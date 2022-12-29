Bị anti fan nói 'chén cơm' của mình là thứ kém trí tuệ nhất, ông xã Khánh Thi có lời đáp trả cực gắt

Phan Hiển tỏ ra tức tối trước phát biểu khinh rẻ công việc của mình.

Vừa qua Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức lễ cưới hoành tráng tại TP.HCM tối 22/12. Cặp vợ chồng mời khoảng 1.000 khách gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, đều là những người đã chứng kiến chặng đường 13 năm bên nhau của họ.

Khánh Thi và Phan Hiển hạnh phúc trong lễ cưới của mình - Ảnh: Internet

Tại đây cặp đôi không khỏi khiến cho dân tình cảm thấy bồi hồi xúc động cho câu chuyện tình đẹp như mơ của cả 2, trải qua 13 năm với bao nhiêu thăng trầm cuối cùng nó đã khép lại với một cái kết không thể nào trọn vẹn hơn. Tưởng như cặp đôi sẽ có một tuần trăng mật đáng nhớ ngay sau đó, tuy nhiên điều này đã bị gián đoạn đôi chút khi ông xã của Khánh Thi bị anti fan xúc phạm nghề nghiệp của mình.

Bài đăng mới đây của Phan Hiển trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân, Phan Hiển tỏ ra bức xúc khi đọc được bình luận kém duyên từ anti-fan. Ông xã Khánh Thi viết: “Có một sự lú không hề nhẹ với bình luận kiểu này. Mấy anh em dancer đỡ hộ mình ca này với. Hiển cũng không hiểu là mình kém thông minh hay người viết ra những điều này quá cao siêu ta”.

Fan của Phan Hiển chỉ trích anti fan - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, tài khoản này bình luận: “Trong tất cả các môn nghệ thuật thì nhảy nhót là trí tuệ kém nhất, chẳng cần trường lớp, trình độ”. Ngay lập tức, chủ đề này trở thành câu chuyện khiến công chúng quan tâm, bàn tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-anti-fan-noi-chen-com-cua-minh-la-thu-kem-tri-tue-nhat-ong-xa-khanh-thi-co-loi-ap-tra-cuc-gat-540762.html