Lộ ảnh ‘nét căng’ con trai Lương Xuân Trường, diện mạo quý tử gây xuýt xoa vì giống bố như khuôn

Trong hình, chân sút Phú Thọ bế trên tay một bé trai trông khá bụ bẫm. Bên cạnh anh còn có một bé gái khác sở hữu ngoại hình xinh xắn.

Chưa từng một lần công khai nên diện mạo của con trai cầu thủ vẫn luôn gây tò mò. Cho đến mới đây, trên một diễn đàn đông thành viên đã đăng tải bức ảnh gây chú ý.

Dẫu vậy, chính chủ chưa từng lên tiếng xác nhận nên tất cả chỉ là phán đoán của cư dân mạng mà thôi.

Đến đây, nhiều người đoán rằng bé trai trong ảnh là con của Xuân Trường. Bởi nhìn gương mặt cậu nhóc có nhiều nét giống với cầu thủ họ Lương, nhất là cặp mắt điển trai như bố.

Xuân Trường và bà xã giữ kín diện mạo con. Ảnh: Internet

Trước đó, nói về lý do giữ kín diện mạo con trai, Nhuệ Giang cho hay: "Đến thời gian hiện tại, Giang mong mọi người thấu hiểu, cả Giang và Trường đều chưa muốn công khai chuyện này.

Bản thân Giang và Trường muốn Daisy (tên ở nhà của em bé) trưởng thành hơn. Bao giờ thích hợp, chúng mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về em bé.

Vào tháng 6/2022, Ngô Mai Nhuệ Giang - vợ cầu thủ Lương Xuân Trương gây chú ý khi đăng hình ảnh mới nhất về bản thân. Cặp nhật hình ảnh trên tay bế em bé vừa chào đời, cô viết: "Mẹ yêu con".

Bà xã Xuân Trường tiết lộ sinh con đầu lòng. Ảnh: Internet

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người thân, bạn bè đã vào gửi lời chúc cặp vợ chồng lên chức.

Đây cũng là lần hiếm hoi Nhuệ Giang khoe ảnh về bản thân. Trước đó, trong một số lần lên sóng cùng anh xã, vòng 2 lùm lùm của Nhuệ Giang từng gây chú ý.

Tháng 4/2021, Xuân Trường làm đám hỏi với bạn gái lâu năm Ngô Mai Nhuệ Giang. Giống cặp Phượng - Minh, ngày vui của cặp trai nổi tiếng gái nhà giàu này cũng được bảo mật một cách tối đa. Chỉ khi ngày vui qua đi, gia đình, người thân và bạn bè mới hé lộ ảnh về lễ ăn hỏi của họ.

Xuân Trường giữ kín chuyện kết hôn. Ảnh: Internet

Đội trẻ từng có gần 6 năm bên nhau. Họ cùng nhau trải không ít sóng gió, từng bị đồn chia tay và sau đó chọn yêu trong âm thầm.

Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn vào ngày 9/4 tại Tuyên Quang. Đây là thời điểm sau trận đấu rất quan trọng giữa SHB Đà Nẵng và HAGL trên sân Hoà Xuân, vòng 8 V-League. Sau gần 1 năm từ ngày cưới, ngày 21/5, Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang chính thức đón con đầu lòng.

Vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu. Tốt nghiệp trường danh giá, hiện 9X đang công tác tại British University Vietnam - trường đại học 100% vốn nước ngoài, có mức học phí khoảng 100 triệu/ kỳ.

Cặp đôi có thời gian bên nhau lâu năm. Ảnh: Internet

Lương Xuân Trường là người con sinh ra tại vùng đất Tuyên Quang. Anh sinh ngày 28 tháng 04 năm 1995. Chàng trai mắt híp’ Lương Xuân Trường là người đội trưởng ‘đáng mến’ của U23 Việt Nam. Anh chàng sở hữu nhiều tố chất quan trọng của một thủ quân, sự bình tĩnh, tự tin cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Hiện anh đang chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng như phục vụ ở tuyển Quốc gia.

Ngay từ nhỏ, Trường được bố định hướng cho theo nghiệp bóng đá. Cùng với Công Phượng, Xuân Trường là một trong những cầu thủ được xuất ngoại thi đấu nhiều nhất. Anh từng sang Hàn Quốc hay Thái Lan với mục tiêu cọ xát.

Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, anh còn là CEO của một trung tâm điều trị chấn thương thể thao ở Hà Nội.