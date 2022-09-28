Vợ Tây mang bầu được Bùi Tiến Dũng cưng như trứng mỏng: Đích thân vào bếp nấu món ngon, chiều chuộng mọi sở thích để nàng vui

Vì mang thai nên người mẫu Dianka Zakhidova thai đổi khẩu vị và khá khó tính trong ăn uống.

Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova tổ chức đám cưới vào hồi tháng 5 vừa qua. Cuộc sống hôn nhân của họ càng trở nên thăng hoa hơn khi sắp chào đón con đầu lòng. Cặp đôi tiết lộ giới tính thai nhi là bé trai, Tiến Dũng và bà xã Dianka không giấu được niềm hạnh phúc khi sắp trở thành bố mẹ. Hai người đều rất yêu trẻ con và mong chờ được chào đón đứa con của mình. Bùi Tiến Dũng và vợ trong tiệc tiết lộ giới tính thai nhi. Ảnh: FBNV Dianka Zakhidova hiện đang ở những tháng cuối thai kỳ. Thời gian dưỡng thai, người mẫu Tây tranh thủ nhận lời mời chụp hình mà cô cảm thấy phù hợp, về thăm gia đình chồng và học tiếng Việt.

Trong một chia sẻ trước đây, Bùi Tiến Dũng từng tiết lộ Dianka Zakhidova khá "kỹ tính" trong vấn đề ăn uống. Khi gọi đồ ăn từ ngoài về, cô cẩn thận đưa đồ ăn lên mũi ngửi và kiểm tra kỹ rồi mới cho vào mồm. Có lẽ cũng vì mang bầu, khẩu vị thay đổi nên Dianka cẩn thận hơn để không ảnh hưởng đến con. Trong thời gian mang thai, Dianka khá kỹ tính trong việc ăn uống. Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, bà xã Tiến Dũng hạnh phúc chia sẻ khoảnh sắc bên chồng. Hình ảnh ghi lại, thủ thành xứ Thanh đang đứng nấu ăn trong khi mẫu Tây tình tứ ôm anh xã từ sau lưng không rời.

Khoảnh khắc làm nũng Bùi Tiến Dũng của Dianka Zakhidova khiến dân tình "gato" với cuộc sống hôn nhân đầy lãng mạn của cặp đôi. Qua đó còn cho thấy, thủ môn họ Bùi là người chồng cực yêu chiều vợ. Anh tự tay vào bếp nấu nướng phục vụ bà xã. Được chồng thương yêu và chiều chuộng, Dianka hạnh phúc ngập tràn. Ảnh: Chụp màn hình Vừa qua, Dianka Zakhidova được chồng tổ chức sinh nhật ấm áp. Ảnh: FBNV Cuộc sống hôn nhân của Tiến Dũng và vợ người mẫu ngập tràn hạnh phúc. Ảnh: FBNV Cách đây, Bùi Tiến Dũng đưa vợ về thăm bố mẹ ở quê. Dianka Zakhidova không ngần ngại mặc trang phục giản dị, đội mũ cào thóc giúp bố mẹ chồng. Hình ảnh giản dị của nữ người mẫu khiến fan vô cùng thích thú. Bùi Tiến Dũng và Dianka làm đám cưới hôm 22/5 tại một resort ở Vũng Tàu. Thủ thành quê Thanh Hóa không tổ chức rình rang, chỉ mời những người thân thiết nhất tới dự. Gia đình của Dianka ở Ukraine không có mặt nên ông Nguyễn Đắc Văn đảm nhận vai trò của người bố dẫn cô vào lễ đường. Vài ngày sau lễ cưới, hai người mới thông báo tin mừng. Đám cưới cặp đôi diễn ra tại một resort sang trọng ở Vũng Tàu. Ảnh: FBNV Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò hồi tháng 9/2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của chân dài người Ukraine. Cặp trai tài gái sắc trải qua nhiều thử thách trước khi kết hôn. Hai từng có thời gian yêu xa khi Dianka hai lần về Ukraine thăm gia đình nhưng vẫn duy trì được tình cảm. Thủ thành sinh năm 1997 từng là người hùng của U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh dần trượt dốc sau giải đấu này. Trong khoảng hai năm qua, Tiến Dũng gần như biến mất ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Tại CLB TP HCM, Tiến Dũng cũng chỉ đóng vai trò dự bị. Anh mới chỉ ra sân một trận tại V-League 2022 khi đàn anh Thanh Thắng bị chấn thương.

Vì sao đám cưới thủ môn Bùi Tiến Dũng không có sự hiện diện của bố mẹ cô dâu? Chạnh lòng vì ngày vui không có bố mẹ góp mặt, vợ Bùi Tiến Dũng không giấu được sự nghẹn ngào. Một người bạn thân của cô dâu - chú rể cũng hé lộ một phần nguyên nhân.

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