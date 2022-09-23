Sắp đón em bé, vợ Tây thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chăm chỉ làm điều này khiến dân tình khen ngợi tới tấp

Hậu trường 23/09/2022 09:15

Dianka Zakhidova đang nỗ lực từng ngày để học tiếng Việt với sự giúp sức của thầy giáo Bùi Tiến Dũng để vượt qua rào cản ngôn ngữ với gia đình chồng.

Kể từ khi cặp đôi Bùi Tiến DũngDianka Zakhidova công khai yêu nhau cho đến lúc cưới nhau cách đây không lâu, khán giả vẫn luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cả 2 bởi dù có khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nhưng 2 người vẫn ở bên nhau bền chặt cho tới ngày nay. Thậm chí, cách đây vài tháng Dianka Zakhidova còn mang đến tin vui khi đang mang thai đứa con đầu lòng của ngôi sao tuyển Việt Nam. 

Sắp đón em bé, vợ Tây thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chăm chỉ làm điều này khiến dân tình khen ngợi tới tấp - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian mang thai đến nay, Bùi Tiến Dũng dù cho bận rộn với lịch tập tại câu lạc bộ nhưng cả 2 vẫn dành thời gian nhiều cho nhau khiến nhiều người không khỏi phần ngưỡng mộ. Mới đây Dianka Zakhidova dù đang mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ vẫn chăm chỉ ngồi học tiếng Việt. Trong đó, cầu thủ xứ Thanh đóng vai trò là thầy giáo của bà xã mình. Dianka ngồi chăm chỉ viết từng từ, từng chữ dưới sự giám sát của chồng. Sau khi hoàn thành bài tập, cô hào hứng vỗ tay trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ Bùi Tiến Dũng.

Sắp đón em bé, vợ Tây thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chăm chỉ làm điều này khiến dân tình khen ngợi tới tấp - Ảnh 2
Sắp đón em bé, vợ Tây thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chăm chỉ làm điều này khiến dân tình khen ngợi tới tấp - Ảnh 3
Bùi Tiến Dũng thích thú khi được làm thầy giáo dạy vợ tiếng Việt - Ảnh: Chụp màn hình

Hôn lễ của Bùi Tiến Dũng và vợ được tổ chức trên bãi biển ở Vũng Tàu vào tháng 5 vừa qua với sự tham dự của gia đình chú rể và một số bạn bè thân thiết. Hiện tại, người mẫu Dianka đang mang bầu ở tháng thứ 7 của thai kỳ và là một bé trai.

Mang thai đến tháng thứ 7, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn xinh đẹp ngất ngây khiến netizen mê đắm đuối: 'Bầu mà nhìn gọn quá em ơi'

Mang thai đến tháng thứ 7, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn xinh đẹp ngất ngây khiến netizen mê đắm đuối: 'Bầu mà nhìn gọn quá em ơi'

Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa mới khoe loạt ảnh mang thai tháng thứ 7 trên MXH, đáng chú ý bên dưới bài đang bên cạnh sự xinh đẹp của vợ cựu thủ thành tuyển Việt Nam không quên gửi lời ngọt ngào khiến nhiều người ganh tị.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng và vợ Dianka Zakhidova

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh