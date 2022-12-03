Hồ Hoài Anh chính thức lộ diện sau 4 tháng đi công tác nước ngoài, ngoại hình gây chú ý sau thời gian dài ở ẩn

Hồ Hoài Anh bị bắt gặp trong trạng thái đang làm việc khá chú tâm và không mảy may quan tâm đến những khoảnh khắc được chụp lại.

Cụ thể, mới đây, Hồ Hoài Anh đã tham gia một buổi tập nhạc. Ông xã ca sĩ Lưu Hương Giang diện áo polo và quần short đơn giản. Nam nhạc sĩ trông có vẻ kém sắc, tăng cân hơn so với thời điểm trước khi vướng lùm xùm. Hồ Hoài Anh trong khoảnh khắc được chụp lại. Ảnh: Internet Dựa trên các góc ảnh, có vẻ như Hồ Hoài Anh cũng không bận tâm đến việc khoảnh khắc làm việc của mình bị chụp lại. Nhiều khán giả cho rằng sau thời gian ở ẩn, Hồ Hoài Anh đã trở lại với công việc. Hiện tại, anh vẫn giữ im lặng, chưa có bất cứ phát ngôn nào về vụ bê bối trước đó.

Hồ Hoài Anh chú tâm làm việc. Ảnh: Internet Hồi đầu tháng 7/2022, rộ thông tin 2 nghệ sĩ Việt Nam là Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng phải một vụ bê bối ở nước ngoài. Đến đầu tháng 8, họ mới được trả lại hộ chiếu và trở về nước. Tuy nhiên, chi tiết và kết quả xử lý vụ việc tới nay vẫn chưa được thông báo chính thức tới công chúng. Về phía Lưu Hương Giang - vợ của Hồ Hoài Anh, nữ ca sĩ không đề cập gì đến chồng mình sau ồn ào. Cô vẫn thường đăng ảnh của bản thân hoặc các con trên trang cá nhân.

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Ảnh: Internet Trong khi Hồng Đăng đã trở lại cuộc sống thường ngày, liên tục có những chia sẻ về vợ con hậu ồn ào đời tư thì Hồ Hoài Anh lại cực kỳ kín tiếng. Kể từ tháng 7 khi lùm xùm nổ ra, nam nhạc sĩ đã ngưng mọi hoạt động trên mạng xã hội, không chia sẻ bất cứ hình ảnh, bài viết nào, cũng vắng mặt tại các sự kiện. Mãi hôm qua, Hồ Hoài Anh mới lần đầu lộ diện, thu hút rất nhiều sự chú ý. Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh trở về nước. Ảnh: Internet Trước đó, chia sẻ trên Tiền Phong, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của giảng viên Hồ Hoài Anh theo Luật Viên chức. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tiếp tục chờ có kết luận từ phía Tây Ban Nha. Hội đồng kỷ luật sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo, đảm bảo tính nghiêm minh. ''Khi một viên chức vi phạm quy định về quản lý cán bộ sẽ phải chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định'', PGS.TS Lê Anh Tuấn khẳng định. Lãnh đạo Học viện lấy căn cứ Luật Viên chức và Luật Lao động để xử lý viên chức của cơ quan có vi phạm. Hồ Hoài Anh sinh năm 1979 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Lên 8 tuổi Hồ Hoài Anh bắt đầu được làm quen với nó. 13 tuổi, Hồ Hoài Anh đã sang Nhật tham gia Festival Âm nhạc thiếu nhi châu Á - Thái Bình Dương. 18 tuổi, Hoài Anh đoạt giải nhất Cuộc thi độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 1998. Bên cạnh đam mê dành cho loại nhạc cụ truyền thống, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh còn sớm bộc lộ năng khiếu sáng tác. Ca sĩ Lưu Hương Giang kết hôn cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Vợ chồng cô từng được ví là "cặp đôi vàng của làng nhạc Việt" và hiện họ có hai con gái chung.

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