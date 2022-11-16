Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng cuối thai kì, nhan sắc vẫn “cực phẩm” khiến dân tình xuýt xoa

Dù bầu bí ở những tháng cuối thai kì nhưng Dianka - vợ Tây Bùi Tiến Dũng vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp, không góc chết.
- Vợ Tây sắp lâm bồn sanh quý tử, thủ môn Bùi Tiến Dũng liền tập tành chăm trẻ con siêu khéo khiến CĐM xuýt xoa
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Khi mang bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ, nhiều chị em gặp phải vấn đề phát tướng, vỡ nét. Tuy nhiên, vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, không góc chết. Mới đây, Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng cuối thai kì khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc và vóc dáng thọn gọn của mẫu tây, cô viết kèm dòng chú thích: "Xin chào tuần 38".
Ngoại trừ chiếc bụng tròn trịa của bà bầu, bà xã Bùi Tiến Dũng gần như không thay đổi bất cứ thứ gì trên cơ thể, gương mặt thậm chí còn xinh đẹp mặn mà hơn trước. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời chúc mừng tới vợ chồng thủ thành gốc Thanh Hóa sắp đón thêm thành viên mới. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng nhanh chóng để lại bình luận đầy ngọt ngào cho vợ: "My love". Vợ Tây liền đáp lạ bằng việc thả icon trái tim đầy yêu thương.
Trong ảnh, vợ Tây Bùi Tiến Dũng tự tin diện áo crop top khoe trọn bụng bầu. Cũng nhờ có chiều cao nổi bật, lại từng là người mẫu lại nên Dianka Zakhidova rất chăm chỉ tập luyện yoga nên trong suốt thời gian mang thai, do đó cô vẫn giữ được vóc dáng thọn gọn. Bụng của cô cũng không hề có dấu hiệu của việc bị rạn da. Từ khi mang bầu đến nay, Dianka Zakhidova luôn xuất hiện chỉn chu. Thỉnh thoảng, cô vẫn mang giày cao gót khi tham gia sự kiện.
Được biết, Dianka đang mang thai 1 bé trai và không còn lâu nữa thôi cô nàng sẽ chính thức lâm bồn. Dianka được nhận xét là nàng Wags có nhan sắc xinh đẹp nhất trong lúc mang bầu. Ở tuần thứ 38 của thai kỳ, vợ chàng thủ môn gốc Thanh Hóa vẫn rạng rỡ không tì vết. Bùi Tiến Dũng nhiều lần bày tỏ tình cảm đặc biệt cho vợ con, đối với anh, Dianka và quý tử lúc này chính là tài sản lớn nhất của mình.