Hoa hậu Ngọc Hân hé lộ chi tiết đặc biệt sẽ làm tại lễ cưới với bạn trai gắn bó hơn 1 thập kỉ

Cũng giống như nhiều tiệc cưới khác, cô dâu chú rể cũng sẽ gợi ý "dress code" cho khách mời. Mới đây một thông tin tiết lộ nàng hậu có một quy định về trang phục khá đặc biệt trong lễ cưới. Cụ thể, Ngọc Hân đề xuất khách mời mặc áo dài đến dự tiệc cưới. Khách mời nữ và trẻ em được đề xuất diện áo dài, tuy nhiên, nam giới có thể mặc vest.

"Ngày vui của chúng tôi thêm phần trọn vẹn nếu quý vị tham dự tiệc với trang phục được đề xuất", Ngọc Hân và ông xã viết lời nhắn trên thiệp cưới. Ngoài ra, các khách mời cũng sẽ được nhận những món quà do chính tay người đẹp hoa hậu Việt Nam và ông xã đã chuẩn bị, được tiết lộ rất thanh tao và truyền thống giống mang đậm hơi thở và phong cách mà hoa hậu Ngọc Hân luôn thể hiện.

Lễ cưới của Hoa hậu Ngọc Hân diễn ra vào đầu tháng 12. Ảnh: Internet

Vốn là một nhà thiết kế áo dài và từng chuẩn bị áo dài cưới cho nhiều người đẹp như hoa hậu Mỹ Linh, á hậu Phương Nga nên Ngọc Hân cũng sẽ tự làm trang phục cưới cho chính mình. Cô chia sẻ trang phục sẽ sử dụng chất liệu truyền thống, kỹ thuật thêu tay thủ công. Ngọc Hân chia sẻ cô ấp ủ nhiều ý tưởng cho ngày trọng đại sắp tới và hiện vẫn đang được giữ bí mật: "Hân sử dụng những chất liệu truyền thống, kỹ thuật thêu tay thủ công cho những bộ áo dài cưới của mình", cô nói.

Cặp đôi quen biết hơn 10 năm trước khi về chung nhà. Ảnh: Internet

Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội) năm 2013, người đẹp quê Hà Nội bắt đầu theo đuổi công việc thiết kế thời trang. Bạn trai của Ngọc Hân tên Phú Đạt, đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Cả hai quen biết nhau từ năm 2011, cũng từng chia tay song sau đó quay lại và đồng hành với nhau đến hiện tại.

Năm 2019, Ngọc Hân được bạn trai cầu hôn. Họ dự định tổ chức đám cưới hồi năm 2020 song phải hoãn lại vì dịch bệnh. Nói về người bạn đời, Hoa hậu Việt Nam 2010 nhận xét anh hóm hỉnh, có hiểu biết. Ngọc Hân từng tâm sự điều cô kỳ vọng nhất trong cuộc sống hôn nhân chính là việc cả hai chia sẻ cùng nhau những khó khăn. “Tôi nghĩ rằng đó mới đúng là người bạn đời, gắn bó lâu dài và chia sẻ mọi thứ với nhau", cô nói.

Cô cho biết thêm về những dự định trước khi đám cưới với người tri kỉ: "10 năm trôi qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng điều mình cảm thấy có niềm tin nhất với mối quan hệ này đó là sau cả một khoảng thời gian rất dài không đồng hành cùng nhau thì mình và bạn ấy vẫn có cùng tần số để chia sẻ với nhau thật nhiều điều trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn những nhân duyên thật đẹp và đất nước Ai Cập đã để chúng mình quen nhau".

Theo dự kiến, nàng hậu sẽ làm đám hỏi vào cuối tuần này. Sau đó, lễ cưới được tổ chức vào đầu tháng 12.2022. "Hiện tại, tôi khá bận rộn vì đám cưới có nhiều việc phải lo", Hoa hậu Việt Nam 2010 bày tỏ. Theo tiết lộ, một số người đẹp thân thiết cũng sẽ có mặt trong lễ cưới của Ngọc Hân để chứng kiến khoảnh khắc cô "về chung một nhà" với bạn trai Phú Đạt.