Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng xuýt xoa bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp bị camera thường quay lén

Hậu trường 20/10/2022 16:27

Nhan sắc mẹ vợ Bùi Tiến Dũng bị quay lén qua camera thường khiến người hâm mộ trầm trồ.

Bà xã của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova đang mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ. Theo hé lộ trước đó, cặp đôi sắp chào đón một bé trai kháu khỉnh. Vì muốn ở bên chăm sóc con gái và cháu ngoại sắp chào đời, mẹ vợ Bùi Tiến Dũng đã từ Ukraine qua thăm. Thủ thành 25 tuổi cho biết anh thêm yên tâm vì Dianka có người bầu bạn mỗi khi anh tập luyện và thi đấu xa nhà. Vợ chồng anh đã đưa cả hai đi ăn uống và tham quan một số nơi.

Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng xuýt xoa bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp bị camera thường quay lén - Ảnh 1
Vợ Tây Bùi Tiến Dũng chia sẻ khoảnh khắc đón mẹ và em gái tại sân bay. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ Tây Bùi Tiến Dũng đăng tải khoảnh khắc cô nàng đưa mẹ cùng em gái ra sân cổ vũ thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu. Đáng chú ý, trong hình ảnh được đăng tải, dù bị quay lén, diện trang phục đơn giản nhưng mẹ vợ Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng với mái tóc ngắn trẻ trung, gương mặt xinh đẹp.

Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng xuýt xoa bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp bị camera thường quay lén - Ảnh 2

Nhan sắc mẹ vợ Bùi Tiến Dũng bị quay lén qua camera thường khiến dân mạng trầm trồ. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Theo đó, dù ảnh chất lượng thấp nhưng khán giả có thể thấy nhan sắc mẹ vợ Bùi Tiến Dũng là chất lượng cao, người phụ nữ này khiến dân mạng xuýt xoa bởi vẻ trẻ đẹp bất chấp bị quay lén camera thường. Bên cạnh đó, dân mạng đều công nhận Dianka thừa hưởng từ mẹ mọi đường nét trên gương mặt cùng khuôn miệng cười rạng rỡ. Mẹ của người mẫu Ukraine có nét đẹp phúc hậu, sang trọng, chưa bao giờ bị con gái lấn át trong những tấm ảnh chụp chung.

Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng xuýt xoa bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp bị camera thường quay lén - Ảnh 3
Cách đây hơn 1 tuần, mẹ của mẫu Tây đã từ Ukraine sang Việt Nam để chăm con gái. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova) 
Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng xuýt xoa bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp bị camera thường quay lén - Ảnh 4
Khi chụp chung, mẹ mẫu Tây trông rất trẻ đẻ, kiêu sa, thậm chí được nhận xét nổi bật hơn cả con gái. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)
Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng xuýt xoa bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp bị camera thường quay lén - Ảnh 5
Dianka được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Chính Dianka Zakhidova cũng từng phải ngưỡng mộ, gọi mẹ mình là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Được biết, lần này mẹ Dianka sang Việt Nam là để thăm con gái, con rể và đón chào cháu ngoại chào đời. Mẫu ngoại quốc đang ở tháng cuối thai kì và dự kiến em bé sẽ chào đời cuối năm nay. Dù cận ngày sinh vợ Tây của Bùi Tiến Dũng được dân mạng ngưỡng mộ vì vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, không bị phát tướng.

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