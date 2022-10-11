Vợ Tây Bùi Tiến Dũng bầu sắp đẻ vẫn đẹp xuất sắc, quyết tâm làm đẹp đến tận ngày đi sinh

Dù bầu bí ở cuối thai kỳ sắp đến ngày sinh nở nhưng vợ Tây của Bùi Tiến Dũng vẫn chăm chỉ làm đẹp, chuyện sinh nở dường như không thể làm lung lay phong độ nhan sắc của gái Tây.

Dianka Zakhido được nhận xét là nàng Wags có nhan sắc xinh đẹp nhất trong lúc mang bầu. Dù sắp sinh, vợ thủ môn gốc Thanh Hóa vẫn rạng rỡ không tì vết. Dân tình phải trầm trồ khen ngợi về nhan sắc của nàng "dâu Tây". Trong ngày cuối cùng của thai kỳ, vợ Bùi Tiến Dũng vẫn xinh đẹp bất chất, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Mới nhất, trên story Facebook cá nhân, vợ Bùi Tiến Dũng khiến dân tình xuýt xoa khi chia sẻ loạt hình đang dưỡng da. Theo đó, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng diện trang phục giản dị khi ở nhà, để mặt mộc, làm đẹp xung quanh vùng mắt.

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng chăm chỉ làm đẹp. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova) Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng gây chú ý với mặt mộc đẹp không tì vết dù chẳng cần trang điểm cũng chẳng cần lên đồ lộng lẫy, mẫu Tây khiến hội chị em "phát hờn" khi sở hữu làn da mịn màng, gương mặt không bị phá nét dù bầu bí ở cuối thai kỳ sắp đến ngày sinh nở. Dưới phần bình luận, rất nhiều người cảm thán trước nhan sắc trẻ đẹp của nàng WAGs.

Được biết, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là lâm bồn nhưng những ngày gần đây, Dianka Zakhidova liên tục chia sẻ hình ảnh mới nhất về bản thân. Nếu không phải khoảnh khắc đi chơi, được chồng đưa đi ăn những món tẩm bổ cũng là loạt hình mẹ bầu chăm chỉ học tiếng Việt. Vợ Tây Bùi Tiến Dũng chăm chỉ học tiếng Việt. (Ảnh: Tiktok @_dd_familyy) Mẫu Tây chăm chỉ tập yoga giữ dáng gần ngày sinh nở. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova) Việc bầu bí không khiến cô trở nên xấu xí, xuề xòa mà vẫn cực kỳ xinh đẹp. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova) Bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp và tự tin.(Ảnh: FB Dianka Zakhidova) Hiện tại, bà xã Bùi Tiến Dũng đang trong giai đoạn cuối cùng của thai kỳ. Nàng WAGs tạm gác lại công việc làm mẫu để ở nhà dưỡng thai. Bởi vậy, cô có thời gian chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là chăm chút cho ông xã. Gần đây, người yêu mến liên tục thấy Bùi Tiến Dũng khoe ảnh vợ Tây chăm chỉ làm việc nhà. Dù bụng đã khá lớn nhưng cô có vẻ khá vui vẻ thoái mái chờ đón "thiên thần nhỏ" sắp chào đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tay-bui-tien-dung-bau-sap-de-van-dep-xuat-sac-quyet-tam-lam-dep-den-tan-ngay-di-sinh-512180.html