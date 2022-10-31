Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh

Hậu trường 31/10/2022 14:27

Bùi Tiến Dũng rất tâm lý, yêu chiều vợ. Cận ngày sinh của bà xã, thủ môn gốc Thanh Hóa tranh thủ đưa Dianka, mẹ vợ và em vợ du lịch.

Mới đây nhất trên story Facebook cá nhân, vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe loạt khoảnh khắc được thủ môn gốc Thanh Hóa đưa đi chơi. Được biết, gần đây khi vợ Tây thủ môn Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova sắp "vượt cạn", mẹ ruột của chân dài ngoại quốc đã bay sang Việt Nam trực tiếp chăm sóc con gái.

Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh - Ảnh 1

Thủ môn Bùi Tiến Dũng, chi tiền "khủng" đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh. (Ảnh: Dianka Zakhidova)

Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh - Ảnh 2
Vợ Tây Bùi Tiến Dũng hào hứng khoe ảnh được chồng cho đi du lịch. (Ảnh: Dianka Zakhidova)

Những ngày trước khi Dianka sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã quyết định chi tiền "khủng" để đưa gia đình vợ đi du lịch Hồ Tràm. Đồng hành cùng mẫu Tây còn có em gái, mẹ ruột và cháu trai của Bùi Tiến Dũng (con trai cầu thủ Bùi Tiến Dụng). Cậu bé rất thân thiết với em gái của Dianka.

Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh - Ảnh 3
Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng sang Việt Nam để chăm con gái sắp sinh cũng tham gia chuyến du lịch cùng con rễ. (Ảnh: Dianka Zakhidova)

Có thể thấy, kể từ khi có mẹ và em gái sang thăm, Dianka - vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng chăm chỉ cập nhật ảnh về cuộc sống hàng ngày của bản thân. Qua những hình ảnh được bà xã Bùi Tiến Dũng chia sẻ, mọi người được nghỉ ngơi tại khách sạn sang trọng. Khu vực này nhìn rất rộng lớn, có cả bể bơi dành cho khách. Trong clip ngắn khác, nàng WAGs khoe hình mẹ ruột nuột nà diện bikini.

Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh - Ảnh 4
(Ảnh: Dianka Zakhidova)

 

Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh - Ảnh 5

Trước ngày vợ Tây sinh con đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi lớn chi tiền “khủng” đưa cả nhà đi du lịch sang chảnh - Ảnh 6
Cận ngày sinh, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, không bị phát tướng. (Ảnh: Dianka Zakhidova)

Về phía Dianka, cô không show cận mặt bản thân mà chỉ đăng chiếc ảnh diện áo tắm, khoe chiếc bụng bầu ngày một lớn. Qua đây có thể thấy, Bùi Tiến Dũng rất tâm lý, yêu chiều vợ, đối xử biết trước biết sau với gia đình nhà ngoại.

Hết em vợ ngoại quốc xinh như búp bê, Bùi Tiến Dũng lại khoe cháu trai cực phẩm chuẩn “soái ca nhí”

Hết em vợ ngoại quốc xinh như búp bê, Bùi Tiến Dũng lại khoe cháu trai cực phẩm chuẩn “soái ca nhí”

Cháu trai của Bùi Tiến Dũng tên thật là Bùi Tiến Duy, con trai đầu lòng của cầu thủ Bùi Tiến Dụng gây sốt mạng xã hội vì vẻ ngoài điển trai dù mới 3 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng Vợ Tây Bùi Tiến Dũng Dianka Zakhidova thủ môn Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng chi tiền khủng

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh