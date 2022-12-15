Phương Oanh bất ngờ nhắc đến ‘tan vỡ’: Có 'biến căng' trong chuyện tình cảm với Shark Bình?

Cho đến thời điểm hiện tại, cả hai đã quay về với cuộc sống và guồng quay công việc như trước đây. Tuy nhiên mọi động thái từ phía nam CEO và nữ chính Quỳnh Búp Bê vẫn khiến cư dân mạng không ngừng quan tâm, bàn tán.

Cách đây vài tháng trước, ồn ào tình ái giữa Shark Bình và diễn viên Phương Oanh chính là chủ đề nóng nhận được sự săn đón đặc biệt từ công chúng và giới truyền thông.

Sau khi quay trở lại sử dụng mạng xã hội, đây là lần hiếm hoi người đẹp ngầm ẩn ý về tâm trạng hiện tại tới đông đảo khán giả

Vào rạng sáng ngày 15/12, Phương Oanh đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc ở trên trang cá nhân. Cụ thể cô chia sẻ: "Thì ra cái giá của sự mạnh mẽ rất đắt. Chính là có thể bên trong không hề biết sẽ vỡ tan lúc nào".

Động thái mới nhất của nữ chính Quỳnh Búp Bê đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả. Có vài người cho rằng cô nàng chỉ đang nói về tâm trạng hiện tại hoặc cuộc sống gặp một số khúc mắc riêng tư. Tuy nhiên phần lớn cư dân mạng suy đoán chuyện tình cảm của nữ diễn viên đang có trục trặc, rạn nứt.

Cư dân mạng mạng không ngừng xôn xao bàn tán về Phương Oanh. Ảnh: Internet

Hiện tại ở một số diễn đàn lớn nhỏ, đông đảo người dùng mạng xã hội vẫn đang không ngừng xôn xao bàn tán về Phương Oanh.

- Biểu hiện của sự cố chấp và ngang ngược là tự cho rằng đó là mạnh mẽ.

- Người ta đăng status mà mọi người cười vui thế.

- Chắc vừa đăng xong thì lại không tan vỡ nữa nên lại xoá đi đấy.

- Cuộc chơi nào cũng sẽ có lúc tàn, đã có gan bắt đầu thì cũng phải biết chấp nhận kết quả khi trò chơi kết thúc.

- Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.

Chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), người đàn ông đang ly thân với vợ nhưng chưa ly hôn, khiến Phương Oanh nhận khá nhiều "gạch đá". Tuy nhiên, không suy sụp hay trốn tránh, nữ diễn viên vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, những nội dung cô đăng tải mang nhiều triết lý cuộc sống. Dưới những bài đăng này, nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, chê trách.

Phương Oanh đáp trả căng khi bị chỉ trích hẹn hò với Shark Bình. Ảnh: Internet

Phương Oanh khẳng định cô sẽ không bao giờ chọn cách im lặng. Cô nhấn mạnh: "Sống với xã hội bây giờ, nếu không có gì khuất tất thì cứ phải đanh thép mà đáp trả khi gặp sự cố mọi người ạ. Tự mình phải bảo vệ chính mình. Im lặng với bơ đi thì người ta lại nghĩ mình sợ hoặc làm sai nên mới không dám lên tiếng. Oanh thì khác nha".

Diễn viên "Quỳnh búp bê" cũng khẳng định, sự nổi tiếng của cô là kết quả của "nỗ lực cả thanh xuân, 10 năm lăn sả quần quật, trầy da tróc vẩy, thương tích đầy mình do tai nạn trên phim trường để có những sản phẩm nghệ thuật chân thật, cảm xúc nhất".

"Nếu không ghi nhận công lao của người làm nghề chân chính như tôi thì phải biết đến những khổ lao tôi đã dùng cả thanh xuân để cống hiến, chứ đừng nghĩ là ai cho ai. Nực cười", cô viết.

Nữ diễn viên khẳng định để có thành quả như ngày hôm nay là do bản thân cố gắng suốt 10 năm.

Phương Oanh khẳng định tình yêu với Shark Bình. Ảnh Internet

Trước những lời mỉa mai về việc thể hiện tình cảm "quá lố" với bạn trai nơi công cộng, Phương Oanh không ngại ngần trả lời: "Làm gì có ai bình thường khi yêu. Lâu lắm mới có người yêu, chẳng may lỡ có thể hiện hơi sâu thì cũng vì bị yêu nhau quá thôi, làm gì căng. Diễn viên chứ có phải cục đá đâu. Chắc bạn chưa từng yêu và được yêu say đắm nên bạn không hiểu được đâu. Còn chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào? Bạn biết luật thì chỉ hộ tôi cái sai với".

Hôm 26/8, sau khi hình ảnh thân mật bị rò rỉ, Phương Oanh lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò với Shark Bình: "Tôi và anh Bình đang hẹn hò và chúng tôi chưa bao giờ giấu diếm điều này. Chúng tôi thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết".

Theo nữ diễn viên, cô và Shark Bình vẫn độc thân, bạn trai cô đổ vỡ hôn nhân 2 năm trước và cô chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Shark Bình cũng tự nhận mình độc thân hai năm nay, đã gửi đơn đồng thuận ly hôn ra tòa. Tuy nhiên, do cuộc hôn nhân của doanh nhân này chưa kết thúc về mặt pháp lý, vợ anh cũng lên tiếng khẳng định họ chưa hề ra tòa nên chuyện tình của Phương Oanh không được số đông dư luận ủng hộ. Cặp tình nhân cũng nhận về rất nhiều lời bình phẩm nặng nề.