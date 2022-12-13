Á hậu Việt Nam 2019 Phương Anh trượt top 15 Miss International gây tiếc nuối

Cộng đồng mạng kỳ vọng Phương Anh sẽ làm nên chuyện tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế 2022 nhưng kết quả không như mong đợi. Ban tổ chức công bố tốp 15 gồm đại diện đến từ: Pháp, Phần Lan, New Zealand, Peru, Đức, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Canada, Philippines, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha, Northern Marianas và Anh.

Theo Báo Người Lao Động, chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 ( Miss International ) diễn ra vào trưa 13-12 (giờ Việt Nam) tại Tòa thị chính Tokyo Dome City của Nhật Bản.

Phương Anh out top 15 gây tiếc nuối. Ảnh: Internet

Phương Anh từng được kỳ vọng cao tại cuộc thi này. Cô cũng nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ các chuyên trang nhan sắc thế giới.

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản Sireethorn Leearamwat từng chia sẻ trên Báo Thanh Niên cho biết ít nhất, Phương Anh có thể vào Top 5: "Phương Anh có nhiều tính cách phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Vì vậy, cô ấy chỉ cần nỗ lực hết sức. Tôi nghĩ cô ấy thật sự đang làm tốt và theo quan điểm của tôi, ít nhất, Phương Anh có thể vào đến Top 5 của Hoa hậu Quốc tế năm nay". Ngoài ra, Hoa hậu Quốc tế 2019 còn nhận xét đại diện Việt Nam sở hữu nhan sắc ngọt ngào cũng như có cách ứng xử tinh tế như người Nhật.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2019 Phương Anh. Ảnh: Internet

Chuyên trang nhan sắc Missosology từng dự đoán cô sẽ vào được tốp 8 với vị trí thứ 7 chung kết.

Tuy nhiên, người đẹp này dừng chân ngoài tốp 15. Dẫu vậy, cô cũng đã hoạt động tích cực cho phần dự thi của mình trong suốt thời gian qua. Phương Anh lên đường sang Nhật Bản từ ngày 28-11.

Phương Anh, 24 tuổi, đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2019. Cô đạt được nhiều thành tích trong học tập, hiện theo đuổi công việc người mẫu, MC.