Cách đây hơn nửa tháng, Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng - Dianka đã hạ sinh con trai. Trong lúc vợ sinh nở, thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn ở bên cạnh. Tuy nhiên, dù mới hạ sinh quý tử được 15 ngày nhưng bà xã nam thủ môn đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn chỉnh. Chưa kể, người đẹp mới đây còn vui vẻ dã ngoại với bạn bè ngoài trời khiến khán giả bất ngờ vì cô còn đang trong giai đoạn ở cữ.

Cụt hể, người đẹp vừa đăng tải loạt khoảnh khắc xinh đẹp và tươi tắn trong chuyến vui chơi cùng bạn bè. Cô diện đồ sành điệu với quần short ngắn và áo thun năng động trông cực kỳ trẻ trung. Chưa dừng lại tại đấy, dù mới lâm bồn một thời gian ngắn nhưng cô đã thoải mái tung tăng khắp nơi mà không cần ở cữ như thường lệ.

Vượt cạn lần đầu nhưng sức khoẻ nữ người mẫu khá ổn định, cô cũng không ở cữ mà thoải mái đi lại - Ảnh: FBNV

Cô khoe dáng triệt để khi diện trang phục khá mát mẻ - Ảnh: FBNV

Điều này cũng khiến không ít người tranh cãi về việc cô khá thoải mái trong thời gian đang ở cữ. Sau khi sinh, sức khỏe của các bà mẹ vẫn còn rất yếu, sức đề kháng suy giảm, dễ bị các tác nhân gây bệnh tấn công nên nhiều người thậm chí còn kiêng tắm, gội nước lạnh, uống nước lạnh, ra khỏi nhà… Các mẹ bỉm thường được khuyên ăn mặc kín đáo, không nhất thiết phải mặc nhiều lớp kín mít nhưng cũng không nên mặc quần áo cộc, ngay cả khi ở trong nhà, ngồi điều hòa lạnh... Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng quan điểm kiêng cữ sau sinh sẽ khác nhau tùy thuộc vào gia đình, vùng miền và quốc gia.