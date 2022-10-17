“Tan chảy” trước khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ, em gái xinh như "búp bê" của mẫu Tây khiến CĐM thích mê

Hậu trường 17/10/2022 14:35

Khoảnh khắc đáng yêu của Bùi Tiến Dũng nô đùa cùng em gái của bà xã Tây Dianka Zakhidova khiến dân mạng "tan chảy".

Thủ thành Bùi Tiến Dũng và vợ Tây Dianka Zakhidova được xem là cặp đôi "trai tài gái sắc". Sau thời gian tìm hiểu và sống chung cả hai đã về chung nhà. Hậu kết hôn, cặp đôi có vẻ thoải mái hơn khi chia sẻ về đời tư. Được biết, mẫu Tây đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ và dự sinh vào khoảng tháng sau. 

“Tan chảy” trước khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ, em gái xinh như 'búp bê' của mẫu Tây khiến CĐM thích mê - Ảnh 1
Chuyện tình ngọt ngào của Bùi Tiến Dũng và bà xã Tây Dianka Zakhidova luôn được dân tình quan tâm hết mực. (Ảnh: Thủ mô Bùi Tiến Dũng)

Mới đây, trên trang cá nhân Dianka Zakhidova vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe khoảnh khắc cực đáng yêu của thủ thành gốc Thanh Hóa cùng em gái vui đùa dưới hồ nước, khiến cư dân mạng phát cuồng. Theo đó, cả hai vô cùng vui vẻ và yêu quý nhau, không ngừng đùa giỡn thể hiện tình cảm. Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ, có những giây phút đùa nghịch, trêu chọc khiến em gái Dianka cười vô cùng khoái chí.

“Tan chảy” trước khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ, em gái xinh như 'búp bê' của mẫu Tây khiến CĐM thích mê - Ảnh 2

Khoảnh khắc đáng yêu của Bùi Tiến Dũng và em gái của bà xã Tây Dianka Zakhidova khiến dân mạng "tan chảy". (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

“Tan chảy” trước khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ, em gái xinh như 'búp bê' của mẫu Tây khiến CĐM thích mê - Ảnh 3

Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ, nhan sắc xinh như búp bê của em gái mẫu Tây khiến CĐM mê mẩn. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Ngay sau khi khoảnh khắc này được chia sẻ, người hâm mộ đã ập vào “thả tim” vô cùng nhiệt tình. Bởi nhan sắc như búp bê của em gái vợ Tây hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn. Cô bé sỡ hữu nước da trắng, mái tóc vàng, sống mũi cao cùng đôi mắt xanh xám y hệt chị gái Dianka Zakhidova.

“Tan chảy” trước khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ, em gái xinh như 'búp bê' của mẫu Tây khiến CĐM thích mê - Ảnh 4
Nhan sắc xinh như thiên thần của em gái Dianka khiến ai cũng thích mê. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

Được biết, em gái Dianka tên là Milashka, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Cách đây ít ngày, mẹ vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có mặt tại Việt Nam để thăm con gái và con rể. Cô nhóc đã đi theo mẹ sang thăm chị gái sắp lâm bồn. 

“Tan chảy” trước khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ, em gái xinh như 'búp bê' của mẫu Tây khiến CĐM thích mê - Ảnh 5

Mẹ ruột Dianka đã có mặt tại Việt Nam để chăm sóc cho con gái sắp lâm bồn. (Ảnh: FB Dianka Zakhidova)

“Tan chảy” trước khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ, em gái xinh như 'búp bê' của mẫu Tây khiến CĐM thích mê - Ảnh 6
Bùi Tiến Dũng và em gái của vợ dù trước đây chưa gặp nhau nhiều nhưng đã cực kỳ hợp ý và thân thiết. (Ảnh: TikTok __dd_familyy)

Vì là em út nên em gái vợ Tây Bùi Tiến Dũng được bố mẹ cùng anh chị rất chiều chuộng. Trên trang cá nhân, mẫu Tây liên tục khoe những khoảnh khắc hạnh phúc khi đoàn tụ cùng người thân. Bởi đám cưới của cô nàng diễn ra vào tháng 5 trước đó, mẹ ruột không thể có mặt vì lý do đặc biệt. Hiện tại, Dianka đang ở những tháng cuối cùng của thai kỳ. 

Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng Dianka Zakhidova Vợ Tây Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng tập làm bố trẻ em gái Dianka

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