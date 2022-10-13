Bùi Tiến Dũng háo hức “đập hộp” quà xịn mẹ vợ ngoại quốc chuẩn bị cho cháu, sát sao chờ ngày mẫu Tây lâm bồn

Mới đây trên story Facebook, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khoe clip ngắn ghi lại hình ảnh "khui quà" của mẹ Dianka mang sang cho cháu. Được biết, đây toàn là những vật dụng rất cần thiết cho trẻ sơ sinh như bình sữa, núm ti giả, quần áo,...tất cả được chuẩn bị trước thời gian lâm bồn sắp của vợ Tây Bùi Tiến Dũng. Qua story ngắn, tất cả đều được bọc gói rất cẩn thận. Dù chưa biết trị giá các món đồ ra sao nhưng nhìn hình ảnh, nhiều người cũng phải xuýt xoa vì độ xịn sò.

Quà mẹ vợ ngoại quốc Bùi Tiến Dũng được bọc gói rất cẩn thận. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Rất nhiều vật dụng cần thiết cho mẹ bầu được mẹ vợ Bùi Tiến Dũng đem từ nước ngoài sang.(Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Những vật dụng rất cần thiết cho trẻ sơ sinh như bình sữa, núm ti giả, quần áo được mẹ vợ Bùi Tiến Dũng chuẩn bị sẳn. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Theo đó, cách đây ít ngày, mẹ vợ ngoại quốc của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có mặt tại Việt Nam để thăm con gái và con rể. Đồng hành cùng mẹ ruột Dianka Zakhidova còn có em của Dianka. Cô nhóc sở hữu ngoại hình cực đáng yêu. Trên trang cá nhân, mẫu Tây liên tục khoe những khoảnh khắc hạnh phúc khi đoàn tụ cùng người thân. Bởi đám cưới của cô nàng diễn ra vào tháng 5 trước đó, mẹ ruột không thể có mặt vì lý do đặc biệt.