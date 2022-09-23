Sắp đón em bé, vợ Tây thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chăm chỉ làm điều này khiến dân tình khen ngợi tới tấp

Dianka Zakhidova đang nỗ lực từng ngày để học tiếng Việt với sự giúp sức của thầy giáo Bùi Tiến Dũng để vượt qua rào cản ngôn ngữ với gia đình chồng.
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Kể từ khi cặp đôi Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova công khai yêu nhau cho đến lúc cưới nhau cách đây không lâu, khán giả vẫn luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cả 2 bởi dù có khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nhưng 2 người vẫn ở bên nhau bền chặt cho tới ngày nay. Thậm chí, cách đây vài tháng Dianka Zakhidova còn mang đến tin vui khi đang mang thai đứa con đầu lòng của ngôi sao tuyển Việt Nam.
Trong khoảng thời gian mang thai đến nay, Bùi Tiến Dũng dù cho bận rộn với lịch tập tại câu lạc bộ nhưng cả 2 vẫn dành thời gian nhiều cho nhau khiến nhiều người không khỏi phần ngưỡng mộ. Mới đây Dianka Zakhidova dù đang mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ vẫn chăm chỉ ngồi học tiếng Việt. Trong đó, cầu thủ xứ Thanh đóng vai trò là thầy giáo của bà xã mình. Dianka ngồi chăm chỉ viết từng từ, từng chữ dưới sự giám sát của chồng. Sau khi hoàn thành bài tập, cô hào hứng vỗ tay trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ Bùi Tiến Dũng.
Hôn lễ của Bùi Tiến Dũng và vợ được tổ chức trên bãi biển ở Vũng Tàu vào tháng 5 vừa qua với sự tham dự của gia đình chú rể và một số bạn bè thân thiết. Hiện tại, người mẫu Dianka đang mang bầu ở tháng thứ 7 của thai kỳ và là một bé trai.