Choáng ngợp ‘siêu đám cưới’ 100 tỷ ở miền Tây: Giá cát-sê 'Ngọc nữ bolero' đi hát bằng một chiếc xe hơi?

Hậu trường 07/12/2022 10:22

‘Ngọc nữ bolero’ Tố My vừa có show diễn tại ‘siêu đám cưới’ ở miền Tây, tiết lộ mức cát-sê khủng?

Trước đó theo Báo Người Đưa Tin, những hình ảnh xa hoa, lung linh trong siêu đám cưới hơn trăm tỷ ở Kiên Giang nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Không gian và kiến trúc đám cưới được lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc Gardens by the Bay của Singapore. Đặc biệt, chỉ tính riêng hoa tươi trang trí trong tiệc cưới cũng "ngốn" tới 13 tỷ đồng. Toàn bộ nhân sự phục vụ cho lễ cưới lên đến 2000 người. Tất cả được tiến hành kỹ lưỡng, chuẩn bị ròng rã suốt 9 tháng để cho thời khắc trọng đại của cô dâu và chú rể. Đám cưới được xem như lớn nhất châu Á tính đến thời điểm này.

Choáng ngợp ‘siêu đám cưới’ 100 tỷ ở miền Tây: Giá cát-sê 'Ngọc nữ bolero' đi hát bằng một chiếc xe hơi? - Ảnh 1

 

Choáng ngợp ‘siêu đám cưới’ 100 tỷ ở miền Tây: Giá cát-sê 'Ngọc nữ bolero' đi hát bằng một chiếc xe hơi? - Ảnh 2

 

Choáng ngợp ‘siêu đám cưới’ 100 tỷ ở miền Tây: Giá cát-sê 'Ngọc nữ bolero' đi hát bằng một chiếc xe hơi? - Ảnh 3
Đám cưới 'siêu khủng' ở miền Tây. Ảnh: Internet

Được biết, cô dâu có tên Ngọc Như (hay còn gọi là Sophia Nguyễn), chú rể tên Ngọc Hùng, đến từ Rạch Giá, Kiên Giang với ‘profile siêu xịn’.

Cũng theo nguồn tin thân cận tiết lộ, trong buổi tiệc tối, để khẳng định độ "chịu chi" của mình, gia đình cô dâu còn tổ chức bắn pháo hoa với hơn 100 chiếc tàu đánh cá để người dân khu vực Kiên Giang có thể được chiêm ngưỡng. Bên cạnh đó, dàn xe hoa của đám cưới này cũng khiến nhiều người phải trầm trồ với bộ sưu tập xe cổ không phải ai cũng từng được thấy trong đời.

Choáng ngợp ‘siêu đám cưới’ 100 tỷ ở miền Tây: Giá cát-sê 'Ngọc nữ bolero' đi hát bằng một chiếc xe hơi? - Ảnh 4
Ca sĩ Tố My. Ảnh: Thanh Niên

Trong đám cưới, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến hát. Theo đó, sự góp mặt của ‘Ngọc nữ bolero’ Tố My với 3 bài hát được nhiều khán giả khen ngợi về giọng hát ngọt ngào và vóc dáng gợi cảm. Các bài hát đều do đích thân gia đình cô dâu - chú rể yêu cầu.

Chia sẻ về cảm xúc khi biểu diễn trong "siêu đám cưới" này trên Thanh Niên, Tố My cho biết: "Khi được đứng trên một sân khấu đẹp lộng lẫy với vô số hoa tươi và ánh đèn trang trí lung linh, những vị khách với gu ăn mặc đẹp và vui vẻ thì bất cứ ca sĩ nào cũng hào hứng và muốn biểu diễn hết mình. Hơn nữa với tinh thần của buổi tiệc là hát chúc phúc cho đôi uyên ương, chứng kiến những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời của họ, những tâm huyết mà gia đình dành cho quan khách, mình cũng có cảm xúc hạnh phúc và xúc động khó tả".

Choáng ngợp ‘siêu đám cưới’ 100 tỷ ở miền Tây: Giá cát-sê 'Ngọc nữ bolero' đi hát bằng một chiếc xe hơi? - Ảnh 5
"Ngọc nữ bolero" biểu diễn 3 ca khúc. Ảnh: Thanh Niên

"Ngọc nữ bolero" chia sẻ thêm, khi nhận lời xuất hiện trong tiệc cưới, cô rất kỹ lưỡng trong việc chọn trang phục, nhất là về màu sắc để tránh trùng lặp với trang phục của cô dâu hoặc phải phù hợp với màu sắc mà gia chủ yêu cầu.

Tố My còn cho biết, khi đứng trên một sân khấu hoành tráng thì độ ‘chịu chơi’ của gia chủ sẽ giúp mọi ánh nhìn của quan khách đều hướng về sân khấu. Đó là lợi thế cho ca sĩ.

Choáng ngợp ‘siêu đám cưới’ 100 tỷ ở miền Tây: Giá cát-sê 'Ngọc nữ bolero' đi hát bằng một chiếc xe hơi? - Ảnh 6
Quản lý của Tố My "nửa đùa nửa thật" tiết lộ cát-sê của cô hát tại đám cưới này "bằng một chiếc xe hơi". Ảnh: Thanh Niên

Đặc biệt, việc quản lý của Tố My "nửa đùa nửa thật" tiết lộ cát-sê của cô hát tại đám cưới này "bằng một chiếc xe hơi" khi trả lời bình luận trên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Tuy nhiên, Tố My từ chối tiết lộ về vấn đề cát-sê. Cô cho biết con số mà chủ nhân buổi tiệc bỏ ra hoàn toàn tương xứng với chất lượng chương trình và quan trọng nhất là niềm vui, hạnh phúc của cô dâu - chú rể cùng những quan khách có mặt.

Choáng ngợp ‘siêu đám cưới’ 100 tỷ ở miền Tây: Giá cát-sê 'Ngọc nữ bolero' đi hát bằng một chiếc xe hơi? - Ảnh 7
Đức Phúc phải xuýt xoa vì 'siêu đám cưới'. Ảnh: Internet

Ngoài ra, buổi biểu diễn còn có ca sĩ Đức Phúc. Đã từng biểu diễn ở rất nhiều sự kiện có quy mô hoành tráng, nhưng anh chàng cũng phải xuýt xoa thốt lên khi được góp mặt trong siêu đám cưới này. "Đây chính là một siêu đám cưới quý vị ơi. Lần đầu tiên Phúc biểu diễn tại một đám cưới lớn và hoành tráng đến vậy”, Đức Phúc hào hứng chia sẻ.

Trên trang cá nhân, giọng ca 9X cũng đăng tải khoảnh khắc trình diễn ca khúc Ánh nắng của anh để chúc mừng ngày trọng đại của cô dâu, chú rể.

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