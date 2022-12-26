Khoe ảnh mừng tròn đầy tháng của con, vợ Tây Bùi Tiến Dũng xuất hiện tươi tắn nhan sắc khiến fan trầm trồ sau sinh nở: Hé lộ gương mặt quý tử?

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng hạnh phúc nhân ngày quý tử tròn 1 tháng.
- Bùi Tiến Dũng đúng chuẩn 'chồng nhà người ta' đưa cả mẹ đẻ và em gái vợ từ trời Tây sang thăm cháu trai, sẵn sàng làm điều này cho con
- Động thái gây tranh cãi của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng giữa lúc đang ở cữ hậu sinh con trai đầu lòng
Trong lúc các đồng đội đang thi đấu tại giải AFF Cup 2022, Bùi Tiến Dũng từ một thủ thành tài năng của bóng đá Việt Nam bỗng đánh mất mình và không còn là cái tên được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao niềm tin tại khung thành. Tuy nhiên, có lẽ bản thân Bùi Tiến Dũng cũng không phải quá buồn bởi anh và bà xã Tây của mình đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên cạnh cậu quý tử mới hạ sinh của mình.
Mới đây, trên trang cá nhân Dianka đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc gia đình đón Giáng sinh cũng là thời điểm quý tử đầu lòng tròn một tháng tuổi. Cô viết: “Hôm nay chúng tôi có kỳ nghỉ mini đầu tiên. Con yêu của chúng ta tròn 1 tháng tuổi thật hạnh phúc khi được làm mẹ của con”.
Gia đình Bùi Tiến Dũng diện nguyên cây đỏ cho quý tử phù hợp với không khí Giáng sinh. Đăng ảnh con nhưng người đẹp vẫn quyết giấu mặt quý tử nhằm giúp con tránh sự dòm ngó từ phái cộng động mạng để có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Được biết, vừa qua bà xã Bùi Tiến Dũng gặp tình trạng nghiêm trọng về sức khỏe nên phải nhập viện cấp cứu gấp, dùng biện pháp đẻ mổ. May măn thay là cả 2 mẹ con đều không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng và sức khỏe ở thời điểm hiện tại cũng đã ổn hơn rất nhiều.
Nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng thủ môn điển trai thì vợ Tây của anh cũng không hề kém cạnh khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, là một hot girl nổi tiếng. Dianka Zakhido được nhận xét là nàng Wags có nhan sắc xinh đẹp nhất.