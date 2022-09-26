Vợ Tây xinh đẹp của Bùi Tiến Dũng xứng danh 'con dâu trong truyền thuyết': Không màng nắng gắt để làm điều này cho bố mẹ chồng

Dù đang mang bầu nhưng Dianka Zakhidova vẫn xinh đẹp, quyến rũ. Mới đây cô cùng ông xã nổi tiếng của mình là Bùi Tiến Dũng đã có những giây phút thư giãn khi ở quê chồng.

Kết hôn được khoảng 5 tháng, thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu Tây Dianka Zakhidova đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Bằng chứng là cả 2 vẫn luôn thường xuyên cập nhập những hình ảnh lẫn story lên mạng xã hội của mình khiến netizen không khỏi phần ghen tị. Vóc dáng của người đẹp sinh năm 2000 khi mang thai khiến nhiều người ganh tị vì quá đẹp - Ảnh: Internet Mặc dù Dianka Zakhidova đang mang bầu nhưng cô vẫn vô cùng xinh đẹp, không ít lần cô nàng sẵn sàng khoe vóc dáng khỏe khoắn, xinh đẹp của mình lên trên trang mạng cá nhân. Ngoài ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Bùi Tiến Dũng mặc dù bận tập luyện với các trận bóng tại CLB nhưng vẫn dành ra nhiều thời gian chăm sóc vợ từ chi tiết nhỏ nhất. Anh chải tóc, gội đầu cho vợ mỗi khi rảnh rỗi.

Bùi Tiến Dũng luôn dành thời gian chăm sóc bà xã mỗi lần có thời gian rảnh rỗi - Ảnh: Internet Mới đây, cặp đôi tranh thủ thời gian về quê thăm bố mẹ. Dianka Zakhidova không ngần ngại mặc trang phục giản dị, đội mũ cào thóc giúp bố mẹ chồng. Chứng kiến hình ảnh trên không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ và còn cho rằng cô xứng đáng là ''cô con dâu trong truyền thuyết'' khi không ngại vất vả để phụ giúp gia đình nhà chồng.

Trước đó, người đẹp sinh năm 2000 còn khiến cho dân tình cảm động khi đang tích cực học tiếng việt với thầy giáo là Bùi Tiến Dũng để hiểu thêm về văn hóa của gia đình chồng hơn. Cô nàng còn đang tích cực học tiếng Việt - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, hôm 22/5, thủ môn Bùi Tiến Dũng bí mật tổ chức hôn lễ với Dianka Zakhidova tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Vũng Tàu. Trong lễ cưới, cả Bùi Tiến Dũng và vợ đều rơi nước mắt vì những điều xúc động dành cho nhau. Dianka Zakhidova - Ảnh: Internet "Rồi ai cũng sẽ có một mái ấm hạnh phúc để được yêu thương và chia sẻ! Dũng và Dianka (D&D) xin cảm ơn mọi người đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với mình. Hành trình mới, cuộc sống mới sẽ giúp Dũng trưởng thành và mạnh mẽ, tử tế và yêu thương bản thân và gia đình D&D thật nhiều hơn", Bùi Tiến Dũng xúc động chia sẻ sau lễ cưới.

Sắp đón em bé, vợ Tây thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chăm chỉ làm điều này khiến dân tình khen ngợi tới tấp Dianka Zakhidova đang nỗ lực từng ngày để học tiếng Việt với sự giúp sức của thầy giáo Bùi Tiến Dũng để vượt qua rào cản ngôn ngữ với gia đình chồng.

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