Vợ Tây sắp lâm bồn sanh quý tử, thủ môn Bùi Tiến Dũng liền tập tành chăm trẻ con siêu khéo khiến CĐM xuýt xoa

Hậu trường 04/11/2022 11:07

Bà xã sắp lâm bồn nên thủ môn Bùi Tiến Dũng đang tập tành chăm con trẻ chuẩn bị đón con trai đầu lòng chào đời trong thời gian ngắn sắp tới.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là lâm bồn nhưng những ngày gần đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng liên tục chia sẻ hình ảnh mới nhất về gia đình cũng như vợ Tây Dianka Zakhidova.

Cụ thể, mới đây nhất trên trang cá nhân mới, thủ thành gốc Thanh Hóa đã đăng loạt story ngắn, ghi lại cảnh chơi đùa cùng trẻ nhỏ. Theo đó, nhiều khán giả ngầm hiểu do bà xã sắp lâm bồn nên thủ thành gốc Thanh Hóa đang tập tành chăm con trẻ chuẩn bị đón con trai đầu lòng chào đời trong thời gian ngắn sắp tới. 

Vợ Tây sắp lâm bồn sanh quý tử, thủ môn Bùi Tiến Dũng liền tập tành chăm trẻ con siêu khéo khiến CĐM xuýt xoa - Ảnh 1

Thủ môn Bùi Tiến Dũng liên tục khoe khoảnh khắc chăm trẻ con siêu khéo. (Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng)

Ngoài việc chăm sóc em gái của Dianka, Tiến Dũng còn khoe khoảnh khắc bế một cô bé khác trên tay. Chỉ vài chiếc clip ngắn ngủi, thủ môn xứ Thanh đã thể hiện sự khéo léo khi hết đút thức ăn lại đến dạy cô bé này tập đi.

Vợ Tây sắp lâm bồn sanh quý tử, thủ môn Bùi Tiến Dũng liền tập tành chăm trẻ con siêu khéo khiến CĐM xuýt xoa - Ảnh 2

Vợ Tây sắp lâm bồn sanh quý tử, thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt đầu tập tành chăm trẻ con siêu khéo. (Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng)

Vợ Tây sắp lâm bồn sanh quý tử, thủ môn Bùi Tiến Dũng liền tập tành chăm trẻ con siêu khéo khiến CĐM xuýt xoa - Ảnh 3

Khoảnh khắc siêu cute Bùi Tiến Dũng chăm em vợ ngoại quốc đang ngủ gục. (Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng)

 Vợ Tây sắp lâm bồn sanh quý tử, thủ môn Bùi Tiến Dũng liền tập tành chăm trẻ con siêu khéo khiến CĐM xuýt xoa - Ảnh 4

Nói về vợ Tây Bùi Tiến Dũng, dù đang bầu bí ở những tháng cuối thai kỳ nhưng Dianka được nhận xét ngày càng nhuận sắc. Cách đây ít ngày, Dianka còn nhận được sự động viên từ người thân khi mẹ của cô nàng lặn lội từ Ukraine sang Việt Nam để chăm con gái sắp lâm bồn. Đón tiếp mẹ vợ, thủ mô Bùi Tiến Dũng chi số tiền khủng đưa cả gia đình đi du lịch sang chảnh. Qua đây có thể thấy, Bùi Tiến Dũng rất tâm lý, yêu chiều vợ, đối xử biết trước biết sau với gia đình nhà ngoại.

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái

Vóc dáng nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng dù đã trải qua 3 lần sinh nở khiến khán giả không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng thủ môn Bùi Tiến Dũng Vợ Tây Bùi Tiến Dũng Dianka Zakhidova Bùi Tiến Dũng tập tành chăm trẻ con

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh