Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng xuýt xoa bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp bị camera thường quay lén

Bà xã của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova đang mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ. Theo hé lộ trước đó, cặp đôi sắp chào đón một bé trai kháu khỉnh. Vì muốn ở bên chăm sóc con gái và cháu ngoại sắp chào đời, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng đã từ Ukraine qua thăm. Thủ thành 25 tuổi cho biết anh thêm yên tâm vì Dianka có người bầu bạn mỗi khi anh tập luyện và thi đấu xa nhà. Vợ chồng anh đã đưa cả hai đi ăn uống và tham quan một số nơi.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng chia sẻ khoảnh khắc đón mẹ và em gái tại sân bay. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ Tây Bùi Tiến Dũng đăng tải khoảnh khắc cô nàng đưa mẹ cùng em gái ra sân cổ vũ thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu. Đáng chú ý, trong hình ảnh được đăng tải, dù bị quay lén, diện trang phục đơn giản nhưng mẹ vợ Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng với mái tóc ngắn trẻ trung, gương mặt xinh đẹp.