Khi gặp vết thương lớn, nữ diễn viên đã phải hủy bỏ nhiều chương trình khiến khán giả hết sức lo lắng.

Chia sẻ trên Zing ngày 4/12, Thúy Ngân lên tiếng về tình hình sức khỏe. Nữ diễn viên cho biết cô bị bỏng ở cổ sau đó gặp sự cố khi sử dụng phương pháp đắp thuốc lá dân gian. Việc nữ viên đắp thuốc khiến vết thương lan rộng và nghiêm trọng hơn. Với một số chương trình phải ghi hình gấp và không thể thay đổi lịch trình, Thúy Ngân đã dùng khăn hoặc áo che đi vết thương. Nữ diễn viên Thúy Ngân. Ảnh: Internet Thời gian gần đây, Thúy Ngân thường mặc trang phục che kín cổ mỗi khi tham gia sự kiện hay ghi hình chương trình. Qua một số hình ảnh, khán giả phát hiện nữ diễn viên có vết thương lớn ở cổ. Thúy Ngân cũng vắng mặt ở 2 tập gần đây của một chương trình truyền hình mà cô là thành viên cố định. Điều đó khiến khán giả lo lắng cho sức khỏe của Thúy Ngân.

Thúy Ngân tiết lộ về sức khỏe. Ảnh: Internet Hiện cô chờ tình hình sức khỏe ổn định mới trở lại với công việc. Đó cũng là lý do Thúy Ngân vắng mặt trong một số chương trình gần nhất. Thúy Ngân cũng trấn an người hâm mộ: "Tôi sẽ sớm quay lại, hy vọng mọi người đừng quá lo lắng cho tôi. Hiện tại vết thương ổn. Tôi cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và yêu quý". Thuý Ngân là một diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình. Cô từng tham gia vào nhiều cuộc thi sắc đẹp và ghi dấu bởi nhan sắc và tính cách thân thiện của mình. Sau này, khi tham gia bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân nhận được nhiều sự yêu mến và chú ý từ khán giả hơn.

Thúy Ngân có nhiều vai diễn thành công. Ảnh: Internet Người đẹp có vai diễn đầu tay vào năm 2009, với vai phụ trong bộ phim Gia đình phép thuật, cũng trong năm này Thúy Ngân tham gia cuộc thi Nữ hoàng Trang sức đoạt được giải Á quân, sau đó là Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt top 20, thừa thắng xông lên, nữ diễn viên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 (Miss Tourism Queen International) và xuất sắc ghi tên vào Top 15. Từ khi mới vào nghề, Thúy Ngân luôn được đánh giá là người có vẻ đẹp sắc sảo, đường nét rõ ràng, cộng thêm tính cách cần cù, nghiêm túc nên nhận được nhiều thiện cảm từ trong đến ngoài showbiz.

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