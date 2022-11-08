Thủ môn Bùi Tiến Dũng khoe ảnh dát đồng hồ bạc tỷ “sặc mùi tiền”, vợ Tây đang bầu bí liền tỏ thái độ bất ngờ

Mới nhất, trên trang cá nhân thủ môn Bùi Tiến Dũng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh phong độ của mình, tuy nhiên khán giả lại đặc biệt chú ý vào chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay của thủ thành gốc Thanh Hóa. Được biết, món phụ kiện mà Bùi Tiến Dũng đeo trên tay đến từ thương hiệu cao cấp Hublot có tên Big Bang Unico Sapphire – được tiết lộ là phiên bản giới hạn chỉ có 500 chiếc trên toàn thế giới được giới mộ điệu đồng hồ săn đón.

Dưới bài viết, Dianka Zakhidova vợ Tây Bùi Tiến Dũng cũng gây chú ý khi có phản ứng về hình ảnh mới đây của chồng. Nàng mẫu Tây khiến dân tình "gato'' khi hết lời ông xã đẹp trai bằng icon đáng yêu.

Khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng lên đồ với cây vest đa sắc màu, tóc vuốt keo cùng đồng hồ hàng hiệu cách đây không lâu. (Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng)

Được biết, đây không phải lần đầu tiên thủ thành gốc Thanh Hóa được vợ khen khi dát hàng hiệu trên người. Trước đó, trong loạt ảnh Bùi Tiến Dũng đeo đồng hồ đang Thụy sĩ (CHF) khoảng hơn 500 triệu, vợ Tây cũng dành những lời có cánh cho ông xã bằng tiếng Việt: "Chồng tui đẹp trai lắm". Đáp lại, thủ môn họ Bùi lầy lội: "Em học đâu ra câu này thế. Đúng ghê".

Trước đó không lâu của vợ Tây khi Bùi Tiến Dũng cũng phản ứng khi chồng đeo đồng hồ hiệu.(Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng)

Ngoài đeo đồng hồ bạc tỷ, Bùi Tiến Dũng còn khiến dân tình trầm trồ khi sở hữu bộ sưu tập siêu xe đắt tiền. (Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng)

Bùi Tiến Dũng gây chú ý vì có sở thích chơi siêu xe đắt đỏ.(Ảnh: FB Bùi Tiến Dũng)

Có thể thấy, ngoài đăng tải cuộc sống thường ngày, cảnh vất vả tập luyện trên sân cỏ, thỉnh thoảng trên trang cá nhân thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng show những bức ảnh sặc mùi tiền. Được biết, Bùi Tiến Dũng có thú chơi siêu xe khiến nhiều người mơ ước.

Theo đó, thủ môn sinh năm 1997 từng qua tay các "xế hộp" đắt đỏ như Mercedes GLC 250 (2 tỷ đồng), McLaren 720S Spider (24 tỷ đồng), BMW i8 biển tứ quý (8 tỷ đồng) hay Ferrari 488 GTB (khoảng 15 tỷ đồng). Thậm chí, Bùi Tiến Dũng đã có nhà ở giữa lòng TP.HCM. Vào năm 2020, anh mua một căn chung cư để tiện cho việc sinh sống và làm việc.