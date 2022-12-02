Lí do Elly Trần tạm ngừng 'tố' chồng Tây, biết tin ai nấy đều thương cảm

Hậu trường 02/12/2022 09:40

Drama của Elly Trần với chồng Tây chưa bao giờ ngừng ‘hot’. Mới đây, cô có dòng chia sẻ đầy thương cảm nêu lí do việc tạm ngừng series tố chồng Tây.

Trước đó, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước những thông tin Elly Trần chịu rất nhiều đau khổ khi chồng Tây ngoại tình ngay thời điểm mang thai và nhiều câu chuyện đầy cay đắng phía sau. Tại thời điểm khi tố chồng có người thứ 3, Elly Trần quyết định sẽ "một lần nói hết" thông qua việc viết từng câu chuyện nhỏ và đăng tải đều đặn mỗi ngày.

Động thái này của người đẹp đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ phía giới truyền thông và đông đảo khán giả. Qua những "góc khuất" mà cô vạch trần, không ít người đã bày tỏ sự xót xa trước sự chịu đựng, nhẫn nhịn của nữ diễn vì cuộc hôn nhân bên chồng Tây. Đồng thời những hành động của D.F dành cho vợ đã dấy lên làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng.

Lí do Elly Trần tạm ngừng 'tố' chồng Tây, biết tin ai nấy đều thương cảm - Ảnh 1
Elly Trần gặp gỡ báo giới chia sẻ thông tin. Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Elly Trần đã khéo léo chia sẻ về nguyên nhân cô tạm dừng chuỗi câu chuyện về cuộc sống hôn nhân trong 10 năm qua.

Cô giải thích: "Cách một đoá hoa rực rỡ nhất là khi nó vươn mình khỏi bóng tối đón mặt trời. Mọi người cứ hối chap 7, mà tui đang tất bật lo trường cho con, đi quay, tìm luật sư, nghiên cứu các loại mặt hàng. Ngày ngủ có 3 - 4 tiếng. Cố lên nào tui ơi!".

Cô cũng nói về cảm xúc vui vẻ khi được đi làm và tự chủ tài chính: "Xin lỗi nhãn hàng, tại vì em quá là siêng trêu mọi người làm mọi người vừa làm vừa thở ô xi". Sau khi lên tiếng về việc chồng ngoại tình, nữ diễn viên đã nhận được nhiều lời mời làm việc từ nhiều nơi. Trong số đó, vợ Tuấn Hưng là người nhiệt tình tạo điều kiện làm việc cho Elly Trần nhất dù cả hai không hề thân thiết. Hiện tại, nữ diễn viên đang chờ chồng Tây nộp đơn ly hôn. Cô cho biết bản thân đã không còn mong muốn hàn gắn với bố của hai con nữa.

Lí do Elly Trần tạm ngừng 'tố' chồng Tây, biết tin ai nấy đều thương cảm - Ảnh 2
Elly Trần và Cadie Mộc Trà. Ảnh: Internet

Thời gian cho các dự án và khả năng sắp xếp mọi việc của người đẹp khiến không ít người thán phục. Bên cạnh đó một số khán giả khuyên cô nên cân bằng mọi việc để đảm bảo sức khỏe chăm sóc hai con: "Khi người phụ nữ đã quyết tâm. Không gì là không thể!", "Dù đục dù trong, ao nhà vẫn hơn chị nhỉ", "Cố gắng lên chị yêu, gộp chap 7 8 chung cũng được ạ", "Cố lên chị nha"...

Sáng 8/11, mạng xã hội "dậy sóng" trước thông tin diễn viên, "hotmom" Elly Trần tố chồng hợp pháp ngoại tình và đối xử "vô nhân tính" với mình và các con. Cô bức xúc đăng đàn trên trang cá nhân: "Chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ lại cùng nhân tình của anh ta nếu không anh ta sẽ không đóng tiền học cho hai đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm, ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ".

Lí do Elly Trần tạm ngừng 'tố' chồng Tây, biết tin ai nấy đều thương cảm - Ảnh 3

 

Lí do Elly Trần tạm ngừng 'tố' chồng Tây, biết tin ai nấy đều thương cảm - Ảnh 4
Elly Trần đăng đàn tố chồng Tây ngoại tình. Ảnh: Internet

Phía dưới bài đăng của nữ diễn viên, nhiều cư dân mạng liên tục để lại bình luận bức xúc, lên án hành vi trên. Đồng thời, họ cũng an ủi Elly Trần, ủng hộ cô tìm lại công bằng.

Tuy nhiên, chưa hết đau khổ vì bị phản bội, Elly Trần đã phải nhận lại hậu quả cay đắng khi dám công khai đối đầu với chồng Tây. Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi đăng bài, tất cả fanpage cô dùng để tố cáo chuyện chồng ngoại tình đã đột ngột "bay màu". Khi tìm kiếm tài khoản cá nhân của Elly Trần, kể cả fanpage 1 triệu người theo dõi mang tên Elly's Babies cô lập cho các con cũng biến mất không dấu vết. Người dùng chỉ được thông báo "Trang này chưa thể hiển thị ngay".

Nhìn lại cuộc hôn nhân 11 năm đã qua với chồng Tây, Elly cho biết cô đau đến thành thói quen nên thấy mọi thứ trở nên bình thường. Tuy vậy, cũng có thời điểm, bà mẹ 2 con đau khổ và muốn kết thúc cuộc đời của mình tới 2 lần. "Tôi đã từng 2 lần đày đọa mình, nghĩ tới chuyện tự tử. Tôi đã mua thuốc luôn rồi. Nhưng khi nắm thuốc trong tay tôi nghĩ đến 2 con. Tôi nghĩ khi tôi đi rồi, 2 con ở với ba thì cuộc sống của chúng sẽ thế nào. Khi một người đã muốn kết thúc cuộc đời mình thì có nghĩa là người ta đã cố gắng hết sức và tới giới hạn rồi". - Elly Trần nghẹn ngào kể.

Ngoài ra, Elly Trần cũng cảm ơn những lời động viên của mọi người: "Elly vẫn sẽ thực hiện những gì Elly nói. Xin lỗi nếu phải làm mọi người lo lắng, thấy phiền vì chuyện cá nhân này. Em đang tham khảo các luật sư uy tín để tiến hành vụ việc, mọi người nếu có quen biết, cả trong và ngoài nước xin hãy gửi thông tin nhé! Chúc mọi người ngày tốt lành!".

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