Bất ngờ trước sắc vóc nuột nà của mẹ vợ Bùi Tiến Dũng, U60 vẫn trẻ đẹp, body “đốt mắt” chẳng kém cạnh con gái

Mới đây, trên story facebook cá nhân, vợ Tây Bùi Tiến Dũng đã đăng tải loạt khoảnh khắc vi vu cùng ông xã và gia đình tại một bãi biển xinh đẹp. Được biết, dù ngày đã kề cận nhưng có thể thấy mẫu Tây vẫn vô cùng rạng rỡ và thích vận động du lịch tận hưởng khắp nơi. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn hết là sắc vóc của mẹ ruột mẫu Tây đứa lộ diện qua cam thường của Dianka Zakhidova .

Theo đó, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khiến khán giả không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ bởi hình thể cao ráo thon gọn với đường cong chữ S rõ nét dù đã chạm ngưỡng U60. Được biết, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng đã sang Việt Nam một thời gian để chăm con gái trong thời gian lâm bồn sắp tới. Không chỉ đi mình, mẹ Dianka Zakhidova còn dẫn theo một bé gái xinh xắn.

Nhan sắc của mẹ ruột mẫu Tây khiến khán giả không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Từ ngày Dianka hào hứng khoe mẹ và em gái sang thăm đã "gây sốt" vì nhan sắc cực phẩm của gia đình. Mẹ vợ người thủ môn Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng với với vẻ đẹp kiêu kỳ của phụ nữ vùng đất Bắc Âu.

Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng sang Việt Nam để chăm sóc con gái. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Được biết, Dianka có 2 người em, 1 em trai rất cao và một em gái nhỏ tuổi xinh xắn. Những ngày mới sang Việt Nam, mẹ vợ thủ môn hiếm hoi mới có dịp lên sóng mạng xã hội. Dù đã trải qua 3 lần sinh nởmnhưng mẹ vợ ngoại quốc của Bùi Tiến Dũng vẫn giữ được sắc vóc "đỉnh chóp".

Bùi Tiến Dũng và Dianka làm đám cưới hôm 22/5 tại Vũng Tàu, sau gần hai năm hẹn hò. Vì một số lý do, gia đình Dianka không thể sang Việt Nam chứng kiến ngày vui của cô. Nhưng khi Dianka Zakhidova sắp sinh, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng đã sắp xếp thời gian sang Việt Nam chăm sóc đồng hành cùng con gái.