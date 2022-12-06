Bùi Tiến Dũng đúng chuẩn 'chồng nhà người ta' đưa cả mẹ đẻ và em gái vợ từ trời Tây sang thăm cháu trai, sẵn sàng làm điều này cho con

Hậu trường 06/12/2022 10:31

Bùi Tiến Dũng được netizen khen ngợi nức nở khi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho vợ và con cái.

Vào 29/11 vừa qua, gia đình Bùi Tiến Dũng đã đón nhận tin vui khi Dianka đã hạ sinh con trai đầu lòng. Cựu ngôi sao của đội tuyển Việt Nam cũng không khỏi phần xúc động cho biết: "Cảm ơn con đã đến bên ba mẹ như món quà vô giá mà ông trời đã ban cho ba mẹ. Mai này, khi con khôn lớn, hãy cùng ba chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé. Ba mong con trai của ba mẹ sẽ là một chàng trai thật bản lĩnh và biết yêu thương mọi người".  

Bùi Tiến Dũng đúng chuẩn 'chồng nhà người ta' đưa cả mẹ đẻ và em gái vợ từ trời Tây sang thăm cháu trai, sẵn sàng làm điều này cho con - Ảnh 1
Bài đăng của ngôi sao bóng đá Việt Nam trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 

Trong quá trình vợ mang thai quý tử, anh đã đón mẹ vợ và em vợ đến Việt Nam để có thể chăm sóc, quan tâm đến bà xã. Nam cầu thủ không ngần ngại tổ chức tiệc để chúc mừng việc Dianka mang thai. Ngoài ra mỗi lần nhờ về khoảnh khắc cậu con trai ra đời, bản thân Tiến Dũng vẫn cảm thấy vô cùng bồi hồi và xúc động kể cả cho đến khi anh đã đước bế con trên vòng tay của mình. 

Bùi Tiến Dũng đúng chuẩn 'chồng nhà người ta' đưa cả mẹ đẻ và em gái vợ từ trời Tây sang thăm cháu trai, sẵn sàng làm điều này cho con - Ảnh 2

Bùi Tiến Dũng đúng chuẩn 'chồng nhà người ta' đưa cả mẹ đẻ và em gái vợ từ trời Tây sang thăm cháu trai, sẵn sàng làm điều này cho con - Ảnh 3

Bùi Tiến Dũng và vợ bên cạnh cậu con trai của cặp đôi - Ảnh: Chụp màn hình

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, quốc tịch Ukraine, là một người mẫu quốc tế, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trước khi sang Việt Nam năm 2019, Dianka tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật của ĐH Quốc gia Kyiv và từng làm việc ở rất nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức...

Bùi Tiến Dũng đúng chuẩn 'chồng nhà người ta' đưa cả mẹ đẻ và em gái vợ từ trời Tây sang thăm cháu trai, sẵn sàng làm điều này cho con - Ảnh 4
Tiến Dũng không quên đưa cả mẹ đẻ của vợ đến Việt Nam để đón cháu trai - Ảnh: Internet

Chân dài người Ukraine cùng Bùi Tiến Dũng công khai hẹn hò từ giữa năm 2020. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được nhiều quan tâm từ phía người hâm mộ. Ngày 22/5 vừa qua, thủ môn Bùi Tiến Dũng bí mật tổ chức hôn lễ với Dianka Zakhidova tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Vũng Tàu. 

Vợ Tây xinh đẹp của Bùi Tiến Dũng xứng danh 'con dâu trong truyền thuyết': Không màng nắng gắt để làm điều này cho bố mẹ chồng

Vợ Tây xinh đẹp của Bùi Tiến Dũng xứng danh 'con dâu trong truyền thuyết': Không màng nắng gắt để làm điều này cho bố mẹ chồng

Dù đang mang bầu nhưng Dianka Zakhidova vẫn xinh đẹp, quyến rũ. Mới đây cô cùng ông xã nổi tiếng của mình là Bùi Tiến Dũng đã có những giây phút thư giãn khi ở quê chồng.

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