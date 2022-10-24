Hết em vợ ngoại quốc xinh như búp bê, Bùi Tiến Dũng lại khoe cháu trai cực phẩm chuẩn “soái ca nhí”

Cháu trai của Bùi Tiến Dũng tên thật là Bùi Tiến Duy, con trai đầu lòng của cầu thủ Bùi Tiến Dụng gây sốt mạng xã hội vì vẻ ngoài điển trai dù mới 3 tuổi.

Ít xuất hiện trên sân cỏ nhưng Bùi Tiến Dũng và vợ Tây Dianka Zakhidova vẫn luôn là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong làng bóng đá Việt. Đặc biệt, ở giai đoạn bà xã Bùi Tiến Dũng trong thời gian cuối cùng thai kỳ, dự kiến sinh con trong thời gian ngắn nữa, nên cặp đôi càng nhận về sự chú ý nhiều hơn vì ai cũng mong nhìn ngắm thiên thần của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" sắp chào đời. Đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ, Bùi Tiến Dũng và vợ Tây dành nhiều thời gian cho nhau hơn. (Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng) Mới đây nhất trên trang facebook cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng vui vẻ đăng tải clip ngắn, ghi lại cảnh chơi đùa của em vợ Milashka và cháu trai mình. Cả 2 hết chạy nhảy nô đùa, còn được đưa ra bể bơi tắm mát. Và dù có sự bất đồng ngôn ngữ nhưng 2 đứa trẻ vẫn chơi đùa thoải mái, thân thiết với nhau.

Bùi Tiến Dũng đã khoe khoảnh khắc vui đùa của em vợ Milashka và cháu trai (Ảnh: IG ceh_tien_dung) Gây chú ý hơn hết là cháu trai cực phẩm, nhan sắc khiến ai cũng mê mẩn của thủ thành gốc Thanh Hóa. Được biết, cháu trai của Bùi Tiến Dũng tên thật là Bùi Tiến Duy, con trai đầu lòng của Bùi Tiến Dụng. Không riêng Bùi Tiến Dũng, cậu em trai Bùi Tiến Dụng cũng được nhiều người quan tâm bởi mối tình ngọt ngào. Vào tháng 10/2019, chân sút xứ Thanh đã khoe ảnh con trai 3 tháng tuổi lần đầu tiên, kể từ đó, cậu nhóc thường xuyên được ba và người bác Bùi Tiến Dũng khoe ảnh trên mạng xã hội. Có thể thấy, với nhan sắc "cực phẩm" của mẹ và bố nên không khó hiểu khi cháu trai thủ thành gốc Thanh Hóa sở hữu vẻ ngoài điển trai.

Cháu trai Bùi Tiến Dũng có mái tóc xoăn bồng bềnh, nhan sắc lãng tử khiến dân mạng mê đắm. (Ảnh: IG ceh_tien_dung) Thủ môn Bùi Tiến Dũng và em trai Bùi Tiến Dụng (Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng) Trước đó không lâu, dân tình đã được phen mê mẩn trước sự đáng yêu của em vợ ngoại quốc Bùi Tiến Dũng. Cô bé gây ấn tượng với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng mái tóc vàng hoe. Vì quá đáng yêu nên mỗi lần được vợ Tây Bùi Tiến Dũng Dianka cho lên sóng, netizen đều vào thả tim tới tấp cho cô bé ngoại quốc. Nhan sắc xinh đẹp như búp bê barbie của em vợ ngoại quốc Bùi Tiến Dũng CĐM phát cuồng.(Ảnh: IG ceh_tien_dung) Có thể thấy, dù bên vợ hay bên chồng thì những cô nhóc, cậu nhóc nhà Bùi Tiến Dũng đều sở hữu nhan sắc khiến mọi người mê mẩn. Chính vì lẻ đó, người hâm mộ đang rất háo hức sẽ được gặp một em bé điển trai giống bố của cặp đôi Bùi Tiến Dũng và Dianka.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-em-vo-ngoai-quoc-xinh-nhu-bup-be-bui-tien-dung-lai-khoe-chau-trai-cuc-pham-chuan-soai-ca-nhi-khien-cdm-me-man-517120.html