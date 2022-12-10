Hậu sinh nở, vợ Tây Bùi Tiến Dũng xuất hiện với vóc dáng thon gọn đến khó tin: 'Croptop cũng chẳng là gì với nhan sắc đỉnh cao này'

Vóc dáng của bà xã Bùi Tiến Dũng khiến fan bất ngờ dù mới trải qua sinh nở.

Người mẫu Dianka Zakhidova - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng - sinh con trai đầu lòng hôm 25/11 tại một bệnh viện phụ sản ở TP HCM. Bản thân Bùi Tiến Dũng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong ngày mẹ tròn con vuông, anh cho biết đây là ngày hạnh phúc nhất của đời mình.

Bùi Tiến Dũng có mặt tại bệnh viện cùng vợ để đón con trai đầu lòng - Ảnh: Internet

Trái ngược với nhiều mẹ bầu là họ thường phải mất một khoản thời gian dài mới có thể lấy lại được vóc dáng ban đầu của mình. Thế nhưng mới đây trên mạng xã hội, Dianka - bà xã Bùi Tiến Dũng đăng tải khoảnh khắc "đốt mắt" người nhìn với vòng 2 không chút mỡ thừa. Vợ Tây của thủ thành gốc Thanh Hóa tự tin diện áo croptop khoe trọn 2 phẳng lì làm các cô gái chỉ biết ước. Mặc dù mới sinh nhưng vóc dáng của cô cũng vẫn thon gọn, mảnh mai như thời con gái. Dianka luôn giữ cho mình năng lượng tích cực.

Vóc dáng mơ ước của vợ Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Chụp màn hình Trong suốt quá trình mang thai cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ghi lại hành trình làm mẹ thiêng liêng của mình với công chúng. Cô nàng còn khiến nhiều người nể phục dù cho bản thân phải làm mẹ từ khi còn rất trẻ nhưng trong khoảng thời gian mang thai cô luôn học hỏi từng ngày để sẵn sàng cho điều này, chính vì vậy không ít fan hâm mộ tin rằng Dianka Zakhidova sẽ là một người mẹ tốt. Nhan sắc xinh đẹp của Dianka Zakhidova - Ảnh: Internet Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova đã có gần 2 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung một nhà hôm 22/5 vừa qua. Theo dõi trên mạng xã hội thường xuyên có thể thấy, cả 2 thường xuyên chia sẻ cuộc sống vợ chồng son đầy ngọt ngào như ngôn tình ngoài đời thật. Trong những tháng thai kỳ, vợ Bùi Tiến Dũng khiến không ít chị em phải ghen tỵ bởi được chồng cưng chiều hết mực.

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