Mang thai đến tháng thứ 7, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn xinh đẹp ngất ngây khiến netizen mê đắm đuối: 'Bầu mà nhìn gọn quá em ơi'

Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa mới khoe loạt ảnh mang thai tháng thứ 7 trên MXH, đáng chú ý bên dưới bài đang bên cạnh sự xinh đẹp của vợ cựu thủ thành tuyển Việt Nam không quên gửi lời ngọt ngào khiến nhiều người ganh tị.

Những năm gần đây việc luôn bị săm soi bởi liên tục đánh mất phong độ tại V- League, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã phải liên tục hứng chịu những chỉ trích không ngớt từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, may mắn thay cho chàng thủ môn sinh năm 1997 bên cạnh anh vẫn luôn có một cô vợ xinh đẹp và luôn hết lòng ủng hộ anh trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù không có phong độ cao nhưng cô vợ Dianka Zakhido vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet Dianka Zakhido được nhận xét là nàng Wags có nhan sắc xinh đẹp nhất trong lúc mang bầu. Sở hữu vẻ đẹp Tây cộng thêm vóc dáng cao cao và thon gọn giúp bà xã của Bùi Tiến Dũng dễ dàng hớp hồn những người xung quanh.

Bài đăng của bà xã thủ thành sinh năm 1997 trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Dianka Zakhido vẫn thường xuyên khoe những khoảnh khắc mang bụng bầu trên mạng xã hội. Mới đây dân tình thêm một lần nữa phải trầm trồ khen ngợi về nhan sắc của nàng "dâu Tây". Bằng chứng là trong tấm hình mang thai tháng thứ 7 cô nàng vẫn sở hữu body không chút cồng kềnh và cực kỳ thon gọn lẫn xinh đẹp ngất ngây. Bùi Tiến Dũng không quên gửi lời ngọt ngào đến cô vợ xinh đẹp của mình - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết không ít người hâm mộ đã gửi lời ngưỡng mộ sâu sắc tới cô nàng. Dẫu vậy, điểm nhấn quan trọng nhất không đâu khác chính là câu nói ''My Everything'' đầy ngọt ngào của ông xã Bùi Tiến Dũng dành cho cô vợ xinh đẹp của mình.

Sau khi kết hôn, đôi trẻ thường xuyên dành cho nhau những lời ngọt ngào và hành động lãng mạn. Kể từ ngày về chung một nhà, Dianka Zakhido luôn được Bùi Tiến Dũng quan tâm, chăm sóc hết mực. Thủ Thành CLB TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức sinh nhật cho bạn gái tại nơi sang trọng - Ảnh: Chụp màn hình Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova - Ảnh: Internet Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova đã có gần 2 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung một nhà hôm 22/5 vừa qua. Chỉ sau 1 tháng lên xe hoa, cặp đôi thông báo tin vui đến người hâm mộ. Bà xã của Bùi Tiến Dũng sinh năm 2000, là người mẫu người Ukraine. Dianka Zakhidova được nhiều người khen ngợi có nhan sắc "cực phẩm".

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