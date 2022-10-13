Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn

Hậu trường 13/10/2022 14:39

Mẹ vợ ngoại quốc của Bùi Tiến Dũng sang Việt Nam thăm con gái sắp lâm bồn.

Mới đây trên story Facebook, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khoe clip ngắn ghi lại hình ảnh "khui quà" của mẹ Dianka mang sang cho cháu. Được biết, đây toàn là những vật dụng rất cần thiết cho trẻ sơ sinh như bình sữa, núm ti giả, quần áo,...tất cả được chuẩn bị trước thời gian lâm bồn sắp của vợ Tây Bùi Tiến Dũng. Qua story ngắn, tất cả đều được bọc gói rất cẩn thận. Dù chưa biết trị giá các món đồ ra sao nhưng nhìn hình ảnh, nhiều người cũng phải xuýt xoa vì độ xịn sò.

Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn - Ảnh 1
Quà mẹ vợ ngoại quốc Bùi Tiến Dũng được bọc gói rất cẩn thận. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)
Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn - Ảnh 2
Rất nhiều vật dụng cần thiết cho mẹ bầu được mẹ vợ Bùi Tiến Dũng đem từ nước ngoài sang.(Ảnh: FB Dianka Zakhidova)
Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn - Ảnh 3
 Những vật dụng rất cần thiết cho trẻ sơ sinh như bình sữa, núm ti giả, quần áo được mẹ vợ Bùi Tiến Dũng chuẩn bị sẳn. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Theo đó, cách đây ít ngày, mẹ vợ ngoại quốc của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có mặt tại Việt Nam để thăm con gái và con rể. Đồng hành cùng mẹ ruột Dianka Zakhidova còn có em của Dianka. Cô nhóc sở hữu ngoại hình cực đáng yêu. Trên trang cá nhân, mẫu Tây liên tục khoe những khoảnh khắc hạnh phúc khi đoàn tụ cùng người thân. Bởi đám cưới của cô nàng diễn ra vào tháng 5 trước đó, mẹ ruột không thể có mặt vì lý do đặc biệt.

Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn - Ảnh 4

Mẹ ruột Dianka đã có mặt tại Việt Nam để chăm sóc cho con gái sắp lâm bồn. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova) 

Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn - Ảnh 5

Bùi Tiến Dũng hào hứng khui quà xịn sò mẹ vợ tặng cháu ngoại sắp ra đời. (Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng)

Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn - Ảnh 6
Vợ Tây Bùi Tiến Dũng đang ở tháng cuối thai kì và dự kiến em bé sẽ chào đời cuối năm nay. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova) 

Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn - Ảnh 7

Được biết, vợ Tây Bùi Tiến Dũng đang ở những tháng cuối của thai kỳ nhưng Dianka Zakhidova vẫn duy trì đc vẻ ngoài sang chảnh và quyến rũ. Trong suốt thời gian Dianka Zakhidova mang bầu con đầu lòng, Bùi Tiến Dũng luôn ở bên chăm sóc vợ tận tình. Nam thủ môn thường xuyên vào bếp nấu ăn, sấy tóc, chăm chút cho bà xã, đưa đón vợ đi công việc, đi khám thai. Cả hai còn dành thời gian dạy nhau học tiếng Việt và tiếng Ukraina.  Dự kiến em bé của cặp đôi sẽ chào đời cuối năm nay.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng bầu sắp đẻ vẫn đẹp xuất sắc, quyết tâm làm đẹp đến tận ngày đi sinh

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng bầu sắp đẻ vẫn đẹp xuất sắc, quyết tâm làm đẹp đến tận ngày đi sinh

Dù bầu bí ở cuối thai kỳ sắp đến ngày sinh nở nhưng vợ Tây của Bùi Tiến Dũng vẫn chăm chỉ làm đẹp, chuyện sinh nở dường như không thể làm lung lay phong độ nhan sắc của gái Tây.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng thủ môn Bùi Tiến Dũng Vợ Tây Bùi Tiến Dũng Dianka Zakhidova mẹ vợ Bùi Tiến Dũng

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 12 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 10 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh