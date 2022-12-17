Không biết cô ấy thương cảm được bao phần thật, nhưng việc một người mang mác là diễn viên hài có thể nói ra được những câu đại khái như "cá này chỉ ngày xưa để nấu cho heo ăn thôi", "gia đình có khó khăn thiệt không mà phải đi làm như vậy?"...", cư dân mạng này bức xúc.

Theo Saostar, trong một clip chia sẻ dạo gần đây, Thúy Nga trò chuyện và giúp đỡ một cụ bà có hoàn cảnh khó khăn tại chợ cá. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip gây tranh cãi và có nhiều luồng ý kiến trái chiều xung quanh hành động và lời nói của nữ danh hài dành cho cụ bà. Nhiều cư dân mạng cho rằng khi trò chuyện với cụ bà, nữ danh hài đã có nhiều lời nói chưa đúng mực.

Ý kiến này cũng cho rằng câu nói "Ngày nào cũng lết vô chợ để xin cá" của nữ danh hài dành cho cụ bà là không phù hợp hoàn cảnh. Thậm chí, người này còn so sánh việc này với câu chuyện làm từ thiện gây tranh cãi của Tiktoker Nờ ô Nô thời gian gần đây.

Ngay sau đó, nữ danh hài lên tiếng đính chính: cô cho biết bản thân không có ác ý gì và chỉ muốn giúp bà cụ. Mọi người nên coi clip đầy đủ thì sẽ thấy câu chuyện không có gì "quá đáng" như cư dân mạng nói.

"Tôi cảm thấy trong câu chuyện đó tôi không sai vì tôi đến giúp bà mà. Nhã ý của tôi là mua 1 rổ cá cho bà thì bà nói không thích, chỉ thích gạo thôi. Lúc bà lượm mấy con cá, tôi mới nói: ‘Cá này ngày xưa cho heo ăn, tại sao bà ăn?’. Bà cụ sau đó cũng đã giải thích cho tôi rằng có hai loại, một loại cá nguyên sẽ ăn, còn cá nát sẽ bán cho gà vịt ăn. Câu đó cũng không có ý gì, bởi vì tôi thấy mấy con cá nát quá nên mới nói vậy. Thật sự là cá có 2 loại, một loại để ăn, một loại nát hơn thì người ta bán cho heo, gà, vịt ăn. Thật sự tôi nhìn thấy cá nát nên mới nói thôi chứ tôi cũng không có ý gì”, Thúy Nga giải thích.

Thúy Nga cho biết đó chỉ là một câu nói đùa. Ảnh: Internet

Nhắc về câu nói khá nhạy cảm “Ngày nào cũng lết vô chợ để xin cá”, Thúy Nga cho biết đó chỉ là một câu đùa mà người dân miền Trung quê cô hay nói mà thôi chứ không hề có hàm ý gì. "Đó là câu nói hài thôi. Dân miền Trung chúng tôi hay dùng từ như vậy, là nói vậy thôi chứ không có ý mỉa mai gì bà cụ cả. Clip đó rất là bình thường. Tôi thấy câu đó bình thường".

Đồng thời, nữ danh hài cũng cho rằng mình không làm gì sai và bản chất sự việc này khác hẳn với vụ việc ồn ào vừa qua của Tiktoker Nờ ô Nô.

Cô nói:"Tôi không làm sai nên tôi không sợ. Chỉ có cái là sẽ bớt nói những câu nhạy cảm. Bởi vì hiện giờ đang nhạy cảm vì vụ của Nờ ô Nô".

Nữ danh hài khuyên mọi người nên coi clip đầy đủ thì sẽ thấy câu chuyện không có gì. Ảnh: Internet

Trước đó, theo Thể Thao và Văn Hóa, Thúy Nga trở về nước dạo gần đây, cô thực hiện nhiều hoạt động chủ yếu như thăm lại các đồng nghiệp và những người có hoàn cảnh khó khăn. Nữ danh hài tiết lộ, cô bớt những chi phí của mình như di chuyển máy bay bằng hạng thường để dành phần tiền dư ấy giúp đỡ những người cô gặp.

Ngày 10/12/2022, trên mạng xã hội truyền tay nhau đoạn video ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ Thúy Nga về thăm ca sĩ Lâm Bảo Nam. Sau khoảng thời gian sinh sống ở Mỹ, Thúy Nga quyết định quay về Việt Nam, lần gặp ca sĩ Lâm Bảo Nam, Thúy Nga không kìm nén được sự xúc động, tiếc thương cho số phận éo le.

Thúy Nga thăm ca sĩ Lâm Bảo Nam. Ảnh: Internet

Thúy Nga hiện có cuộc sống sung túc, giàu sang. Nữ diễn viên chi số tiền khủng để tậu biệt thự tại Mỹ. Cơ ngơi mới của cô có giá lên đến 1,2 triệu đô la, tương đương 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thúy Nga còn có cuộc sống thoải mái, viên mãn bên con gái. Ở tuổi U50, nữ danh hài vẫn giữ được sự rạng rỡ, vui vẻ.

Biệt thự tại Mỹ của Thúy Nga. Ảnh: Internet

Theo Wikipedia, diễn viên Thúy Nga tên thật là Trần Thị Thúy Nga (sinh ngày 5 tháng 8 năm 1976, quê ở Triệu Phong, Quảng Trị) là một nữ danh hài nổi tiếng người Việt Nam. Cô được biết tới với tư cách là một diễn viên tấu hài nổi tiếng cũng như ca sĩ hát nhạc hài, diễn viên điện ảnh – kịch nói, MC và Á hậu. Hơn 20 năm trong nghề, Thúy Nga đã gặt hái được cho mình nhiều giải thưởng như: Huy Chương Vàng Liên hoan Sân khấu Hài kịch, Cù Nèo Vàng, Giải Mai Vàng, Giải Nụ cười Vàng, Giải HTV Awards, Nữ diễn viên được yêu thích ở nhiều hạng mục hài kịch và các giải khác…

Ngoài việc là một diễn viên hài, Thúy Nga còn xuất hiện trên một số phim truyền hình và điện ảnh như: Chiếc chìa khóa vàng, Hai Lúa, Lấy vợ Sài Gòn, Khi đàn ông có bầu, Bộ ba rắc rối,... và các DVD hài: Cô dâu đại náo (5 phần), Giấc mơ Chí Phèo, Xin Lỗi Em Chỉ Là...Con Quỷ, Ba bà đại chiến,... cùng CD nhạc hài.

Thúy Nga cũng góp mặt trong một số chương trình truyền hình như: Cười là thua, Hội quán tiếu lâm mùa 2, Tài Tiếu Tuyệt, Danh hài đất Việt, Hội ngộ danh hài, Vitamin cười,... và làm ban giám khảo một số chương trình: Kết nối ước mơ (Bước cùng Omar), Hoán đổi cặp đôi, Lô tô show - Gánh hát ngàn hoa, Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội, Kỳ tài lộ diện...