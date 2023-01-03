Xả bộ ảnh đón năm mới cùng chồng, vợ Tây Bùi Tiến Dũng khiến dân tình phát sốt trước nhan sắc đẹp đến mê hồn của gái 1 con

Nhắc về chuyện tình gây được sự chú ý cũng như chúc phúc nhiều nhất trong làng thể thao không thể không nhắc đến trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ tây Dianka Zakhidova. Cặp đôi được nhận xét là vô cùng đẹp đôi và xứng đôi vừa lứa.

Bùi Tiến Dũng và vợ - Ảnh: Internet

Dù gặp khó khăn về nền văn hóa quá khác nhau của cả 2 nhưng cặp đôi vẫn giữ lửa được cho tình yêu của mình luôn trọn vẹn. Để rồi chính thức về chung một nhà hôm 22/5/2022 vừa qua. Theo dõi trên mạng xã hội thường xuyên có thể thấy, cả 2 thường xuyên chia sẻ cuộc sống vợ chồng son đầy ngọt ngào như ngôn tình ngoài đời thật.