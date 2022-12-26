Khoe ảnh mừng tròn đầy tháng của con, vợ Tây Bùi Tiến Dũng xuất hiện tươi tắn nhan sắc khiến fan trầm trồ sau sinh nở: Hé lộ gương mặt quý tử?

Hậu trường 26/12/2022 11:10

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng hạnh phúc nhân ngày quý tử tròn 1 tháng.

Trong lúc các đồng đội đang thi đấu tại giải AFF Cup 2022, Bùi Tiến Dũng từ một thủ thành tài năng của bóng đá Việt Nam bỗng đánh mất mình và không còn là cái tên được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao niềm tin tại khung thành. Tuy nhiên, có lẽ bản thân Bùi Tiến Dũng cũng không phải quá buồn bởi anh và bà xã Tây của mình đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên cạnh cậu quý tử mới hạ sinh của mình. 

Khoe ảnh mừng tròn đầy tháng của con, vợ Tây Bùi Tiến Dũng xuất hiện tươi tắn nhan sắc khiến fan trầm trồ sau sinh nở: Hé lộ gương mặt quý tử? - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng và vợ tây - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân Dianka đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc gia đình đón Giáng sinh cũng là thời điểm quý tử đầu lòng tròn một tháng tuổi. Cô viết: “Hôm nay chúng tôi có kỳ nghỉ mini đầu tiên. Con yêu của chúng ta tròn 1 tháng tuổi thật hạnh phúc khi được làm mẹ của con”.

Khoe ảnh mừng tròn đầy tháng của con, vợ Tây Bùi Tiến Dũng xuất hiện tươi tắn nhan sắc khiến fan trầm trồ sau sinh nở: Hé lộ gương mặt quý tử? - Ảnh 2
Bài đăng của Dianka - Ảnh: Chụp màn hình 

Gia đình Bùi Tiến Dũng diện nguyên cây đỏ cho quý tử phù hợp với không khí Giáng sinh. Đăng ảnh con nhưng người đẹp vẫn quyết giấu mặt quý tử nhằm giúp con tránh sự dòm ngó từ phái cộng động mạng để có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. 

Khoe ảnh mừng tròn đầy tháng của con, vợ Tây Bùi Tiến Dũng xuất hiện tươi tắn nhan sắc khiến fan trầm trồ sau sinh nở: Hé lộ gương mặt quý tử? - Ảnh 3
Cặp đôi vẫn giữ kín dung mạo của quý tử - Ảnh: Internet

Được biết, vừa qua bà xã Bùi Tiến Dũng gặp tình trạng nghiêm trọng về sức khỏe nên phải nhập viện cấp cứu gấp, dùng biện pháp đẻ mổ. May măn thay là cả 2 mẹ con đều không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng và sức khỏe ở thời điểm hiện tại cũng đã ổn hơn rất nhiều.

Nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng thủ môn điển trai thì vợ Tây của anh cũng không hề kém cạnh khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, là một hot girl nổi tiếng. Dianka Zakhido được nhận xét là nàng Wags có nhan sắc xinh đẹp nhất.

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