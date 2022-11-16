Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng cuối thai kì, nhan sắc vẫn “cực phẩm” khiến dân tình xuýt xoa

Khi mang bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ, nhiều chị em gặp phải vấn đề phát tướng, vỡ nét. Tuy nhiên, vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, không góc chết. Mới đây, Dianka Zakhidova - bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng cuối thai kì khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc và vóc dáng thọn gọn của mẫu tây, cô viết kèm dòng chú thích: "Xin chào tuần 38".

Dianka - vợ Bùi Tiến Dũng chia sẻ ảnh ở giai đoạn cuối thai kì. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Ngoại trừ chiếc bụng tròn trịa của bà bầu, bà xã Bùi Tiến Dũng gần như không thay đổi bất cứ thứ gì trên cơ thể, gương mặt thậm chí còn xinh đẹp mặn mà hơn trước. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời chúc mừng tới vợ chồng thủ thành gốc Thanh Hóa sắp đón thêm thành viên mới. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng nhanh chóng để lại bình luận đầy ngọt ngào cho vợ: "My love". Vợ Tây liền đáp lạ bằng việc thả icon trái tim đầy yêu thương.