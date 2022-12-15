‘Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng’, câu nói ẩn ý của bà Đào Lan Hương nhận được vô số lời khen: Ngầm báo có ‘biến’ trong việc ly hôn?

Thế nhưng, nhất cử nhất động của cả 3 vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Mới đây, "chính thất" Đào Lan Hương gây chú ý khi đăng tải bức ảnh bà chụp cùng người bạn, kèm dòng trạng thái được trích từ lời bài hát "Người đàn bà đi nhặt mặt trời" của tác giả Văn Đông Đức Tiến.

Lùm xùm tình cảm giữa Shark Bình - diễn viên Phương Oanh - bà Đào Lan Hương (vợ Shark Bình) từng khiến dư luận xôn xao bàn tán một thời gian. Hiện tại, cả 3 người không còn những đấu tố qua lại trực diện, thay vào đó, họ tập trung vào cuộc sống và công việc riêng của mình.

Buồn thương nơi ấy, có người hoá điên

Quen mùi chăn gối, nhưng chẳng nhớ tên

Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng"

Chỉ 5 câu thơ nhưng bên dưới phần bình luận đa số các ý kiến đều tỏ ra thích thú, nhất là câu thơ cuối cùng mà bà Đào Lan Hương trích dẫn.

"Thực đọc từng câu từng chữ của chị mới thấy thâm Thúy chị ạ. Em thích nhất câu cuối cùng "Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng".

"Rất hay! Người có học thức nói thâm thuý, sâu sắc quá"

"Trên đống bỏ hoang mà lầm tưởng thiên đàng. Ý nghĩa lắm", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Được biết, ngày 29/9 vừa qua, giữa bà Đào Lan Hương và Shark Bình đã có buổi hòa giải tại tòa, tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng.

Sau buổi hòa giải, Shark Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì 2 bên chưa đạt được thỏa thuận về việc chia tài sản. Đồng thời, trên trang cá nhân của mình, Shark Bình khẳng định các con và Phương Oanh là người bị tổn thương nhiều nhất.

Phương Oanh đăng tải dòng trạng thái mới. Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trong đêm ngày 14/12, nữ diễn viên Phương Oanh cũng đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Thì ra, cái giá của sự mạnh mẽ rất đắt. Chính là có thể bên trong không hề biết sẽ tan vỡ lúc nào?".

Đáng chú ý, chỉ sau ít phút đăng tải, nữ diễn viên đã bất ngờ xóa đi. Thế nhưng, cư dân mạng đã nhanh chóng chụp lại và chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Ngay sau khi dòng trạng thái mà Phương Oanh đăng tải trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi đồn đoán về ý nghĩa câu nói mà Phương Oanh chia sẻ.

Phương Oanh hẹn hò Shark Bình. Ảnh: Internet

Vào khoảng 8/2022, nữ chính “Hương vị tình thân” - Phương Oanh - đã công khai chuyện tình cảm, khẳng định mình và Shark Bình đang yêu nhau.

Sau khi những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội với nghi vấn trở thành "kẻ thứ ba", nữ diễn viên Phương Oanh đã đăng đàn đính chính những tin đồn này. Theo đó, cô khẳng định mình và người đàn ông trong những bức ảnh được chia sẻ đang hẹn hò và cả hai đều đang độc thân.

Phương Oanh viết: "Tôi đã từng nghĩ: chuyện tình cảm thì nên giữ cho riêng mình. Nhưng những ồn ào và đồn đoán sai sự thật đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của mình nên tôi đành phải lên tiếng.

Vâng, tôi và anh Bình đang hẹn hò và chúng tôi chưa bao giờ giấu giếm điều này. Chúng tôi thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết. Đã có lúc tôi muốn giữ bí mật về chuyện tình cảm vì sợ ồn ào, nhưng anh luôn nói mình yêu nhau đàng hoàng thì không có gì phải sợ. Tôi cũng không nghĩ có thể gây ra, xảy ra hiểu lầm như hiện tại.

Chúng tôi đang độc thân khi đến với nhau gần đây. Tôi biết anh từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn.

Mong mọi người hiểu rằng Phương Oanh không bao giờ phụ tình cảm, sự yêu thương và tin tưởng mà mọi người dành cho mình. Oanh cảm ơn!".

Bà Đào Lan Hương phản hồi chuyện ly hôn. Ảnh: Internet

Nhưng ngay sau đó, Phương Oanh nhận về nhiều lời bàn tán, cô được xem là xen vào giữa hôn nhân của người đã có gia đình. Đặc biệt, sáng 9/9, Phương Oanh bất ngờ đăng đàn và chia sẻ hình ảnh chụp tin nhắn của cô với người tình cũ của shark Bình, cũng như của shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương. Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng vẫn không mấy khá hơn.

Bên cạnh đó, phản hồi lại khẳng định "là người độc thân" của Shark Bình và Phương Oanh - doanh nhân Đào Lan Hương, người được cho là vợ ông Bình - chia sẻ trên mạng xã hội rằng cả hai chưa hề ly hôn. Trên thực tế, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp vì "giấy đăng ký kết hôn vẫn còn nằm trong két sắt".

Sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.