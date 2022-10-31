Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh

Mới đây nhất trên story Facebook cá nhân, vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe loạt khoảnh khắc được thủ môn gốc Thanh Hóa đưa đi chơi. Được biết, gần đây khi vợ Tây thủ môn Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova sắp "vượt cạn", mẹ ruột của chân dài ngoại quốc đã bay sang Việt Nam trực tiếp chăm sóc con gái.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng hào hứng khoe ảnh được chồng cho đi du lịch. (Ảnh: Dianka Zakhidova)

Những ngày trước khi Dianka sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã quyết định chi tiền "khủng" để đưa gia đình vợ đi du lịch Hồ Tràm. Đồng hành cùng mẫu Tây còn có em gái, mẹ ruột và cháu trai của Bùi Tiến Dũng (con trai cầu thủ Bùi Tiến Dụng). Cậu bé rất thân thiết với em gái của Dianka.

Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng sang Việt Nam để chăm con gái sắp sinh cũng tham gia chuyến du lịch cùng con rễ. (Ảnh: Dianka Zakhidova)

Có thể thấy, kể từ khi có mẹ và em gái sang thăm, Dianka - vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng chăm chỉ cập nhật ảnh về cuộc sống hàng ngày của bản thân. Qua những hình ảnh được bà xã Bùi Tiến Dũng chia sẻ, mọi người được nghỉ ngơi tại khách sạn sang trọng. Khu vực này nhìn rất rộng lớn, có cả bể bơi dành cho khách. Trong clip ngắn khác, nàng WAGs khoe hình mẹ ruột nuột nà diện bikini.