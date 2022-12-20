Đoàn Di Băng kỉ niệm 10 năm ngày cưới: Không gian gây choáng vì đầu tư tiền tỷ chẳng khác hôn lễ chính thức

Do bận rộn việc kinh doanh và mới chuyển về nhà mới nên lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ được tổ chức muộn vài ngày.

Không chỉ đầu tư khoản trang phục không thua gì đám cưới chính thức mà không gian tiệc cũng được phủ đầy hoa tươi như một khu vườn cổ tích.

Theo những hình ảnh rò rỉ, resort được chia làm 2 khu: 1 khu để làm lễ và 1 khu để đãi tiệc các khách mời.

Hơn hẳn mọi năm, vợ chồng đại gia quận 7 chứng tỏ độ chịu chơi khi thuê ê-kíp mang 10 tấn thiết bị và hoa tươi nhập ngoại lên Đà Lạt để biến resort của gia đình trở thành bối cảnh trong mơ và một lần nữa khoác lên người trang phục cưới.

Không gian lễ cưới như khu vườn cổ tích. Ảnh: Internet

Chỉ tính riêng khu vực làm lễ là đã có hàng trăm cành hồ điệp, hoa hồng Trung Quốc...để biến thành khu vườn cổ tích cho Đoàn Di Băng làm đám cưới một lần nữa.

Khu vực đãi tiệc trang trí hoa tươi bên dưới mặt bàn ăn lẫn trên đầu. Ghế cho khách mời phủ lông xa hoa. Được biết ê-kíp đã phải trang trí gấp rút suốt đêm trong cái lạnh rét buốt của Đà Lạt để kịp tiến độ tổ chức. Từng chi tiết như dao, thìa, dĩa cũng phải chỉn chu hết mức có thể.

Đoàn Di Băng tổ chức 'tiệc độc thân'. Ảnh: Internet

Về phần Đoàn Di Băng, ngay trước ngày tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cô tái hiện "tiệc độc thân" cùng những người bạn thân thiết nhất. Với concept sexy, Đoàn Di Băng không ngại khoe body mẹ 3 con với nội y dáng bodysuit và áo choàng xuyên thấu mỏng manh.

Cô hóm hỉnh tiết lộ phải "tranh thủ" bởi sau khi tổ chức đám cưới (lần nữa) thì không dám hở bạo thế này nữa. Với vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ, không có gì hạnh phúc bằng được chính tay những người mình yêu thương cùng chung tay vẽ nên bức tranh chuyện tình 10 năm.

Nữ doanh nhân sinh năm 1989 không giấu được nụ cười hạnh phúc, háo hức chờ đợi đến giây phút được làm cô dâu lần nữa để cùng ông xã bước vào lễ đường trong tiệc kỷ niệm.

Di Băng có cuộc sống hạnh phúc bên các con và ông xã. Ảnh: Internet

Di Băng tên đầy đủ là Phạm Thị Thanh Thúy, cô không chỉ là cái tên quen thuộc trong giới ca sĩ mà còn là một doanh nhân nổi tiếng. Nữ ca sĩ được nhiều mẹ bỉm sữa yêu mến và không kém phần ghen tị bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng chồng đại gia.

Được biết Đoàn Di Băng hoạt động nghệ thuật âm nhạc từ sớm. Vào năm 2010 cô đã đánh dấu tên tuổi của mình và trở thành một ca sĩ trẻ có tiếng tại Việt Nam. Ngoài ra, cô cũng có góp mặt trong một số dự án phim.

Thời điểm cô và chồng doanh nhân kết hôn, nhiều cư dân mạng bất ngờ với đám cưới tiền tỷ đình đám. Thậm chí về độ xa hoa, hoành tráng thì cặp đôi không hề thua kém đám cưới của Tăng Thanh Hà.

Hiện cô đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và hai cô con gái nhỏ. Được biết, vợ chồng nữ ca sĩ sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ và những món hàng hiệu đắt tiền. Dù nghiêm túc trong công việc kinh doanh là thế nhưng ngoài đời thường, cặp đôi vẫn thường xuyên có những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh người thân yêu.