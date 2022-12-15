Động thái gây tranh cãi của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng giữa lúc đang ở cữ hậu sinh con trai đầu lòng

Hậu trường 15/12/2022 11:20

Dù chỉ mới hạ sinh quý tử được 15 ngày nhưng bà xã của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, song cô vẫn gây tranh cãi vì không chịu kiêng cữ sau sinh.

Cách đây hơn nửa tháng, Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng - Dianka đã hạ sinh con trai. Trong lúc vợ sinh nở, thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn ở bên cạnh. Tuy nhiên, dù mới hạ sinh quý tử được 15 ngày nhưng bà xã nam thủ môn đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn chỉnh. Chưa kể, người đẹp mới đây còn vui vẻ dã ngoại với bạn bè ngoài trời khiến khán giả bất ngờ vì cô còn đang trong giai đoạn ở cữ.

 

Cụt hể, người đẹp vừa đăng tải loạt khoảnh khắc xinh đẹp và tươi tắn trong chuyến vui chơi cùng bạn bè. Cô diện đồ sành điệu với quần short ngắn và áo thun năng động trông cực kỳ trẻ trung. Chưa dừng lại tại đấy, dù mới lâm bồn một thời gian ngắn nhưng cô đã thoải mái tung tăng khắp nơi mà không cần ở cữ như thường lệ.

Động thái gây tranh cãi của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng giữa lúc đang ở cữ hậu sinh con trai đầu lòng - Ảnh 1Động thái gây tranh cãi của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng giữa lúc đang ở cữ hậu sinh con trai đầu lòng - Ảnh 2
Vượt cạn lần đầu nhưng sức khoẻ nữ người mẫu khá ổn định, cô cũng không ở cữ mà thoải mái đi lại - Ảnh: FBNV
Động thái gây tranh cãi của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng giữa lúc đang ở cữ hậu sinh con trai đầu lòng - Ảnh 3
Cô khoe dáng triệt để khi diện trang phục khá mát mẻ - Ảnh: FBNV

Điều này cũng khiến không ít người tranh cãi về việc cô khá thoải mái trong thời gian đang ở cữ. Sau khi sinh, sức khỏe của các bà mẹ vẫn còn rất yếu, sức đề kháng suy giảm, dễ bị các tác nhân gây bệnh tấn công nên nhiều người thậm chí còn kiêng tắm, gội nước lạnh, uống nước lạnh, ra khỏi nhà… Các mẹ bỉm thường được khuyên ăn mặc kín đáo, không nhất thiết phải mặc nhiều lớp kín mít nhưng cũng không nên mặc quần áo cộc, ngay cả khi ở trong nhà, ngồi điều hòa lạnh... Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng quan điểm kiêng cữ sau sinh sẽ khác nhau tùy thuộc vào gia đình, vùng miền và quốc gia. 

Động thái gây tranh cãi của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng giữa lúc đang ở cữ hậu sinh con trai đầu lòng - Ảnh 4
Giây phút hạnh phúc của cặp đôi làng bóng đá khi đón con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV

 

Dường như nữ người mẫu đến từ Ukraine không tất bật sữa tã khi thường xuyên cập nhật những khung hình thả dáng chuẩn chỉnh. Người hâm mộ phải dành lời khen cho bà mẹ 1 con khi trải qua một lần sinh nở vẫn không ảnh hưởng quá lớn đến vóc dáng. Nhìn vào cô nàng, khó ai nhận ra sự thay đổi của Dianka so với thời son rỗi.

 

Theo dõi cuộc sống làm mẹ bỉm của bà xã Bùi Tiến Dũng, khán giả phải ghen tị vì cô vừa nhận được sự chăm sóc ân cần từ mẹ ruột mà còn từ phía nhà chồng. Có thể thấy, Dianka làm dâu Việt Nam khá hạnh phúc với nhiều tình yêu thương.

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