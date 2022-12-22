Giang Hồng Ngọc lần đầu hé lộ cuộc sống với cậu con trai 4 tuổi, tiết lộ sự thay đổi từ khi lập gia đình

Hậu trường 22/12/2022 20:29

Cuộc sống của Giang Hồng Ngọc từ sau khi sinh con vẫn luôn gây sự chú ý của người hâm mộ.

Nhắc đến Giang Hồng Ngọc, khán giả sẽ không thể nào quên được hình ảnh cô ca sĩ với giọng hát đầy nội lực, kỹ thuật điêu luyện và nhiều màu sắc trong mỗi đêm thi của "X-factor - Nhân tố bí ẩn" mùa đầu tiên. Nhờ tài năng cùng gương mặt xinh đẹp nên năm đó Giang Hồng Ngọc được giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi này.

Sau khi sang Mỹ sinh con và tổ chức đám cưới hồi năm 2019, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, đêm nhạc nhưng có phần kín tiếng hơn.

Giang Hồng Ngọc lần đầu hé lộ cuộc sống với cậu con trai 4 tuổi, tiết lộ sự thay đổi từ khi lập gia đình - Ảnh 1
Giang Hồng Ngọc và con trai. Ảnh: Internet

Mới đây, Giang Hồng Ngọc cùng bé Cà Rốt đã bí mật thực hiện bộ ảnh đón Giáng sinh. Nữ ca sĩ cho biết trước nay, cô rất ít khi đưa hình ảnh con lên mạng xã hội để tránh việc con bị chú ý. Đây cũng là lần hiếm hoi hai mẹ con có buổi chụp ảnh nghiêm túc với nhau.

Giọng ca sinh năm 1989 tâm sự hôn nhân êm ấm và sự ủng hộ của chồng con giúp cô hoạt động nghệ thuật sung sức hơn. Tuy nhiên, việc có con nhỏ chiếm khá nhiều quỹ thời gian trong ngày của cô bởi nữ ca sĩ quan niệm mình không chỉ chăm sóc mà còn phải giáo dục bé. May mắn là bên cạnh Giang Hồng Ngọc còn có mẹ và chị ruột, giúp cô có thêm nhiều thời gian cho công việc và niềm đam mê âm nhạc của mình.

Giang Hồng Ngọc lần đầu hé lộ cuộc sống với cậu con trai 4 tuổi, tiết lộ sự thay đổi từ khi lập gia đình - Ảnh 2
Bộ ảnh giáng sinh của Giang Hồng Ngọc cùng con. Ảnh: Internet

Chia sẻ về bé Cà Rốt (4 tuổi, con chung của Giang Hồng Ngọc và ông xã Xuân Văn), nữ nghệ sĩ cho biết: "Ngọc chỉ muốn nói ngắn gọn là Ngọc rất may mắn khi được trời ban cho một cậu con trai hiểu chuyện dù chỉ mới vài tuổi. Cậu ấy rất tình cảm, lành tính, ai gặp xong cũng thương nhớ nên Ngọc thấy hạnh phúc lắm. Còn mọi thứ Ngọc muốn cậu được phát triển tự nhiên, còn mình chỉ đưa ra lời khuyên, góp ý kiến".

Vợ chồng Giang Hồng Ngọc cưới năm 2019. Con trai chung của họ - bé Cà Rốt, đã được 4 tuổi. Tổ ấm của Giang Hồng Ngọc có 4 thành viên. Ngoài vợ chồng cô và con trai Cà Rốt còn có bé Bon - con riêng của anh Xuân Văn (đứng sau Giang Hồng Ngọc). Ông xã nữ ca sĩ từng một lần đổ vỡ hôn nhân, sống cảnh 'gà trống nuôi con' nhiều năm, trước khi đến với Giang Hồng Ngọc.

Giang Hồng Ngọc lần đầu hé lộ cuộc sống với cậu con trai 4 tuổi, tiết lộ sự thay đổi từ khi lập gia đình - Ảnh 3
Tổ ấm của Giang Hồng Ngọc. Ảnh: Internet 

Giang Hồng Ngọc từng chia sẻ trên VietNamNet việc cô không thích những nhận định kiểu “Vợ chồng đã kết hôn hết tình còn nghĩa” hay “Vợ chồng chỉ cần lo cho con cái là đủ”. Chị lấy chồng vẫn lãng mạn, nhiều cảm xúc như thời con gái.

“Tôi từng nói thẳng với anh rằng dù bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho nhau, mỗi năm phải có vài ngày của riêng hai đứa. Tôi là nghệ sĩ sống rất cảm xúc, không chịu việc vợ chồng bỏ đi những "thủ tục" thời yêu nhau. Tôi luôn muốn đời sống vợ chồng phải có "lửa” vì chúng ta sống với nhau lâu dài”, chị cho hay.

Được biết, chồng nữ ca sĩ làm Nhà nước và là chỉ huy đội nên luôn phải có mặt ở chốt trực. Anh làm việc 8-10 tiếng/ca/ngày, xong ca trực lại về cơ quan tiếp tục làm việc.

Giang Hồng Ngọc lần đầu hé lộ cuộc sống với cậu con trai 4 tuổi, tiết lộ sự thay đổi từ khi lập gia đình - Ảnh 4
Giang Hồng Ngọc kết hôn với ông xã năm 2019. Ảnh: Internet

Kết hôn với người đàn ông từng đổ vỡ, Giang Hồng Ngọc nói cô học cách chấp nhận việc ở bên chồng nhưng không thể đòi hỏi tình yêu thương trọn vẹn vì hiểu ông xã còn phải chăm lo, dành thời gian cho con trai riêng. 'Anh rất yêu con. Với anh, con là tất cả. Tôi chỉ là một vế đằng sau. Biết tôi thiệt thòi nên anh cố gắng bù đắp bằng nhiều cách và quan tâm tới tôi nhiều hơn mỗi ngày. Tôi cũng chỉ cần anh biết mình yêu anh hết lòng và luôn dành những gì tốt nhất cho chồng, con là đủ', Giang Hồng Ngọc nói.

'Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ yêu ai từng có vợ nhưng không biết sao lại gặp đúng hoàn cảnh ấy. Lần đầu tiên nghe kể về chuyện của anh, tôi đã cảm thấy rất tôn trọng. Thường thì bọn trẻ sẽ ở với mẹ nhưng anh ấy lại nhận phần lo lắng, chăm sóc cho con. Đó là người đàn ông rất trách nhiệm', Giang Hồng Ngọc cho biết.

 

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Từ khóa:   Giang Hồng Ngọc ca sĩ Giang Hồng Ngọc Giang Hồng Ngọc và chồng

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