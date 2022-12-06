Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18

Hậu trường 06/12/2022 09:58

Dù chỉ xuất hiện một mình, song, màn diện đồ đôi cực kì tình tứ của Shark Bình và Phương Oanh vẫn được netizen trông thấy.

Trong bài đăng của mình, Shark Bình gây chú ý với hình ảnh mới khi xuống phố, chủ tịch NextTech chỉ đăng ảnh lẻ bóng nhưng ông cũng để lộ ra tình tiết đi cùng người tình Phương Oanh với màn ‘lên đồ’ cực kì hợp trend.

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 1
Shark Bình đăng ảnh xuống phố. Ảnh: Internet

Trước đó, khi vụ việc "Bình Búp Bê" (theo cách gọi vui của Shark) nổ ra, ông đã nhận được nhiều lời khuyên nên im lặng. Quả thực Shark Bình và Phương Oanh đã không còn đăng ảnh đi bên nhau nhưng chuyện hẹn hò giữa họ vẫn công khai trước bàn dân thiên hạ.

Theo doanh nhân 8x chia sẻ: “Từ cuối năm 2018, tôi và vợ đã có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ký đơn đồng thuận ly hôn, chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng. Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm là chuyện bình thường trong xã hội. Chúng tôi quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài, nên chắc chắn không có câu chuyện người thứ ba ở đây”, Chủ tịch tập đoàn NextTech khẳng định.

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 2
Vẻ ngoài của Shark Bình 'tút tát' đầy phong độ. Ảnh: Internet

Được biết, chuyện tình cảm của doanh nhân 8x và "búp bê" ngày càng đơm hoa cho dù sóng gió bủa vây. Trong bài đăng của mình, netizen đã vô tình soi ra được khoảnh khắc Shark Bình và Phương Oanh xuống phố hẹn hò. Với tiết trời mùa đông Hà Nội, cặp đôi lựa chọn mặc áo màu xanh, thêm phụ kiện mắt kính sành điệu.

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 3
 

 

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 4
Phương Oanh và Shark Bình diện đồ đôi. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, doanh nhân 8x còn tút tát cho diện mạo thêm trẻ trung khi kịp thời vuốt ngược và làm xoăn mái tóc. Rất nhiều đấng mày râu đã dành lời khen có cánh cho Shark Bình, thậm chí có người còn bình luận được bạn gái chăm sóc nên doanh nhân phong độ hẳn ra.

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 5
Nhiều lời khen 'có cánh' dành cho Shark Bình. Ảnh: Internet

Trước đó, diễn viên "Quỳnh búp bê" chia sẻ, trước khi đến với cô, Shark Bình đã hẹn hò một số người khác. Vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương biết những mối quan hệ đó nhưng im lặng thay vì có động thái như với Phương Oanh. Theo Phương Oanh, chính bà Đào Lan Hương là người muốn trì hoãn việc hoàn tất thủ tục ly hôn với Shark Bình.

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 6
Cặp đôi thường xuyên phát hiện chung đôi dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Internet

Dẫu vậy, những hình ảnh chung đôi của Shark Bình và Phương Oanh vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trong khi đó, về phía doanh nhân Đào Lan Hương, bà tiết lộ ‘cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa’, ngoài ra, bà luôn dành thời gian làm việc với luật sư của mình. Nữ doanh nhân cho hay sẽ ‘đấu tranh đến cùng’ để thỏa thuận về những quyền và lợi chính đáng của các con khi ra tòa ly hôn.

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 7
Shark Bình Phương Oanh bị phát hiện hẹn hò từ tháng 8. Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, CEO Đào Lan Hương cũng đã có bài đăng tải yêu cầu mọi người không được gọi Phương Oanh là 'bạn gái Shark Bình' vì như thế là đang thiếu tôn trọng cô và cổ xúy cho mối quan hệ trái với pháp luật.

Bỏ qua những lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm của chồng và nữ diễn viên Phương Oanh, Đào Lan Hương - bà xã của Shark Bình cũng tận hưởng cuộc sống riêng của mình. Không chỉ rất tài giỏi trên thương trường mà còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong cách ăn mặc thời thượng. ‘Bà mẹ 2 con’ tiếp tục làm "chao đảo" cõi mạng khi tung ảnh diện váy cưới lộng lẫy. Đường cong hình thể mượt mà cộng hưởng cùng nhan sắc tươi trẻ của nữ doanh nhân đã khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18 - Ảnh 8
Vợ Shark Bình được khen trẻ trung và xinh đẹp. Ảnh: Internet

Vợ Shark Bình cũng không hề make-up đậm đà hay làm tóc cầu kì mà trung thành với hình ảnh tự nhiên, đơn giản nhất. Thông qua khoảnh khắc này, Đào Lan Hương nhận về "cơn mưa lời khen" cho sắc vóc quá đỗi trẻ trung của mình.

Trong số những bình luận dành nhiều lời khen cho nhan sắc của CEO Đào Lan Hương, cũng có những dòng bình luận với nội dung nhắc khéo đến nữ diễn viên Phương Oanh.

Trước dòng bình luận này, CEO Đào Lan Hương không ngần ngại phản hồi rằng 'Loại búp bê đó chị chưa nghe tên bao giờ, chắc kén người chơi và ít người thích…'. Thậm chí nữ doanh nhân còn tỏ ý dè bỉu.

Ở tuổi 40, Đào Lan Hương vẫn duy trì được cho mình làn da trắng trẻo. Trong bức ảnh khoe cận visual, nữ CEO chỉ make-up "sương sương" chứ không quá sa đà vào việc đắp cả lớp phấn son nên trông cô cực kì ‘hack’ tuổi.

 

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh bà Đào Lan Hương

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