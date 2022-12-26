Khoe ảnh mừng tròn đầy tháng của con, vợ Tây Bùi Tiến Dũng xuất hiện tươi tắn nhan sắc khiến fan trầm trồ sau sinh nở: Hé lộ gương mặt quý tử?

Trong lúc các đồng đội đang thi đấu tại giải AFF Cup 2022, Bùi Tiến Dũng từ một thủ thành tài năng của bóng đá Việt Nam bỗng đánh mất mình và không còn là cái tên được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao niềm tin tại khung thành. Tuy nhiên, có lẽ bản thân Bùi Tiến Dũng cũng không phải quá buồn bởi anh và bà xã Tây của mình đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên cạnh cậu quý tử mới hạ sinh của mình.

Bùi Tiến Dũng và vợ tây - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân Dianka đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc gia đình đón Giáng sinh cũng là thời điểm quý tử đầu lòng tròn một tháng tuổi. Cô viết: “Hôm nay chúng tôi có kỳ nghỉ mini đầu tiên. Con yêu của chúng ta tròn 1 tháng tuổi thật hạnh phúc khi được làm mẹ của con”.