Xót xa ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Nam một thời: diện mạo thay đổi đến ngỡ ngàng, phải ở trại tâm thần khiến Thúy Nga rơi nước mắt xót xa

Hậu trường 16/12/2022 20:01

Hiện tại, ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Nam khiến nhiều người nhận không ra, chị đã có quá nhiều thay đổi, đặc biệt trí nhớ không ổn định.

Theo Thời Báo Văn Học Nghệ Thuật, thời đi hát, chị gái Vĩnh Thuyên Kim có nhiều nghệ danh như Lâm Tuyền, Bông Bưởi… và cuối cùng chọn gắn bó với cái tên Lâm Bảo Nam do Quách Tuấn Du và quản lý Dũng Đinh đặt.

Thế nhưng, vì sóng gió ập đến, Lâm Bảo Nam mất trí nhớ, rời khỏi showbiz náo nhiệt. Giờ đây, nhan sắc xinh đẹp năm nào đã phai tàn. Riêng giọng hát ngọt ngào của Lâm Bảo Nam vẫn không thay đổi.

Xót xa ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Nam một thời: diện mạo thay đổi đến ngỡ ngàng, phải ở trại tâm thần khiến Thúy Nga rơi nước mắt xót xa - Ảnh 1
Ca sĩ Quách Tuấn Du và Thúy Nga thăm đồng nghiệp. Ảnh: Internet

Lâm Bảo Nam cũng được biết đến là chị ruột của Vĩnh Thuyên Kim, cô sinh năm 1977, từng là ca sĩ nổi đình đám ở các sân khấu ca nhạc phía Nam.

“Lâm Bảo Nam là ca sĩ xinh đẹp, da trắng, rất chất, cá tính mạnh. Cô ấy từng hoạt động chung công ty với tôi. Lúc xưa đi ăn uống là cô ấy không để ai trả tiền cả, giành trả hết. Đôi khi cá tính quá cũng không tốt, suy nghĩ lại thấy tội cho cô ấy.

Xót xa ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Nam một thời: diện mạo thay đổi đến ngỡ ngàng, phải ở trại tâm thần khiến Thúy Nga rơi nước mắt xót xa - Ảnh 2
Lâm Bảo Nam khi xưa. Ảnh: Internet

Một thời gian sau Lâm Bảo Nam mâu thuẫn với gia đình và bỏ nhà ra đi. Có lần cô ấy gọi điện mượn tiền tôi, tôi có cho mượn vì nghĩ cô ấy làm ăn thất bại. Hơn mười năm sau thì tôi mới biết Lâm Bảo Nam đang ở trại tâm thần, sống chung với nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng khác, quá xót xa. Những bài hát trước đây, Lâm Bảo Nam đều thuộc và hát vẫn hay. Cô ấy bị tâm thần nhưng không đến mức quên hết tất cả”, ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ.

Hát hay, xinh đẹp, nổi tiếng, Lâm Bảo Nam từng được nhiều cánh mày râu theo đuổi. Quách Tuấn Du kể, giọng ca sinh năm 1977 từng có bạn trai giàu có, yêu thương hết mực.

Xót xa ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Nam một thời: diện mạo thay đổi đến ngỡ ngàng, phải ở trại tâm thần khiến Thúy Nga rơi nước mắt xót xa - Ảnh 3
 

 

Xót xa ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Nam một thời: diện mạo thay đổi đến ngỡ ngàng, phải ở trại tâm thần khiến Thúy Nga rơi nước mắt xót xa - Ảnh 4
Thúy Nga không cầm được nước mắt. Ảnh: Internet

Theo Thể Thao và Văn Hóa, cuộc gặp gỡ của Thúy Nga và Lâm Bảo Nam khiến khán giả bồi hồi, xúc động. Công chúng nhớ về thời huy hoàng của Lâm Bảo Nam, cũng như cảm kích lòng tốt Thúy Nga trao đi.

Theo đó, sau khoảng thời gian sinh sống ở Mỹ, Thúy Nga quyết định quay về Việt Nam. Cô tìm gặp những đồng nghiệp cũ thân thiết của mình. Lần gặp ca sĩ Lâm Bảo Nam, Thúy Nga không kìm nén được sự xúc động, tiếc thương cho số phận éo le. Đối diện với người bạn của mình, Thúy Nga nghẹn ngào khi Lâm Bảo Nam nay đã quên hết kí ức xưa cũ.

Xót xa ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Nam một thời: diện mạo thay đổi đến ngỡ ngàng, phải ở trại tâm thần khiến Thúy Nga rơi nước mắt xót xa - Ảnh 5
 

 

Xót xa ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Nam một thời: diện mạo thay đổi đến ngỡ ngàng, phải ở trại tâm thần khiến Thúy Nga rơi nước mắt xót xa - Ảnh 6
Đồng nghiệp hi vọng nữ ca sĩ được điều trị tích cực. Ảnh: Internet

Từng là bạn bè đồng nghiệp trong giới giải trí, nay cuộc sống giữa Thúy Nga và Lâm Bảo Nam có sự khác biệt rõ rệt.

Theo Thúy Nga cảm nhận, Lâm Bảo Nam vẫn còn nhớ những kỷ niệm lúc xưa đi hát nhưng không chấp nhận quá khứ vì mặc cảm.

Xót xa ngôi sao ca nhạc Lâm Bảo Nam một thời: diện mạo thay đổi đến ngỡ ngàng, phải ở trại tâm thần khiến Thúy Nga rơi nước mắt xót xa - Ảnh 7
Lâm Bảo Nam thể hiện lại ca khúc. Ảnh: Internet

Thông qua chuyến đi, Thúy Nga và Quách Tuấn Du hi vọng Lâm Bảo Nam sẽ có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường khi gặp bác sĩ giỏi, có phác đồ điều trị bệnh phù hợp. “Bệnh tâm thần điều trị về tâm lý rất quan trọng. Như diễn viên Kim Ngân tôi gặp ở Mỹ. Ban đầu cô ấy không tự chủ được nhưng sau thời gian điều trị tâm lý thì có thể ca hát, trò chuyện…”, danh hài Thúy Nga nói thêm.

 

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