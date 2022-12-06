Bùi Tiến Dũng chuẩn chồng tâm lý, nửa đêm cần mẫn thay tã cho quý tử, thức khuya dậy sớm đỡ đần để vợ nghỉ ngơi

Mới đây trên trang cá nhân, Dianka Zakhidova tiếp tục show thêm loạt clip ngắn ghi lại thời kỳ ở cữ. Lên sóng lần này không phải nàng mẫu mà là ông xã Bùi Tiến Dũng. Theo đó, khoảnh khắc ghi lại, thủ thành gốc Thanh Hóa mặc đồ đơn giản, nửa đêm cần mẫn thay tã cho quý tử.

Từ khi về chung một nhà với bà xã người Tây, tổ ấm Bùi Tiến Dũng nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Đặc biệt, sau khi có thêm thành viên nhí thì "nhất cử nhất động" của bố mẹ bỉm sữa càng thêm chú ý. Bà xã nam thủ môn được ngưỡng mộ khi may mắn có chồng tâm lý, đỡ đần trong thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ làm mẹ.

Trước đó, khi được bác sĩ cho xuất viện sau 1 tuần sinh mổ, nàng WAGs đã có những nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn đời. Anh cũng chínhn là người đầu tiên chạm vào con và cho thiên thần nhí cảm nhận tình thân. Nữ người mẫu người Ukraina đã đăng tải tâm thư dài để cảm ơn đến người "đầu ấp tay gối": "Cám ơn chồng nhiều. Sự ủng hộ của bạn là rất quan trọng đối với tôi. Anh luôn ở đó khi em thực sự cần. Lời nói và sự hiện diện của bạn mang lại cho tôi một sức mạnh và nghị lực rất lớn. Cùng nhau chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Em yêu anh".

Ở những tháng cuối thai kỳ, khi vợ bụng ngày một to dần, anh chủ động chăm sóc từng chút một. Chàng thủ môn gốc Thanh Hóa buộc dây giày cho vợ. Nhìn hành động này, ai cũng phải tan chảy.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng âu yếm đón qúy tử về nhà. (Ảnh: FB Dianka)

Gần nửa năm sau khi kết hôn, thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây Dianka Zakhidova đang trải qua những ngày tháng ngọt ngào bên nhau. Đặc biệt, kể từ khi hạ sinh quý tử đầu lòng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, những hình ảnh, clip ngọt ngào, giản dị trong đời sống thường ngày của Dianka Zakhidova và chồng được chia sẻ thường xuyên trên trang cá nhân. Từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt dành cho nhau của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.