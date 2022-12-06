Thủ môn Bùi Tiến Dũng từ khi 'lên chức' bố: Nửa đêm mò dậy làm điều này khiến bà xã không khỏi xúc động

Hậu trường 06/12/2022 13:31

Sau khi bà xã Dianka hạ sinh con trai đầu lòng, thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn bên cạnh phụ giúp chăm sóc 2 mẹ con khiến nàng WAGs vô cùng cảm động.

Cách đây hơn 1 tuần, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng chào đón thành viên mới. Bà xã của chàng thủ thành phải mổ cấp cứu, sinh con trai nặng 2,8kg. Sau khi sinh, sức khỏe của Dianka đã dần hồi phục và đã được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, thương vợ sau sinh mổ sức khỏe còn yếu nên anh cũng ra sức hỗ trợ việc chăm con.

Trên trang cá nhân mới đây, bà xã Bùi Tiến Dũng đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc ông xã đang chăm sóc quý tử đầu lòng từng chút một. Cụ thể, vapf lúc nửa đêm khi con quấy khóc, anh chẳng ngại thức dậy, thay tã, đắp chăn và dỗ con ngủ cho vợ được nghỉ ngơi. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng từ khi 'lên chức' bố: Nửa đêm mò dậy làm điều này khiến bà xã không khỏi xúc động - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng chăm con lúc nửa đêm - Ảnh: Chụp màn hình

Lần đầu làm bố nhưng chàng thủ thành tỏ ra là người bố nhiều kinh nghiệm chăm con. Chứng kiến anh xã hết lòng yêu thương 2 mẹ con, Dianka sau đó bày tỏ rất cảm động, không quên gửi  lời ngọt ngào đến cho chồng.

 

Kể từ khi nhóc tỳ chào đời, Bùi Tiến Dũng chính thức gia nhập hội những ông bố cuồng con. Ngoài thời gian tập luyện cho công việc anh dành hoàn toàn thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Anh cũng thường xuyên đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ con. 

Thủ môn Bùi Tiến Dũng từ khi 'lên chức' bố: Nửa đêm mò dậy làm điều này khiến bà xã không khỏi xúc động - Ảnh 2
Chàng thủ thành vào tận bếp để nấu ăn chăm vợ - Ảnh: Chụp màn hình
Thủ môn Bùi Tiến Dũng từ khi 'lên chức' bố: Nửa đêm mò dậy làm điều này khiến bà xã không khỏi xúc động - Ảnh 3
 Dianka cũng gửi lời cảm ơn chồng đầy ngọt ngào trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi ổn định sức khỏe sau sinh, Dianka gửi lời cảm ơn chồng đầy ngọt ngào trên trang cá nhân: "Cảm ơn chồng tôi. Sự ủng hộ của bạn rất có ý nghĩa với tôi. Anh luôn ở bên khi em thật sự cần. Lời nói và sự hiện diện của anh mang đến cho em một sức mạnh và nghị lực khổng lồ. Cùng nhau chúng ta có thể làm tất cả. Yêu anh".

 

Trước đó, chàng thủ thành gốc Thanh Hóa tiết lộ, bác sĩ khám và cho biết tình hình sức khỏe của bà xã anh khá nghiêm trọng. Sau khi bác sĩ, gia đình bàn bạc đã quyết định tiến hành ca mổ gấp ngay trong đêm. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, mẹ tròn con vuông.

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Mới đây, Bùi Tiến Dũng đã được đón con trai về với tổ ấm nhỏ sau vài ngày bà xã nằm tĩnh dưỡng cũng như theo dõi sức khỏe tại viện.

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