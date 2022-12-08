‘Tình cũ’ của Jack làm việc với luật sư vì liên tục bị chà đạp, mạt sát trong 'drama' tình ái

Ngoài ra, Thiên An cho biết Jack và gia đình anh ngừng chu cấp cho con gái từ tháng 3.

Trước đó, vào chiều 4/12, Thiên An chính thức lên tiếng sau những ồn ào liên quan đến cô và gia đình vài ngày qua. Diễn viên Mưu kế thượng lưu phủ nhận thông tin anh trai cô nợ 2 tỷ đồng và được gia đình Jack trả nợ giúp.

Theo nữ diễn viên, đến thời điểm hiện tại, cô và phía gia đình Jack không còn bất kỳ mối liên hệ nào. Thiên An mong muốn các tài khoản mạng không lan truyền những thông tin sai lệch, tiêu cực, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và con gái.

Cụ thể, Thiên An cho biết: "Về phần tiền chu cấp, mình xin nhắc lại 1 lần cuối cùng về việc này là phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi ạ. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3-2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng mình nhận được 8 triệu là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển 1 lần 8 triệu. Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu, bạn ấy chu cấp 10 – 15 triệu là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình "bạn ấy" đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa."

Ngoài ra, Thiên An khẳng định cô không có quan hệ tình cảm với người đàn ông tên T trong quãng thời gian hẹn hò Jack như những thông tin được lan truyền trên mạng vài ngày qua.

"Trong bài viết của anh T không có thông tin nào cho rằng mình đang trong mối quan hệ yêu đương với anh ấy cũng như ngôi nhà đang sống là được anh T xây tặng. Thông tin lan truyền là do mọi người tự suy diễn và đưa ra kết luận sai lệch, không đúng sự thật", cô nói.

Nữ diễn viên nói đang làm việc với luật sư, thu thập thông tin để xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi đăng tải thông tin không kiểm chứng trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống của cô.

Thiên An gặp luật sư. Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ trên Báo Thanh Niên, diễn viên Mưu kế thượng lưu một lần nữa khẳng định tin đồn cô có mối quan hệ tình cảm với nhiều người được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. "Rất nhiều cá nhân, tổ chức đã cố ý cắt ghép, vu oan. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe và tâm lý của tôi", Thiên An nói.

Thiên An nói thời gian qua cô liên tục bị tấn công vì những thông tin cắt ghép nhằm vu khống, bịa đặt, nhất là sau khi công khai tình hình trợ cấp của tình cũ với con gái

Trước tình huống này, Thiên An quyết định nhờ đến pháp luật để bảo vệ danh dự. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết đã ủy quyền cho luật sư để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Luật sư Trần Minh Cường - đại diện pháp lý của Thiên An thông tin thêm: "Qua trao đổi chính thức với Thiên An, trên cương vị luật sư, tôi nhận định có một số trang cá nhân, fanpage, tạp chí điện tử đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, đồng thời có định hướng dư luận làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thiên An. Những cá nhân, tổ chức này dùng một số ngôn từ không đúng sự thật nhằm hạ nhục uy tín, danh dự của Thiên An. Chúng tôi đang xem xét, bóc tách từng hành vi của các cá nhân, đối tượng, fanpage và tạp chí điện tử để yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, bồi thường thiệt hại, đồng thời tránh việc làm ảnh hưởng thêm nữa đến cuộc sống Thiên An".

Thiên An lo cho con gái nhưng không có chu cấp. Ảnh: Internet

Thiên An sinh năm 1998, là nữ chính trong một số sản phẩm âm nhạc như Bạc phận, Sóng gió... Sau ồn ào tình cảm với Jack, cô trở lại với công việc người mẫu, tham gia diễn xuất trong phim Mưu kế thượng lưu.

Trong một lần chia sẻ về cuộc sống hiện tại, người đẹp nói cô đang trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất để phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, cô mong muốn lấn sân sang kinh doanh để có thêm thu nhập. Tuy kinh tế chưa vững vàng song Thiên An vẫn có thể lo được cho con gái.