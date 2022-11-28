Vợ Tây Bùi Tiến Dũng sinh con đầu lòng, ngoại hình nhóc tỳ gây tò mò

Anh viết: "Chào mừng con đến với thế giới này của ba và mẹ, yêu con rất nhiều. Từ hôm nay, ba đã có thêm một thiên thần để bảo vệ. Từ hôm nay, ba sẽ có thêm một người bạn nhỏ để làm mọi điều thú vị của cuộc sống.

Kể về niềm vui sướng, không khỏi hào hứng khi vợ hạ sinh quý tử, Bùi Tiến Dũng chia sẻ những dòng xúc động trên trang cá nhân. Được biết, Dianka hạ sinh con trai đầu lòng tại một bệnh viện nổi tiếng tại TP. HCM.

Điều ba mong mỏi nhất là con được lớn lên trong tình yêu, phải thật khỏe mạnh và bình an. Và chính ba mẹ là người có trách nhiệm đảm bảo điều đó".

Và hơn thế nữa, ba sẽ có thêm một đồng đội để cùng đồng hành chăm sóc mẹ Dianka Zakhidova, để tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc sắp tới.

Bùi Tiến Dũng hạnh phúc vợ 'lâm bồn' thành công. Ảnh: Internet

Trước đó, cận ngày sinh nở, người mẫu Dianka Zakhidova được chồng đưa đi nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm, Vũng Tàu. Trong kỳ nghỉ này còn có mẹ và em gái Dianka đi cùng, vợ thủ thành cũng đăng loạt ảnh nét căng trong chuyến đi này. Cô nàng hạnh phúc viết: "Cuối tuần ngọt ngào".

Nhan sắc bà bầu Dianka Zakhidova ở tháng cuối thai kỳ nhận được nhiều lời khen.

Bà xã Bùi Tiến Dũng hạ sinh thành công. Ảnh: Internet

Khi vợ mang thai, thủ môn xứ Thanh càng yêu thương, cưng chiều Dianka Zakhidova. Ngoài dành tặng bà xã những món quà đắt đỏ như chiếc túi Hermès nhân dịp sinh nhật, Bùi Tiến Dũng luôn có những lời yêu thương, ngọt ngào gửi đến vợ.

Rất nhiều người hâm mộ đã vào gửi lời chúc đôi vợ chồng trẻ. Đến hiện tại, ngoại hình em bé vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, hôn lễ của Bùi Tiến Dũng và Dianka được tổ chức vào ngày 22/5/2022 cũng được tổ chức tại Vũng Tàu. Trong đám cưới chỉ có gia đình và bạn bè của nhà trai. Vì một số lý do, gia đình Dianka không thể sang Việt Nam chứng kiến ngày vui của cô. Cặp đôi được ngưỡng mộ vì ‘trai tài gái sắc’, đẹp miễn bàn.

Cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 7/2020 nhưng phải 2 tháng sau đó mới chính thức xác nhận mối quan hệ. Ảnh: Internet

Được biết trước khi chính thức về chung một nhà, Bùi Tiến Dũng và Dianka đã có gần 2 năm công khai hẹn hò. Cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 7/2020 nhưng phải 2 tháng sau đó mới chính thức xác nhận mối quan hệ.

Nếu như chú rể Bùi Tiến Dũng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng thì cô dâu Diankacũng từng khiến dân tình bàn tán xôn xao vì profile không phải dạng vừa. Cô nàng sinh năm 2000, từng theo học Đại học Quốc gia Kyiv, chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật. Trước khi sang Việt Nam, Dianka là một người mẫu quốc tế, làm việc tại rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức, Latvia,... Từ khi công khai yêu đương đến nay, cặp đôi vẫn duy trì tình cảm êm đềm, chưa từng vướng ồn ào hay thị phi. Vì vậy chuyện tình của cặp đôi được rất nhiều netizen ngưỡng mộ và ghen tị.