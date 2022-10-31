Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái

Hậu trường 31/10/2022 15:33

Vóc dáng nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng dù đã trải qua 3 lần sinh nở khiến khán giả không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ.

Mới đây, trên story facebook cá nhân, vợ Tây Bùi Tiến Dũng đã đăng tải loạt khoảnh khắc vi vu cùng ông xã và gia đình tại một bãi biển xinh đẹp. Được biết, dù ngày đã kề cận nhưng có thể thấy mẫu Tây vẫn vô cùng rạng rỡ và thích vận động du lịch tận hưởng khắp nơi. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn hết là sắc vóc của mẹ ruột mẫu Tây đứa lộ diện qua cam thường của Dianka Zakhidova.

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái - Ảnh 1

Mẹ vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng mặt trẻ măng, dáng nuột chẳng kém con gái. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái - Ảnh 2

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn chiếm spolight nhờ thân hình chữ S nóng bỏng.  (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Theo đó, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khiến khán giả không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ bởi hình thể cao ráo thon gọn với đường cong chữ S rõ nét dù đã chạm ngưỡng U60. Được biết, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng đã sang Việt Nam một thời gian để chăm con gái trong thời gian lâm bồn sắp tới. Không chỉ đi mình, mẹ Dianka Zakhidova còn dẫn theo một bé gái xinh xắn.

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái - Ảnh 3
Nhan sắc của mẹ ruột mẫu Tây khiến khán giả không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Từ ngày Dianka hào hứng khoe mẹ và em gái sang thăm đã "gây sốt" vì nhan sắc cực phẩm của gia đình. Mẹ vợ người thủ môn Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng với với vẻ đẹp kiêu kỳ của phụ nữ vùng đất Bắc Âu.

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái - Ảnh 4

Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng sang Việt Nam để chăm sóc con gái. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái - Ảnh 5

Được biết, Dianka có 2 người em, 1 em trai rất cao và một em gái nhỏ tuổi xinh xắn. Những ngày mới sang Việt Nam, mẹ vợ thủ môn hiếm hoi mới có dịp lên sóng mạng xã hội. Dù đã trải qua 3 lần sinh nởmnhưng mẹ vợ ngoại quốc của Bùi Tiến Dũng vẫn giữ được sắc vóc "đỉnh chóp".

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái - Ảnh 6

Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái - Ảnh 7

Bùi Tiến Dũng và Dianka làm đám cưới hôm 22/5 tại Vũng Tàu, sau gần hai năm hẹn hò. Vì một số lý do, gia đình Dianka không thể sang Việt Nam chứng kiến ngày vui của cô. Nhưng khi Dianka Zakhidova sắp sinh, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng đã sắp xếp thời gian sang Việt Nam chăm sóc đồng hành cùng con gái.

Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh

Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh

Bùi Tiến Dũng rất tâm lý, yêu chiều vợ. Cận ngày sinh của bà xã, thủ môn gốc Thanh Hóa tranh thủ đưa Dianka, mẹ vợ và em vợ du lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng Vợ Tây Bùi Tiến Dũng mẹ vợ Bùi Tiến Dũng Dianka Zakhidova sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng thủ môn Bùi Tiến Dũng

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh