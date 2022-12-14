Vũ Hà bất ngờ tiết lộ danh tính mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng, cư dân mạng ồn ào đồn đoán: Là người quen?

Trước nhiều lời bàn tán của dân tình, mới đây Vũ Hà – bạn thân thiết của Mr. Đàm lần đầu nhắc đến mẹ ruột của con trai nam ca sĩ.

Từ ngày công khai diện mạo quý tử, danh tính mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn là một ẩn số. Người hâm mộ, đồng nghiệp thường xuyên gửi lời chúc và dành nhiều lời khen cho diện mạo dễ thương của quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng. Ai nấy đều cho rằng, cậu bé y hệt bản sao của người bố nổi tiếng.

Ngay say khi Vũ Hà chia sẻ nhiều khán giả không khỏi hoang mang, bất ngờ và bật cười. Tuy nhiên, đây chỉ là màn trêu ghẹo của nam ca sĩ.

Đăng tải trên Saostar, anh “lầy lội” ghép ảnh Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm cùng bé Polo. Đáng chú ý, Vũ Hà còn cho biết quý tử Polo đẹp trai là do giống Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Đính kèm bài đăng, ca sĩ Vũ Hà để để lại dòng caption hài hước: “Giống ba mẹ em Quân”, "Ngoại nghi lắm, chắc là má nuôi thui he".

Nam ca sĩ còn “có tâm” khi ghép từng khung hình của ba người. Khán giả cũng bật cười trước hành động hài hước của Vũ Hà.

Nam ca sĩ nhiệt tình ghép ảnh 'gia đình'. Ảnh: Internet

Phía dưới bài đăng của bạn thân Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ và thích thú. Tuy nhiên đây chỉ là màn đùa vui của nam ca sĩ. Một số netizen đã để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng cho "an toàn" của Vũ Hà khi để Đàm Vĩnh Hưng biết đến video này.

- "Sự nghi ngờ của ngoại đã nói hộ lòng của rất nhiều khán giả. Nhưng lo cho ngoại quá không biết ngoại có còn nguyên vẹn với bà Đàm Vĩnh Hưng hay không".

- "Hi vọng ngoại không bị anh Hưng xử đẹp".

- "Ha ha ngoại quậy quá ngoại ơi nhưng mà dễ thương đó ngoại", một số bình luận của người hâm mộ.

Vũ Hà là bạn thân Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Internet

Suốt nhiều năm qua, fan vẫn nhiệt tình se duyên cho Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ là người tình trong mộng mà Mr Đàm yêu đơn phương suốt nhiều năm qua. Mặc tình cảm chân thành Đàm Vĩnh Hưng dành cho mình, Mỹ Tâm vẫn khẳng định coi nam ca sĩ là người anh, người đồng nghiệp thân thiết.

Nói về danh tính mẹ ruột Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng từng có chia sẻ hài hước: “Ghê chưa, không biết mẹ Polo là ai luôn, cuối cùng cũng không ai biết mẹ Polo là ai cả. Mẹ con trai tôi chính là tôi, tôi đẻ rồi tôi nuôi luôn (cười)”.

Tình yêu mà anh dành cho Polo Huỳnh khá lớn khi ở ngưỡng U60, nam ca sĩ vỡ oà khi có được “món quà” vô giá. Giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu còn để con thăm thú khắp nơi khi đẩy dạo phố đến đi thuyền ngắm khung cảnh nước ngoài.

Fan nhiệt tình se duyên cho Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Ảnh: Internet

Nghía một vòng trang cá nhân của hai bố con, Đàm Vĩnh Hưng cùng con trai nhiều lần diện đồ đôi đồng điệu hay thể hiện hành động thân thiết gắn kết bền chặt. Dù một mình chăm con từ lúc lọt lòng cho đến hiện tại nhưng anh luôn cố gắng thu xếp công việc để dành cho thiên thần nhí.

Đàm Vĩnh Hưng tên khai sinh là Huỳnh Minh Hưng (sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971), còn có biệt danh Mr. Đàm, là một ca sĩ người Việt Nam. Anh đã giành được 2 giải Cống hiến. Bên cạnh thể loại nhạc trẻ, anh còn hát những ca khúc nhạc tiền chiến mang tính chất trữ tình cũng như nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc vàng

Bắt đầu làm cha ở tuổi 48, Đàm Vĩnh Hưng trải qua không ít bỡ ngỡ. Nam ca sĩ nói lần đầu khủng hoảng tinh thần khi chứng kiến con bệnh tật. Khi Polo gặp vấn đề sức khỏe khiến anh suy sụp thời gian dài. “Khi con tôi bệnh, đất trời như sụp đổ, quay cuồng. Chỉ nghe một tiếng ho của con thôi, tôi cũng thấy nát tim”, giọng ca Xin lỗi tình yêu chia sẻ.