đưa toàn bộ đồ của mình cho thiếu gia Đức Phạm bán để lấy tiền lo cho việc kinh doanh và nuôi con. Thế nhưng đến hiện tại cô vẫn không nhận được bất cứ khoản tiền nào. Cô chia sẻ cô phải chịu đựng quá nhiều nhưng chưa bao giờ lên mạng đề cập bất cứ điều gì về chuyện riêng.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh bất ngờ chặn xe không cho vợ đón con, nữ diễn viên sợ hãi đưa con vào xe trốn - Ảnh 3
 

 

Chồng cũ Diệp Lâm Anh bất ngờ chặn xe không cho vợ đón con, nữ diễn viên sợ hãi đưa con vào xe trốn - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm sẽ giải quyết với sự có mặt của cơ quan chức năng. Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, cô cũng tố thiếu gia Đức Phạm tung tin đồn nhảm về việc cô đòi 100 tỷ mới trả lại con nhưng thực chất chồng cũ của cô chẳng có tiền để mà đòi. Ngay cả cơ nghiệp kinh doanh 2 vợ chồng cùng gây dựng nhưng đến lúc có chuyện xảy ra thì chỉ có một mình Diệp Lâm Anh đứng ra giải quyết, còn chồng cũ cô thì bỏ mặc không quan tâm.

Cuối cùng, khi công an đến thì mọi chuyện mới có tiến triển. Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm sẽ giải quyết với sự có mặt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến lúc này, công an yêu cầu Diệp Lâm Anh tắt livestream để không phát tán thêm tin tức dễ khiến mọi người hoang mang.

Trước đó, chia sẻ theo thông tin trên Báo VietNamNet, khi biết được chồng cũ có những cuộc tình khác, Diệp Lâm Anh tự tìm hiểu và hiểu rằng nếu phụ nữ luôn chấp nhận, người đàn ông sẽ coi đó là điều hiển nhiên và không trân trọng. “Họ không biết rằng người vợ đã rất cố gắng vượt qua nỗi đau đó để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân”, diễn viên cho hay.

Diệp Lâm Anh quyết định ly hôn. Dù rất đắn đo, cân nhắc về tương lai của 2 con, cô vẫn chọn ly hôn bởi sự tha thứ đã đến giới hạn. Cô nói: "Tôi không thể tha thứ thêm nữa".

Đó là thời gian Diệp Lâm Anh xuống dốc về thể chất, tinh thần. Cô mất ăn, mất ngủ, không chăm sóc bản thân. Có lúc, người đẹp đứng trước gương rồi giật mình khi thấy bản thân quá tàn tạ.

"Tôi thấy đôi mắt mình thâm quầng, gương mặt già nua còn cơ thể thì gầy gò. Tôi bừng tỉnh, khích lệ bản thân phải thay đổi. Mình không chăm sóc được bản thân thì sao chăm sóc được các con?", diễn viên trải lòng.

Diệp Lâm Anh lấy con làm động lực, từng bước vượt qua những ngày khó khăn nhất trong đời. Hiện tại, cô thấy mình đã hồi phục hơn 50% so với trước đây. Cô cũng đang lo liệu hoàn tất thủ tục ly hôn, giành quyền nuôi 2 con.

Diệp Lâm Anh muốn nuôi 2 con để các bé không tổn thương do hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ. Dù vậy, doanh nhân Nghiêm Đức muốn giành quyền nuôi con lớn, đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung. Cô không muốn hai bé bị chia cắt khi còn nhỏ, lớn lên sẽ khó gắn bó.

Dù hôn nhân đổ vỡ, Diệp Lâm Anh không tiếc những gì đã hy sinh cho mối quan hệ. Cô tin cuộc sống luôn công bằng, khi mất đi điều này sẽ nhận lại những hạnh phúc, may mắn khác trong tương lai.

 

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