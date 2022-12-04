Trong những tấm ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân, Dianka vừa trải qua kì “vượt cạn” nhưng vẫn giữ được nhan sắc tươi tắn, làn da mịn màng dù không hề son phấn.

Để giữ sự riêng tư cho em bé, vợ chồng Bùi Tiến Dũng khéo léo che mặt quý tử. Hy vọng thời gian tới, khi con đã cứng cáp hơn, cặp đôi có thể thoải mái hơn trong việc khoe con với người hâm mộ.

Tròn 1 tuần ăn ngủ tại bệnh viện, hot mom diện chiếc váy màu xanh, tóc để xõa, trên tay bế quý tử mới sinh. Trong một số hình chụp cận mặt, Dianka vẫn giữ được thần thái xinh đẹp, làn da mịn màng, nụ cười tươi tắn. Cô đã có những bức ảnh cực đẹp, check-in tại sảnh bệnh viện hay khoảnh khắc khóa môi ông xã ngọt ngào.

Ảnh cận mặt Dianka vẫn giữ được thần thái xinh đẹp, làn da mịn màng, nụ cười tươi tắn. Ảnh: Internet

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào gửi lời chúc mẹ khỏe, em bé ngoan, hay ăn chóng lớn.

Khi Dianka mang thai ở tháng cuối, mẹ ruột của cô đã bay qua Việt Nam để thăm con và đón đợi cháu ngoại chào đời. Trong thời gian sinh nở, có mẹ ruột cận kề lại được chồng quan tâm, chăm sóc chu đáo hẳn Dianka là một trong những “mẹ bỉm” vô cùng may mắn, hạnh phúc.

Cả nhà Bùi Tiến Dũng ngóng chờ con. Ảnh: Internet

Trước đó, khi vừa trải qua ca vượt cạn, mẫu Tây cũng nhắn nhủ đến em bé vừa chào đời.

Cô viết: "Gửi con trai yêu quý nhất của mẹ. Chào mừng con đến với gia đình chúng ta. Con đã làm cho cuộc sống của mẹ ý nghĩa hơn. Yêu con của mẹ nhiều lắm."

Ngoài ra, bà xã của Bùi Tiến Dũng không quên gửi lời cảm ơn đến chồng vì đã luôn kề vai sát cánh với mẹ con cô trong những thời khắc quan trọng. “Cảm ơn chồng. Sự hỗ trợ của anh có ý nghĩa rất lớn đối với em. Anh luôn có mặt ở đó mỗi khi em thực sự cần. Chính những lời nói, sự xuất hiện của anh đã đem lại cho em nguồn sức mạnh và năng lượng to lớn. Cùng nhau, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Yêu anh”, Dianka chia sẻ trên trang cá nhân.

Hôn lễ của Bùi Tiến Dũng và vợ Tây. Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng cũng đã dành những lời ngọt ngào nhắn gửi đến con trai đầu lòng:

“Chào mừng con đến với thế giới này của ba và mẹ, yêu con rất nhiều. Từ hôm nay, ba đã có thêm một thiên thần để bảo vệ. Từ hôm nay, ba sẽ có thêm một người bạn nhỏ để làm mọi điều thú vị của cuộc sống.

Và hơn thế nữa, ba sẽ có thêm một đồng đội để cùng đồng hành chăm sóc mẹ Dianka Zakhidova, để tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc sắp tới.

Điều ba mong mỏi nhất là con được lớn lên trong tình yêu, phải thật khỏe mạnh và bình an. Và chính ba mẹ là người có trách nhiệm đảm bảo điều đó”.

Sau nửa năm kết hôn, vợ chồng Tiến Dũng - Dianka đã viên mãn đón quý tử đầu lòng và sắp tới chắc chắn tổ ấm của cặp đôi sẽ càng rộn ràng hơn nữa với sự xuất hiện của thành viên nhí này.