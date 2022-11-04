Vợ Tây sắp lâm bồn sanh quý tử, thủ môn Bùi Tiến Dũng liền tập tành chăm trẻ con siêu khéo khiến CĐM xuýt xoa

Bà xã sắp lâm bồn nên thủ môn Bùi Tiến Dũng đang tập tành chăm con trẻ chuẩn bị đón con trai đầu lòng chào đời trong thời gian ngắn sắp tới.
- Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh
- Hết em vợ ngoại quốc xinh như búp bê, Bùi Tiến Dũng lại khoe cháu trai cực phẩm chuẩn “soái ca nhí”
Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là lâm bồn nhưng những ngày gần đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng liên tục chia sẻ hình ảnh mới nhất về gia đình cũng như vợ Tây Dianka Zakhidova.
Cụ thể, mới đây nhất trên trang cá nhân mới, thủ thành gốc Thanh Hóa đã đăng loạt story ngắn, ghi lại cảnh chơi đùa cùng trẻ nhỏ. Theo đó, nhiều khán giả ngầm hiểu do bà xã sắp lâm bồn nên thủ thành gốc Thanh Hóa đang tập tành chăm con trẻ chuẩn bị đón con trai đầu lòng chào đời trong thời gian ngắn sắp tới.
Ngoài việc chăm sóc em gái của Dianka, Tiến Dũng còn khoe khoảnh khắc bế một cô bé khác trên tay. Chỉ vài chiếc clip ngắn ngủi, thủ môn xứ Thanh đã thể hiện sự khéo léo khi hết đút thức ăn lại đến dạy cô bé này tập đi.
Nói về vợ Tây Bùi Tiến Dũng, dù đang bầu bí ở những tháng cuối thai kỳ nhưng Dianka được nhận xét ngày càng nhuận sắc. Cách đây ít ngày, Dianka còn nhận được sự động viên từ người thân khi mẹ của cô nàng lặn lội từ Ukraine sang Việt Nam để chăm con gái sắp lâm bồn. Đón tiếp mẹ vợ, thủ mô Bùi Tiến Dũng chi số tiền khủng đưa cả gia đình đi du lịch sang chảnh. Qua đây có thể thấy, Bùi Tiến Dũng rất tâm lý, yêu chiều vợ, đối xử biết trước biết sau với gia đình nhà ngoại.