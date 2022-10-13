Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn

Mẹ vợ ngoại quốc của Bùi Tiến Dũng sang Việt Nam thăm con gái sắp lâm bồn.
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Mới đây trên story Facebook, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khoe clip ngắn ghi lại hình ảnh "khui quà" của mẹ Dianka mang sang cho cháu. Được biết, đây toàn là những vật dụng rất cần thiết cho trẻ sơ sinh như bình sữa, núm ti giả, quần áo,...tất cả được chuẩn bị trước thời gian lâm bồn sắp của vợ Tây Bùi Tiến Dũng. Qua story ngắn, tất cả đều được bọc gói rất cẩn thận. Dù chưa biết trị giá các món đồ ra sao nhưng nhìn hình ảnh, nhiều người cũng phải xuýt xoa vì độ xịn sò.
Theo đó, cách đây ít ngày, mẹ vợ ngoại quốc của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có mặt tại Việt Nam để thăm con gái và con rể. Đồng hành cùng mẹ ruột Dianka Zakhidova còn có em của Dianka. Cô nhóc sở hữu ngoại hình cực đáng yêu. Trên trang cá nhân, mẫu Tây liên tục khoe những khoảnh khắc hạnh phúc khi đoàn tụ cùng người thân. Bởi đám cưới của cô nàng diễn ra vào tháng 5 trước đó, mẹ ruột không thể có mặt vì lý do đặc biệt.
Được biết, vợ Tây Bùi Tiến Dũng đang ở những tháng cuối của thai kỳ nhưng Dianka Zakhidova vẫn duy trì đc vẻ ngoài sang chảnh và quyến rũ. Trong suốt thời gian Dianka Zakhidova mang bầu con đầu lòng, Bùi Tiến Dũng luôn ở bên chăm sóc vợ tận tình. Nam thủ môn thường xuyên vào bếp nấu ăn, sấy tóc, chăm chút cho bà xã, đưa đón vợ đi công việc, đi khám thai. Cả hai còn dành thời gian dạy nhau học tiếng Việt và tiếng Ukraina. Dự kiến em bé của cặp đôi sẽ chào đời cuối năm nay.