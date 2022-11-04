Vợ Tây sắp lâm bồn sanh quý tử, thủ môn Bùi Tiến Dũng liền tập tành chăm trẻ con siêu khéo khiến CĐM xuýt xoa

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là lâm bồn nhưng những ngày gần đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng liên tục chia sẻ hình ảnh mới nhất về gia đình cũng như vợ Tây Dianka Zakhidova.

Cụ thể, mới đây nhất trên trang cá nhân mới, thủ thành gốc Thanh Hóa đã đăng loạt story ngắn, ghi lại cảnh chơi đùa cùng trẻ nhỏ. Theo đó, nhiều khán giả ngầm hiểu do bà xã sắp lâm bồn nên thủ thành gốc Thanh Hóa đang tập tành chăm con trẻ chuẩn bị đón con trai đầu lòng chào đời trong thời gian ngắn sắp tới.