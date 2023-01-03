Xả bộ ảnh đón năm mới cùng chồng, vợ Tây Bùi Tiến Dũng khiến dân tình phát sốt trước nhan sắc đẹp đến mê hồn của gái 1 con

Dù mới sinh nở nhưng vợ Tây Bùi Tiến Dũng không mất quá nhiều thời gian để lấy lại được vóc dáng quyến rũ như xưa.
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Nhắc về chuyện tình gây được sự chú ý cũng như chúc phúc nhiều nhất trong làng thể thao không thể không nhắc đến trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ tây Dianka Zakhidova. Cặp đôi được nhận xét là vô cùng đẹp đôi và xứng đôi vừa lứa.
Dù gặp khó khăn về nền văn hóa quá khác nhau của cả 2 nhưng cặp đôi vẫn giữ lửa được cho tình yêu của mình luôn trọn vẹn. Để rồi chính thức về chung một nhà hôm 22/5/2022 vừa qua. Theo dõi trên mạng xã hội thường xuyên có thể thấy, cả 2 thường xuyên chia sẻ cuộc sống vợ chồng son đầy ngọt ngào như ngôn tình ngoài đời thật.
Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình Dianka - vợ Tây Bùi Tiến Dũng xả kho loạt khoảnh khắc “tình bể bình” đầy lãng mạn với chồng nhân ngày đầu năm mới khiến công chúng nhìn chỉ biết ghen tỵ.
Cô viết: “Chúc mọi người năm 2023 thật nhiều tình yêu”. Cặp đôi diện trang phục cùng tone trắng, thoải mái thể hiện tình cảm ngọt ngào trên mạng xã hội. Chứng kiến điều này không ít fan cảm thấy hạnh phúc cho chàng thủ môn Việt Nam bởi dù không gặp may mắn trong sự nghiệp nhưng ít ra anh vẫn đang có được một mái ấm vô cùng hạnh phúc.
Không chỉ ngưỡng mộ về tình yêu của cặp đôi, netizen cũng vô cùng bất ngờ về diện mạo của người đẹp vừa mới sinh quý tử đầu lòng nhưng đã về dáng nhanh chóng. Nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng thủ môn điển trai thì vợ Tây của anh cũng không hề kém cạnh khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, là một hot girl nổi tiếng. Dianka Zakhido được nhận xét là nàng Wags có nhan sắc xinh đẹp nhất.