Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe em trai cực phẩm, điển trai cuốn hút, fans nữ đua nhau xin làm em dâu

Dianka Zakhidova - bà xã Bùi Tiến Dũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng thời gian gần đây. Sau kết hôn, Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu Tây có cuộc sống hạnh phúc. Bên cạnh cuộc sống hôn nhân với thủ thành Thanh Hóa, mẫu ngoại quốc cũng gây chú ý khi có gia đình đều sở hữu ngoại hình nổi bật. Mới đây, cô tiếp tục khiến hội chị em xôn xao với màn khoe em trai cực phẩm.

Bà xã Bùi Tiến Dũng và em trai "cực phẩm". (Ảnh: Instagram _d_i_an_k_a_)

Cụ thể, trong một story trên trang cá nhân, vợ Tây Bùi Tiến Dũng vừa đăng tải hình ảnh của em trai kèm lời chúc mừng sinh nhật đến cậu em của mình. Nhanh chóng, chân dung em bà xã nam thủ môn khiến fan không khỏi xuýt xoa. Có thể thấy, em trai Dianka Zakhidova sở hữu vẻ ngoài điển trai và chiều cao nổi bật. Vẻ ngoài nổi bật của em nữ người mẫu được ví như diễn viên nổi tiếng.