Diễn viên Thúy Ngân tiết lộ bị bỏng nặng ở cổ, vết thương lớn khiến khán giả hết sức lo lắng

Hậu trường 04/12/2022 19:50

Khi gặp vết thương lớn, nữ diễn viên đã phải hủy bỏ nhiều chương trình khiến khán giả hết sức lo lắng.

Chia sẻ trên Zing ngày 4/12, Thúy Ngân lên tiếng về tình hình sức khỏe. Nữ diễn viên cho biết cô bị bỏng ở cổ sau đó gặp sự cố khi sử dụng phương pháp đắp thuốc lá dân gian. Việc nữ viên đắp thuốc khiến vết thương lan rộng và nghiêm trọng hơn. Với một số chương trình phải ghi hình gấp và không thể thay đổi lịch trình, Thúy Ngân đã dùng khăn hoặc áo che đi vết thương.

Diễn viên Thúy Ngân tiết lộ bị bỏng nặng ở cổ, vết thương lớn khiến khán giả hết sức lo lắng - Ảnh 1
Nữ diễn viên Thúy Ngân. Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Thúy Ngân thường mặc trang phục che kín cổ mỗi khi tham gia sự kiện hay ghi hình chương trình. Qua một số hình ảnh, khán giả phát hiện nữ diễn viên có vết thương lớn ở cổ. Thúy Ngân cũng vắng mặt ở 2 tập gần đây của một chương trình truyền hình mà cô là thành viên cố định. Điều đó khiến khán giả lo lắng cho sức khỏe của Thúy Ngân.

Diễn viên Thúy Ngân tiết lộ bị bỏng nặng ở cổ, vết thương lớn khiến khán giả hết sức lo lắng - Ảnh 2
Thúy Ngân tiết lộ về sức khỏe. Ảnh: Internet

Hiện cô chờ tình hình sức khỏe ổn định mới trở lại với công việc. Đó cũng là lý do Thúy Ngân vắng mặt trong một số chương trình gần nhất. Thúy Ngân cũng trấn an người hâm mộ: "Tôi sẽ sớm quay lại, hy vọng mọi người đừng quá lo lắng cho tôi. Hiện tại vết thương ổn. Tôi cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và yêu quý".

Thuý Ngân là một diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình. Cô từng tham gia vào nhiều cuộc thi sắc đẹp và ghi dấu bởi nhan sắc và tính cách thân thiện của mình. Sau này, khi tham gia bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân nhận được nhiều sự yêu mến và chú ý từ khán giả hơn.

Diễn viên Thúy Ngân tiết lộ bị bỏng nặng ở cổ, vết thương lớn khiến khán giả hết sức lo lắng - Ảnh 3
Thúy Ngân có nhiều vai diễn thành công. Ảnh: Internet

Người đẹp có vai diễn đầu tay vào năm 2009, với vai phụ trong bộ phim Gia đình phép thuật, cũng trong năm này Thúy Ngân tham gia cuộc thi Nữ hoàng Trang sức đoạt được giải Á quân, sau đó là Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt top 20, thừa thắng xông lên, nữ diễn viên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 (Miss Tourism Queen International) và xuất sắc ghi tên vào Top 15.

Từ khi mới vào nghề, Thúy Ngân luôn được đánh giá là người có vẻ đẹp sắc sảo, đường nét rõ ràng, cộng thêm tính cách cần cù, nghiêm túc nên nhận được nhiều thiện cảm từ trong đến ngoài showbiz.

Vừa trở về từ bệnh viện, nhan sắc của vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây ‘sốt’, ảnh cận mặt khiến nhiều người xuýt xoa vì quá xinh đẹp

Vừa trở về từ bệnh viện, nhan sắc của vợ Tây Bùi Tiến Dũng gây ‘sốt’, ảnh cận mặt khiến nhiều người xuýt xoa vì quá xinh đẹp

Bùi Tiến Dũng đã chính thức đón con đầu lòng trở về trong niềm hạnh phúc, vợ Tây sinh năm 2000 của anh cũng gây sốt ngay khi vừa xuất hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Ngân Thúy Ngân bị bỏng Thúy Ngân tiết lộ sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh