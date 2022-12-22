Trấn Thành và loạt sao dự lễ cưới của Khánh Thi - Phan Hiển: Cô dâu chú rể xúc động bên gia đình trong ngày lễ trọng đại

Hậu trường 22/12/2022 21:03

Cô dâu chú rể hôm nay cực kì tỏa sáng đón dàn khách mời, những người bạn thân thiết đến chúc mừng hôn lễ hạnh phúc của họ.

Tối 22/12, đám cưới của Khánh Thi và Phan Hiển được diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Cặp đôi có mặt từ sớm để đón khách mời. Cô dâu Khánh Thi diện váy cưới có thiết kế đuôi cá chân mây organza với phần thân siết xoắn draping trễ vai lạ mắt. Trong khi đó, chú rể Phan Hiển mặc suit trắng lịch lãm.

Trấn Thành và loạt sao dự lễ cưới của Khánh Thi - Phan Hiển: Cô dâu chú rể xúc động bên gia đình trong ngày lễ trọng đại - Ảnh 1
 

 

Trấn Thành và loạt sao dự lễ cưới của Khánh Thi - Phan Hiển: Cô dâu chú rể xúc động bên gia đình trong ngày lễ trọng đại - Ảnh 2
Khách mời xuất hiện trong hôn lễ Khánh Thi - Phan Hiển. Ảnh: Internet

Các khách mời được yêu cầu mặc dresscode trắng - hồng và không mang theo nhiếp ảnh riêng.

Trong ngày vui này, hai con của Khánh Thi và Phan Hiển cũng có mặt trong ngày vui của bố mẹ. Khánh Thi xúc động bên mẹ trong ngày lễ trọng đại. Gia đình cũng như nghệ sĩ đã có mặt từ sớm để tham dự đám cưới của Khánh Thi và Phan Hiển. Loạt khách mời đến dự lễ cưới của cặp đôi như: Trấn Thành, Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương, Đăng Khôi - Thủy Anh, Quang Hà và MC Đại Nghĩa...

Trấn Thành và loạt sao dự lễ cưới của Khánh Thi - Phan Hiển: Cô dâu chú rể xúc động bên gia đình trong ngày lễ trọng đại - Ảnh 3
 

 

Trấn Thành và loạt sao dự lễ cưới của Khánh Thi - Phan Hiển: Cô dâu chú rể xúc động bên gia đình trong ngày lễ trọng đại - Ảnh 4
 

 

Trấn Thành và loạt sao dự lễ cưới của Khánh Thi - Phan Hiển: Cô dâu chú rể xúc động bên gia đình trong ngày lễ trọng đại - Ảnh 5

 

 

Trấn Thành và loạt sao dự lễ cưới của Khánh Thi - Phan Hiển: Cô dâu chú rể xúc động bên gia đình trong ngày lễ trọng đại - Ảnh 6

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc hội ngộ Trấn Thành trên bàn tiệc. Trấn Thành cũng chính là MC cho tiệc cưới của Khánh Thi và Phan Hiển. Ảnh: Internet

Trước đó, theo Tri thức và cuộc sống, trong lễ rước dâu, cô được Phan Hiển hỏi cưới với sính lễ giá trị gồm 10 cây vàng và tiền, trang sức kim cương.

Chuyện tình đi ngược quy luật hôn nhân, từng vấp phải nhiều ý kiến nhưng với họ, mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc. Vợ chồng Khánh Thi đầu tư "khủng" cho ngày trọng đại. Cặp đôi thực hiện nhiều bộ ảnh cưới tại châu u.

Trước ngày cưới, Khánh Thi nhắn nhủ bạn bè tới nơi tổ chức sớm để cùng chụp ảnh và không bỏ lỡ giây phút làm lễ của vợ chồng cô. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, đôi uyên ương thực hiện hai MV và 10 bộ ảnh cưới. Họ tổ chức lễ ăn hỏi hôm 12/12.

 

Khánh Thi - Phan Hiển gắn bó bên nhau 13 năm và có hai con: Kubi (bảy tuổi), Anna (bốn tuổi). Cả hai gặp nhiều sóng gió dư luận khi công khai tình cảm do khoảng cách tuổi tác nhưng họ cho biết luôn bền chặt, hạnh phúc. Phan Hiển từng nói: "Khánh Thi hiểu và hy sinh nhiều để hỗ trợ tôi phát triển sự nghiệp. Cô ấy chọn bạn nhảy cho tôi, đốc thúc việc luyện tập. Những điều đó khiến tôi thấy xúc động và trân trọng mối quan hệ cả hai".

Khánh Thi, 41 tuổi, quê Hà Nội. Bố mẹ cô là nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Nghệ sĩ và vũ công Phan Hiển, 29 tuổi, gắn bó trong dancesport và ngoài cuộc sống.

Năm 2009, họ giành hai huy chương vàng giải Vô địch Dancesport châu Á, giúp Phan Hiển trở thành kiện tướng dancesport khi mới 16 tuổi. Ngoài thi đấu, họ đồng hành ở nhiều game show, sự kiện, cùng mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật ở TP HCM.

 

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