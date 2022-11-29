Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe em trai cực phẩm, điển trai cuốn hút, fans nữ đua nhau xin làm em dâu

Hậu trường 29/11/2022 14:37

Sở hữu vẻ ngoài như diễn viên nổi tiếng, em trai của bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng "hot" không kém chị gái khiến nhiều cô gái đua nhận làm chồng.

Dianka Zakhidova - bà xã  Bùi Tiến Dũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng thời gian gần đây. Sau kết hôn, Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu Tây có cuộc sống hạnh phúc. Bên cạnh cuộc sống hôn nhân với thủ thành Thanh Hóa, mẫu ngoại quốc cũng gây chú ý khi có gia đình đều sở hữu ngoại hình nổi bật. Mới đây, cô tiếp tục khiến hội chị em xôn xao với màn khoe em trai cực phẩm.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe em trai cực phẩm, điển trai cuốn hút, fans nữ đua nhau xin làm em dâu - Ảnh 1
Bà xã Bùi Tiến Dũng và em trai "cực phẩm". (Ảnh: Instagram _d_i_an_k_a_)

Cụ thể, trong một story trên trang cá nhân, vợ Tây Bùi Tiến Dũng vừa đăng tải hình ảnh của em trai kèm lời chúc mừng sinh nhật đến cậu em của mình. Nhanh chóng, chân dung em bà xã nam thủ môn khiến fan không khỏi xuýt xoa. Có thể thấy, em trai Dianka Zakhidova sở hữu vẻ ngoài điển trai và chiều cao nổi bật. Vẻ ngoài nổi bật của em nữ người mẫu được ví như diễn viên nổi tiếng. 

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe em trai cực phẩm, điển trai cuốn hút, fans nữ đua nhau xin làm em dâu - Ảnh 2

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khiến hội chị em xôn xao với màn khoe em trai cực phẩm, điển trai cuốn hút, fans nữ đua nhau xin làm em dâu. (Ảnh: Instagram _d_i_an_k_a_)

Bà xã Bùi Tiến Dũng chiếm nhiều thiện cảm trong lòng công chúng bởi sự thân thiện cởi mở. Việc cập nhật, đăng tải về các thành viên trong gia đình cũng giúp người đẹp sinh năm 2000 ghi điểm với người hâm mộ.

Dianka Zakhidova và em trai có mối quan hệ khá thân thiết. Trên trang cá nhân, nữ người mẫu thường xuyên đăng tải các khoảnh khắc gần gũi với cậu em. Được biết, hiện, em vợ Bùi Tiến Dũng đang theo học đại học. Do đó, cậu không ở gần chị sau khi nữ người mẫu gốc Ukraine lập gia đình tại Việt Nam. 

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe em trai cực phẩm, điển trai cuốn hút, fans nữ đua nhau xin làm em dâu - Ảnh 3
Em trai của bà xã Bùi Tiến Dũng sở hữu ngoại hình cao ráo. (Ảnh: Instagram _d_i_an_k_a_)

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe em trai cực phẩm, điển trai cuốn hút, fans nữ đua nhau xin làm em dâu - Ảnh 4

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe em trai cực phẩm, điển trai cuốn hút, fans nữ đua nhau xin làm em dâu - Ảnh 5
 Mẹ vợ Bùi Tiến Dũng cũng sở hữu vẻ ngoài nổi bật. (Ảnh: Instagram _d_i_an_k_a_)

Trong loạt ảnh được chia sẻ, em trai bà xã Bùi Tiến Dũng nổi bật với sống mũi cao, gương mặt góc cạnh và làn da đẹp, thần thái cũng chẳng kém cạnh nam diễn viên nổi tiếng nào. Có thể thấy, qua việc khoe ngoại hình nổi bật của những người thân trong gia đình, vợ Tây Bùi Tiến Dũng ngầm chứng minh nhan sắc đẹp tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ của mình với fan.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng cuối thai kì, nhan sắc vẫn “cực phẩm” khiến dân tình xuýt xoa

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng cuối thai kì, nhan sắc vẫn “cực phẩm” khiến dân tình xuýt xoa

Dù bầu bí ở những tháng cuối thai kì nhưng Dianka - vợ Tây Bùi Tiến Dũng vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp, không góc chết.

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