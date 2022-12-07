Choáng ngợp với sắc vóc của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng hậu sinh con trai đầu lòng

Hậu trường 07/12/2022 10:54

Đến nay dù chỉ mới hơn 10 ngày nhưng bà xã của thủ thành Bùi Tiến Dũng đã tự tin khoe sắc vóc trên trang nhân mới đây.

Bùi Tiến Dũng và vợ về chung một nhà vào tháng 5/2022 sau nhiều tháng công khai hẹn hò. Trong hành trình mang thai của mình, nàng mẫu sinh năm 2000 luôn chia sẻ hình ảnh tổ ấm hạnh phúc lên trang cá nhân. Vào ngày 25/11 vừa qua, cả hai chính thức đón con trai đầu lòng, nặng 2,8kg.

Mới đây, sau hơn 10 ngày sinh quý tử, bà xã của nam cầu thủ đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả, nuột nà. Hình ảnh hậu sinh con của cô nàng khiến khán giả phải trầm trồ. Cụ thể, người mẫu Dianka Zakhidova đã đăng tải loạt ảnh cô bế con trai cưng đến bệnh viện. Nữ người mẫu gốc Ukraina cho biết sau khi xuất viện, đây là lần đầu tiên mẹ con cô trở lại nơi đây để kiểm tra một số vấn đề sức khỏe.

Choáng ngợp với sắc vóc của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng hậu sinh con trai đầu lòng - Ảnh 1Choáng ngợp với sắc vóc của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng hậu sinh con trai đầu lòng - Ảnh 2Choáng ngợp với sắc vóc của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng hậu sinh con trai đầu lòng - Ảnh 3
Bà xã Bùi Tiến Dũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả - Ảnh: FBNV

 

Tuy nhiên, khán giả lại đặc biệt chú ý đến nhan sắc và vóc dáng của vợ Bùi Tiến Dũng sau khi sinh con. Dù chỉ mới "vượt cạn" cách đây hơn 10 ngày nhưng nữ người mẫu đã nhanh chóng lấy lại ngoại hình thon thả của mình. Dianka Zakhidova tự tin diện áo hở eo, quần short ngắn khoe vóc dáng nuột nà, đôi chân dài thẳng tắp của mình.

 

Có thể thấy, bà xã Bùi Tiến Dũng không có một vết rạn nào sau quá trình mang thai và sinh con. Ngắm nhìn vóc dáng thon gọn của Dianka Zakhidova khiến nhiều chị em phải ngưỡng mộ dành lời khen.

Choáng ngợp với sắc vóc của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng hậu sinh con trai đầu lòng - Ảnh 4
Vợ chồng Bùi Tiến Dũng vui mừng chào đón con đầu lòng - Ảnh: FBNV

 

 

Bà xã Bùi Tiến Dũng vô cùng hạnh phúc khi quá trình sinh nở luôn có sự đồng hành bên cạnh của chồng và mẹ ruột. Nam cầu thủ tất bật quan tâm, chăm sóc vợ ngay từ khi có thai đến lúc sinh con.

Cô cũng thường đăng tải đoạn clip ghi lại các khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng tỉ mỉ chăm sóc vợ trong thời gian cô mang bầu và cả sau khi sinh con trai, như vào bếp nấu ăn, quỳ gối mang giày, massage bụng – chân, chải đầu, sấy tóc... cho vợ. Dưới clip, nhiều người hâm mộ trầm trồ vì sự chăm sóc chu đáo

Nữ người mẫu gốc Ukraina nhắn gửi đến chồng: "Cảm ơn chồng. Sự hỗ trợ của anh có ý nghĩa rất lớn đối với em. Anh luôn có mặt ở đó mỗi khi em thực sự cần. Chính những lời nói, sự xuất hiện của anh đã đem lại cho em nguồn sức mạnh và năng lượng to lớn. Cùng nhau, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Yêu anh".

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Sau khi bà xã Dianka hạ sinh con trai đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn bên cạnh phụ giúp chăm sóc 2 mẹ con khiến nàng WAGs vô cùng cảm động.

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